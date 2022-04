Von Kai Strittmatter, Helsinki

Der finnische Präsident Sauli Niinistö rechnet mit einem Parlamentsmandat für einen baldigen Antrag seines Landes auf eine Mitgliedschaft in der Nato. In einem Gespräch mit deutschen Journalisten in Helsinki sagte Niinistö, er schätze, es werde eine "gewaltige parlamentarische Mehrheit" für einen möglichen Beitrittsantrag geben.