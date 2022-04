Die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise. Die Entscheidung soll wohl am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben werden. Paus wird Nachfolgerin von Anne Spiegel und wird ebenfalls dem linken Parteiflügel zugerechnet. Die Diplomvolkswirtin ist 53 Jahre alt, stammt aus Nordrhein-Westfalen und zog über die Berliner Landesliste in den Bundestag ein, wo sie seit 2009 Mitglied ist. Nach dem Krebstod ihres Lebensgefährten ist sie seit 2013 alleinerziehend.

Spiegel hatte am Montag angekündigt, ihr Amt niederzulegen. Zuvor war bekanntgeworden, dass sie nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in einen vierwöchigen Familienurlaub gefahren war. Damals war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz.

