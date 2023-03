Von Miriam Dahlinger, Berlin

Mütter leisten mehr Sorgearbeit als Väter, auch wenn sie es sich anders gewünscht haben. Das ist eine zentrale Erkenntnis des aktuellen Familienbarometers. Der vom Bundesfamilienministerium herausgegebene Bericht zeigt, dass es in puncto Vereinbarkeit in vielen deutschen Familien noch hakt: Obwohl sich knapp die Hälfte der Eltern eine partnerschaftlich gleichberechtigte Aufteilung von Kinderbetreuung, Haushalt und Erwerbstätigkeit wünscht, kann das nur ein erheblich kleinerer Teil tatsächlich umsetzen. "Mit dem Familienbarometer wollen wir den Druck in den Familien messen", sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Montag bei der Vorstellung des Berichts in Berlin. Dieser Druck ist offenbar hoch - nicht zuletzt durch die im Verlauf der Pandemie und des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Inflation.