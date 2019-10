Die Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion wollen in Berlin Straßen und Plätze blockieren. Der Schauspieler Fahri Yardim findet es richtig, Fridays for Future "eine erwachsene Zuspitzung zur Seite zu stellen".

Von Montag an wollen Aktivisten von Extinction Rebellion Berlin "lahmlegen". Anders als Fridays for Future wollen sie nicht nur demonstrieren, sondern durch Aktionen des zivilen Ungehorsams und bewusste Gesetzesbrüche auf die Klimakrise aufmerksam machen. Die Aktivisten, die sich selbst als "radikal" bezeichnen, kündigten an, in einer Aktionswoche Straßen und Plätze blockieren zu wollen - gewaltfrei.

In einem offenen Brief an die Bundesregierung solidarisieren sich 90 Prominente aus dem Kunst- und Kulturbetrieb mit den Umweltaktivisten. Einer von ihnen ist der Schauspieler Fahri Yardim, der unter anderem im "Tatort" mitspielte. Der 39-jährige gebürtige Hamburger findet, im Angesicht der Klimakrise darf der Protest auch radikaler ausfallen.

Herr Yardim, haben Sie selbst schon einmal das Gesetz gebrochen, um gegen etwas zu demonstrieren?

Fahri Yardim: Ich war an der Grenze. Ich hatte meine radikaleren Tage - man könnte es auch Pflicht nennen - mit Mitte 20. Da habe ich mich an Gegendemonstrationen zu Naziaufmärschen und an 1.-Mai-Demonstrationen beteiligt. Ich bin eher ein friedlicher Typ, musste aber trotzdem oft vor der Polizei weglaufen.

Aber Sie sind nie erwischt worden?

Die Polizeiknüppel haben mich schon erwischt. Ich musste aber Gott sei Dank nie in irgendeine Sammelzelle.

Warum unterstützen Sie Extinction Rebellion mit ihrer Unterschrift?

Neben der Gewaltfreiheit gefällt mir ihr weiterer Ansatz. Statt dem Einzelnen Schuldgefühle einzureden und so eine Trotzhaltung zu provozieren, geht es um das gemeinschaftliche Einfordern von Strukturveränderungen. Diese liefern wiederum jedem Einzelnen eine gesetzliche Orientierung, ein nachhaltigeres Leben zu führen.

Ist es legitim, für das Klima Gesetze zu brechen, wie es Extinction Rebellion vorhat?

Wenn die Politik sich wissenschaftlicher Erkenntnis verweigert und Änderungen ungenügend sind, dann bedarf es zivilen Ungehorsams, um der Dringlichkeit Nachdruck zu verleihen. Ist die Politik zu lahmarschig ist, ist Widerstand Pflicht. Jede moralische Bewegung sollte dennoch so anschlussfähig, und gleichzeitig so radikal wie möglich sein. Hochwasser verhindert man nicht, indem man Lichterketten bastelt.

Sind diese Proteste für Sie denn radikal oder müssten Sie angesichts der angesprochenen Szenarien viel radikaler werden?

Dem resignativen Gestus muss ja zwangsläufig jeder Protest radikal erscheinen, weil immer Veränderung angestrebt wird. Eingefleischte Privilegien aufzugeben, ist unangenehm, aber in diesem Fall leider alternativlos. Fridays for Future eine erwachsene Zuspitzung zur Seite zu stellen, halte ich für angebracht.

Tun sich die Deutschen schwer mit so einer Art des Protests?

Wenn man im Stau steckt, weil Protestanten eine Straße blockieren, dann zuckt erstmal in jedem der Egoismus auf. Ich habe aber den Eindruck, dass sich mehr und mehr von dieser individualistischen Weltsicht entfernen. Trotzdem wird es immer wieder Konservative geben, die versuchen, jede Bewegung, die von der Gesellschaft Veränderung verlangt, zu denunzieren.

Kritiker sagen Extinction Rebellion spiele mit der Angst der Bevölkerung. Man könne sagen, sie bedienten sich der gleichen Mittel wie Rechtspopulisten.

Es gibt einen entscheidenden Unterschied: Die Konsequenzen für unseren Planeten durch die Erderwärmung bestätigen 99 Prozent der Klimawissenschaftler. Die Angst speist sich aus nüchterner Erkenntnis. Von rechts wird hingegen Angst geschürt und konstruiert, um Machtansprüche vorzubereiten. Ihr fehlt aber jede vernünftige Grundlage.

Schauspieler Fahri Yardim hält es für gerechtfertigt, fürs Klima auch zu radikaleren Mitteln zu greifen, wie dies Extinction Rebellion tut.

Sind wir im Hinblick auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse denn alle noch viel zu ruhig und müssten eigentlich schon längst in Panik verfallen?

Natürlich sind wir zu ruhig. Wir sind die letzte Generation, die die unterschiedlichen Kipppunkte des Klimas noch verhindern könnte. Psychologisch ungünstig ist, dass die Zeitspanne zwischen unserem jetzigen Handeln und den Folgen so groß ist. Wir müssen eine Bewusstseinsleistung erbringen, statt die Auswirkungen unmittelbar zu erleben. Das macht es unfassbar schwer zu greifen und uns alle ein bisschen träge. Das erkenne ich auch in mir selbst und es ist schwer, dem zu entfliehen.

Was tun Sie denn selbst, um das Klima zu schützen?

Erstmal habe ich da in aller Gemütlichkeit meine Unterschrift unter einen Brief gesetzt und damit das Rampenlicht, das ich genieße, auf viel intelligentere und wichtigere Themen gelenkt als auf mich. Nur sowas bliebe aber zu wenig. Ich bin jetzt gerade mit Ach und Krach Vegetarier geworden und habe mir ein Fahrrad gekauft. Zu kleine Dinge - aber es braucht kein widerspruchsfreies Leben. Man muss nicht erst vollkommen sein, um moralisches Handeln voranzutreiben. Mein nächster Schritt sollte die Beteiligung an einem Verein sein, der sich statt in Lifestylefragen zu verlieren, grundsätzlicheren Themen widmet.

Die Politik nimmt 54 Milliarden Euro in die Hand, um etwas zu ändern. Was ist Ihre Meinung zum Klimapaket der Bundesregierung?

Ich bin kein Experte, aber angesichts der drohenden Szenarien, können die Beschlüsse nur Ausdruck von Ignoranz sein - als würde man Trostpflaster vor einem heranrollenden Tsunami verteilen.