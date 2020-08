Der Hafen in Beirut liegt in Schutt und Asche.

Drei Tage nach der verheerenden Explosion in Beirut sind Verantwortliche des Hafens der libanesischen Hauptstadt festgenommen worden. Dazu zählten Zoll-Chef Badri Dahir, dessen Vorgänger Schafik Mirhi und Hafen-Direktor Hassan Kuraitim, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Freitagabend.

Die Entscheidung sei im Zuge von Ermittlungen zu den Hintergründen der Explosion getroffen worden, hieß es weiter. Bereits am Vorabend waren 16 Hafen-Mitarbeiter festgenommen worden. Nach Justizangaben wurden bislang 18 Personen vernommen. Bei der gewaltigen Detonation am Dienstag waren mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen, rund 5000 wurden verletzt.

Proteste in Beirut gegen die Regierung

An der Absperrung zum zerstörten Hafen in Beirut versammeln sich seit Donnerstag wütende Einwohner, darunter Angehörige von Vermissten. Sie werfen der Regierung Versagen vor: "Die Explosion war am Dienstag, und sie arbeiten noch immer langsam", sagte einer der Demonstranten. "Wenn noch Lebende unter den Trümmern festgesessen haben, dann sie sie jetzt tot."

Die Wut vieler Libanesen auf die Regierung und die politische Elite ist groß. In der Nacht auf Freitag kam es vereinzelt zu Protesten. Mehrere Menschen wurden bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete.

Die heftige Explosion soll durch große Mengen Ammoniumnitrat ausgelöst worden sein, die seit Jahren ohne Sicherheitsmaßnahmen im Hafen gelagert wurden. Viele Libanesen sehen darin eine grobe Fahrlässigkeit der Verantwortlichen

16 Hafenmitarbeiter nach Explosion in Beirut festgenommen

Nach der verheerenden Explosion in Beirut sind 16 Hafenmitarbeiter festgenommen worden. Das meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur unter Berufung auf einen Richter. 18 Personen seien bislang verhört worden, sagte Richter Fadi Akiki, der als Regierungsbeauftragter am Militärgericht zuständig ist.

Ziel sei, "alle Fakten im Zusammenhang mit der Katastrophe zu klären", teilte Akiki mit. Der Ort der Explosion - ein Industriegebiet am Hafen im Norden der libanesischen Hauptstadt - werde bis zum Abschluss der Ermittlungen geschlossen bleiben. Die Aufsicht hätten hier die libanesische Armee sowie die Informationsabteilung der Kräfte für innere Sicherheit.

Bei den Befragten handele es sich um Hafen- und Zollbeamte sowie um Angestellte, die für die Wartung des Hangars verantwortlich gewesen seien, in dem jahrelang 2750 Tonnen Ammoniumnitrat lagerten. Zuvor waren bereits mehrere Verantwortliche des Hafens unter Hausarrest gestellt worden. Sie sollen in den vergangenen Jahren für die Lagerung und Bewachung der großen Mengen Ammoniumnitrat zuständig gewesen seien, die bei dem Vorfall möglicherweise explodierten. Unklar blieb dabei, welche Vorwürfe ihnen gemacht werden oder ob ihnen ein ordentliches Gerichtsverfahren droht.

Maas fürchtet weitere Destabilisierung Libanons

Es gebe in dem Land bereits nichtstaatliche, aus dem Ausland finanzierte Akteure wie Hisbollah, die ein entstehendes Vakuum nutzen könnten, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas der Saarbrücker Zeitung. "Die Katastrophe birgt das hohe Risiko, Libanon weiter zu destabilisieren." Es gehe nun darum, das Land zu stärken, so Maas. "Diese Krise darf nicht genutzt werden, um ausländischem Einfluss in Libanon Tür und Tor zu öffnen."

Erste Überlegungen für eine zeitnahe internationale Geberkonferenz seien daher sinnvoll, sagte der SPD-Politiker. Kein Land könne "so eine Katastrophe" alleine bewältigen. International und in der EU müsse daher überlegt werden, "wie wir unsere weitere Hilfe aufstellen: bei der Versorgung mit Nahrung und Notunterkünften und beim Wiederaufbau von Hafen und Stadt".

Bericht: NRW bereit zur Aufnahme von Verletzten aus Beirut

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat einem Bericht zufolge die Aufnahme von Verletzten aus Libanon angeboten. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, erklärte sich Ministerpräsident Armin Laschet in einem Brief an Libanons Botschafter in Deutschland, Mustapha Adib-Abdul-Wahed, bereit, schwerverletzte Patienten aus den überfüllten Krankenhäusern in Beirut in Nordrhein-Westfalen zu behandeln.

Das Bundesland stehe "in dieser dramatischen Situation an der Seite Libanons", heißt es demnach in dem Schreiben. Wie die Zeitungen weiter berichten, soll der CDU-Politiker in der Angelegenheit auch mit Verteidigungsministerin und Parteikollegin Annegret Kramp-Karrenbauer telefoniert haben. Die Bundeswehr könnte den Lufttransport von Schwerverletzten leisten.

Mitarbeiterin der deutschen Botschaft getötet

Bei der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft getötet worden. Das teilte Außenminister Heiko Maas mit. "Unsere schlimmste Befürchtung hat sich bestätigt. Eine Angehörige unserer Botschaft in Beirut ist durch die Folgen der Explosion in ihrer Wohnung ums Leben gekommen", erklärte er. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts sind in tiefer Trauer um die Kollegin."

Die Frau galt noch bis Mittwochabend als vermisst. Maas teilte mit, er habe den Angehörigen und der Belegschaft der Botschaft Beirut sein Beileid ausgesprochen, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen und der Bundesregierung. "Allen, die wie unsere verstorbene Kollegin jeden Tag auf der ganzen Welt im Dienst für unser Land große persönliche Risiken eingehen, gilt mein Dank."

EU stellt Libanon Millionenhilfe bereit

Die EU hat Libanon nach der schweren Explosion in Beirut Nothilfe in Höhe von mehr als 33 Millionen Euro zugesagt. Mit dem Geld soll zum Beispiel medizinische Ausrüstung finanziert werden, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Gespräch mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Hassan Diab mitteilte.

Weitere Hilfen könnten je nach Einschätzung der humanitären Lage vor Ort folgen, hieß es. Von der Leyen bot Libanon zudem die Unterstützung der EU beim Wiederaufbau des zerstörten Teils der Stadt an.

Macron besucht Beirut

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, weitere internationale Hilfe in den nächsten Tagen zu organisieren. Eine schnelle Reaktion sei nötig, denn Libanon stecke bereits seit einiger Zeit in einer politischen und wirtschaftlichen Krise, sagte Macron bei seiner Ankunft in Beirut, wo er zu Gesprächen über die Lage von seinem Amtskollegen Michel Aoun empfangen wurde. Dem Élysée-Palast zufolge wird Macron auch Regierungschef Hassan Diab und den Parlamentspräsidenten Nabih Berri treffen.

Macron strebt einen Vertrag für den Wiederaufbau Libanons an. Die Regierung müsse aber auch Reformen angehen. Frankreich und Libanon haben aus historischen Gründen traditionell enge Beziehungen. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte den Mittelmeerstaat bereits im Juli - also lange vor der Explosionskatastrophe - mit deutlichen Worten zu Reformen aufgefordert. Der Chefdiplomat mahnte angesichts der Wirtschaftskrise "ernsthafte und glaubwürdige Korrekturmaßnahmen" an. Alles, was von der Regierung bislang getan wurde, sei nicht sehr ermutigend, so Le Drian damals.

Etwa 100 Menschen werden noch vermisst

Zwei Tage nach der Detonation im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut suchen Rettungshelfer weiter nach Überlebenden. Mindestens 135 Menschen waren bei der Katastrophe getötet worden, etwa 5000 wurden verletzt. Und noch immer werden nach Angaben des Libanesischen Roten Kreuzes etwa 100 Menschen vermisst. Rettungshelfer erwarten, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird.

Soldaten der Armee, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Freiwillige waren am Donnerstag am Ort des Katastrophe im Einsatz. Mitarbeiter des Zivilschutzes kontrollierten zudem Gebäude, die einsturzgefährdet sein könnten.

Angehörige von Überlebenden hoffen weiterhin auf Lebenszeichen von Vermissten. "Ich warte hier, ich bewege mich nicht weg", rief eine Frau in der Nähe des abgesperrten Hafens, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. "Mein Bruder arbeitete im Hafen und ich habe von ihm nichts gehört, seitdem es die Explosion gab."

Die heftige Detonation zerstörte große Teile des Hafens, der für die Versorgung des Landes zentral ist, aber auch für den Transport von Hilfsgütern nach Syrien. Zudem sollen mehr als 250 000 Menschen ihre Wohnungen verloren haben.

Die genaue Ursache der Detonation ist noch unklar. Sie steht nach unterschiedlichen Berichten zufolge in Verbindung mit großen Mengen Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden sein sollen. Eine Untersuchungskommission soll bis zur kommenden Woche einen ersten Bericht vorlegen.

Bundesregierung schickt Hilfskräfte und schweres Gerät

Die Katastrophe löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus - so schickten mehrere Länder Rettungsmannschaften mit Spürhunden und Experten für die Bergung von Verschütteten. Im Auftrag der Bundesregierung brachen ein Team der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) sowie ein Botschaftsunterstützungsteam des Technischen Hilfswerks (THW) am Mittwochabend nach Beirut auf, wie die Organisation mittelte. "Vor Ort werden unsere Einsatzkräfte unter anderem die Lage erkunden und beurteilen, Verschüttete lokalisieren und retten, Gebäudeschäden beurteilen und die Botschaft unterstützen", sagte THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner.

Die Bundeswehr hat zudem einen größer angelegten Hilfseinsatz begonnen. Dazu wird die Luftwaffe am Donnerstag ein medizinisches Erkundungsteam der Streitkräfte nach Beirut fliegen, wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte. Nach dpa-Informationen hat die Bundesregierung Libanon die Hilfe angeboten.

Die Korvette Ludwigshafen am Rhein nahm am Donnerstag von Zypern aus Kurs auf Beirut. Sie wurde aus ihrem Auftrag bei der UN-Mission Unifil herausgelöst und verließ um 07.00 Uhr (Ortszeit) den Hafen von Limassol. Die in Köln/Wahn stationierte "fliegende Intensivstation" der Bundeswehr - ein Airbus A310 MedEvac für den Transport Schwerverletzter - wurde in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt. Darüber hinaus wurde ein schnell verlegbares Luftrettungszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr alarmiert. Geprüft wird, ob es in Libanon aufgebaut werden kann.