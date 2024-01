Von den 27 europäischen Staats- und Regierungschefs, die am Donnerstag nach Brüssel zum EU-Gipfel reisen, haben - das muss man wohl so deutlich sagen - 26 absolut keinen Bock darauf. Das letzte Treffen in dieser Runde ist erst sechs Wochen her. Die Premierminister, die der Europäischen Volkspartei angehören, wollten am 1. Februar eigentlich in Schweden sein, um dort ihre Parteifreundin Ursula von der Leyen verkünden zu hören, dass sie für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin kandidiert. Stattdessen - wieder Brüssel.

Der Grund dafür hat einen Namen: Viktor Orbán. Der ungarische Regierungschef hatte beim Gipfeltreffen Mitte Dezember den Beschluss über das geplante Hilfspaket der EU für die Ukraine blockiert. 50 Milliarden Euro, verteilt über vier Jahre, wollte die Union in ihrem Haushalt reservieren, um das überfallene Land finanziell zu unterstützen. Doch Orbán legte sein Veto ein, und die EU vertagte sich auf Anfang Februar. Ohne Einigung müssten die Europäer das Geld außerhalb des EU-Haushalts aufbringen - ein mögliches, aber langwieriges und politisch heikles Verfahren, das niemand wirklich will.

Orbán schielt auf weitere Vetomöglichkeiten

Seither wird mit der Regierung in Budapest verhandelt. Außer Verdruss haben die Gespräche aber bisher wenig gebracht. Orbán hat vorgeschlagen, die 50 Milliarden Euro in vier Tranchen aufzuteilen, die dann jährlich durch ein einstimmiges Votum freigegeben werden sollen. Das würde ihm vier weitere Vetomöglichkeiten bei der Ukraine-Hilfe geben - mithin reichlich Gelegenheiten, um die EU unter Druck zu setzen, die wegen der ständigen Verstöße Ungarns gegen rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien etwa 20 Milliarden Euro an Zuschüssen für das Land auf Eis gelegt hat. Dieser leicht durchschaubare Vorschlag stieß in Brüssel auf Ablehnung. Vier weitere Vetos - "das ist inakzeptabel", sagt ein Diplomat.

Momentan ist die Lage daher verfahren. Das mag sich in den kommenden Tagen ändern. Orbán sei, so sagt ein EU-Mitarbeiter, ein gewiefter Pokerspieler, "der bisher noch nie den Fehler gemacht hat, zu weit zu gehen". Vielleicht lenkt der Ungar also auch dieses Mal wieder ein, so wie er beim Dezembertreffen entgegen allen markigen Ankündigungen zuließ, dass die EU die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine beschließt. Vielleicht aber auch nicht.

Die Wut auf Orbán ist in Brüssel mit Händen zu greifen. Als vor einigen Tagen der langjährige niederländische EU-Botschafter seinen Abschied feierte, kam auch der ungarische Vertreter zu dem Empfang. Besonders angenehm war der Abend für ihn jedoch nicht. Der Ungar stand eine halbe Stunde allein in einer Ecke herum und ging dann wieder. Während dieser Zeit konnte er zuhören, wie seine Kollegen mit Journalisten fröhlich über allerlei Pläne zur Bestrafung Ungarns plauderten, sollte Orbán das Geld für die Ukraine am Donnerstag nicht freigeben.

Die Ukraine braucht das EU-Geld dringend

Was davon ernsthaft erwogen wird, was nur Drohkulisse ist, lässt sich nicht immer genau sagen. Fest steht: Die meisten EU-Regierungen haben es längst satt, dass Orbán bei der Ukrainepolitik dauernd querschießt, dass er Beschlüsse über Sanktionen oder Hilfsgelder aufhält und sich lieber stolz mit dem russischen Kriegsherrn Wladimir Putin fotografieren lässt. Orbáns Veto im Dezember aber hat diesen brodelnden Unmut überkochen lassen. Die Zeit drängt, die Ukraine steht militärisch und wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, aus den USA kommt keine Hilfe mehr. Europa muss einspringen - deswegen der Plan für das 50-Milliarden-Euro-Paket. Und ausgerechnet das hält Orbán auf.

Eine mögliche Strafmaßnahme, so heißt es in Brüssel, sei, Ungarn jetzt tatsächlich das Stimmrecht im Europäischen Rat zu entziehen, in dem Gremium also, in dem die EU-Regierungen gemeinsam Entscheidungen treffen. Nach Artikel 7 des EU-Vertrags ist dieser dramatische Schritt möglich. Allerdings müssten sich dazu alle anderen 26 Mitgliedsländer gegen Ungarn stellen. Bisher hielt die rechtspopulistische PiS-Regierung in Warschau stets ihre schützende Hand über den Verbündeten in Budapest. Diese wurde abgewählt, aber jetzt ist es der slowakische Premier Robert Fico, der Orbán Beistand verspricht. Es hat sich auch noch kein Staats- oder Regierungschef von politischem Gewicht vor die Kameras gestellt und gefordert, Orbán das Stimmrecht wegzunehmen. Das tun bisher nur Diplomaten in vertraulichen Gesprächen.

All das nimmt der Drohung mit Artikel 7 einen Teil ihrer Wucht. Zwar ist die Bereitschaft, dieses Sanktionsinstrument gegen Orbán zu nutzen, unter den Mitgliedsländern zweifellos gestiegen. Ob aber tatsächlich am Ende die notwendige 26-zu-1-Mehrheit gegen Ungarn zustande käme, sei nicht sicher, räumt ein Diplomat ein. Die Angst vor einem Bruch in der Union, der sich vielleicht nicht mehr reparieren lässt, ist groß.

Auch Brüssel hat Druckpotenzial

Neben Artikel 7 wird in Brüssel eine weniger förmliche, aber womöglich ebenso wirksame Strafmaßnahme diskutiert: Ungarn steht wirtschaftlich nicht gut da. Das Land steckte im vergangenen Jahr in einer Rezession, die Inflation war zweistellig. Orbán braucht dringend die 20 Milliarden Euro, die Brüssel eingefroren hat. Diese Konstellation gibt den anderen EU-Regierungen ein gewisses Druckpotenzial.

"Die 20 Milliarden wird Orbán niemals bekommen, wenn er am Donnerstag die Ukraine-Hilfe blockiert", droht ein Diplomat. Sobald das öffentlich würde, übernähmen die Finanzmärkte die Bestrafung - etwa durch höhere Zinsen auf ungarische Staatsanleihen: "Ungarn ist eine kleine, verwundbare Wirtschaft, die nicht durch eine Mitgliedschaft im Euro geschützt ist", so der Diplomat. "Jeder Prozentpunkt, den es den Anlegern mehr bezahlen muss, um Anleihen loszuwerden, tut weh."

Wie die Financial Times am Montag berichtete, gibt es im Europäischen Rat sogar einen schriftlich fixierten Plan, wonach die EU-Regierungen die ungarische Wirtschaft gezielt schlechtreden sollen, wenn Orbán hart bleibt. Das wäre ein beispielloses Vorgehen gegen ein Mitgliedsland. "Jeder hat das Gefühl, dass wir Orbán zeigen müssen, wo Schluss ist", sagt ein Diplomat. Der ungarische EU-Minister János Bóka konterte in einem Tweet: "Ungarn lässt sich nicht erpressen." Doch an den Währungsmärkten gab der Forint gegenüber dem Euro nach.