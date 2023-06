Die EU will den in jeder Hinsicht maroden Maghreb-Staat Tunesien offenkundig zu einem strategischen Partner aufpäppeln. Das Ziel liegt auf der Hand: Sie möchte verhindern, dass weiterhin so viele Menschen übers Mittelmeer nach Europa kommen.

Von Josef Kelnberger

Giorgia Meloni, Mark Rutte, Ursula von der Leyen. Um die europäische Migrationspolitik zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf das Trio, das am Sonntag nach Tunesien reiste und im Gespräch mit dem Präsidenten Kais Saïed mit Millionen-Euro-Versprechen nur so um sich warf.

Italiens Regierungschefin Meloni vertrat die Staaten, die von irregulärer Migration besonders stark betroffen sind. Sie schicken deshalb die Mehrzahl der Flüchtlinge einfach weiter, statt sie zu registrieren und die Asylverfahren abzuwickeln, wie es die EU-Regeln vorsehen. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte vertrat die EU-Staaten, in denen die vielen unregistrierten Flüchtlinge ankommen und in deren Gesellschaften sich deshalb großer Widerstand regt. Rutte vertrat also auch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Reise zum tunesischen Autokraten wohl ungern angetreten hätte. Und von der Leyen ist die Kommissionschefin, der viele in der EU vorwerfen, sie habe angesichts der Covid-Krise und Russlands Angriff auf die Ukraine das Thema Migration lange Zeit vernachlässigt. Nun besteht angesichts steigender Flüchtlingszahlen akuter Handlungsbedarf.

Italien würde aus eigenen Mitteln sogar noch einmal 700 Millionen Euro drauflegen

Geld ist in der Europäischen Union das bevorzugte Mittel, um Probleme zu lösen, und die Höhe der Summen zeugt von der Dringlichkeit des Problems. Das gilt auch für die Migrationspolitik. Die EU zahlt vielen afrikanischen Staaten im Rahmen von Migrationsabkommen Millionen für Grenzsicherung, den Kampf gegen Schleuser, für Such- und Rettungsaktionen. Das Geld geht auch an alle Staaten des Maghreb, sogar an Libyen. Am Sonntag kündigte von der Leyen an, Tunesien werde zusätzlich 100 Millionen erhalten, das wäre eine Verdreifachung der bisher gezahlten Zuschüsse. Doch damit nicht genug.

Die Summen, die das europäische Trio dem tunesischen Präsidenten anbot, zeugen von einer neuen Dimension von Migrationspolitik: Die EU will offenbar den in jeder Hinsicht maroden Maghreb-Staat zu einem strategischen Partner in Sachen Migration aufpäppeln. Denn aus Tunesien kommt derzeit die Mehrzahl der in Europa ankommenden Flüchtlinge.

Was das europäische Trio anbot: 150 Millionen sofortige Haushaltshilfe, weitere 900 Millionen Euro als makroökonomische Hilfe, umfassende wirtschaftliche Zusammenarbeit, Erasmus-Programm für tunesische Studierende und einiges mehr. Sogar die Gespräche über einen Ausbau der bestehenden "privilegierten Partnerschaft" zwischen Tunesien und der EU sollen wieder fortgesetzt werden.

Man könnte das angesichts des autokratischen Regierungsstils von Präsident Saïed als unmoralisches Angebot bezeichnen. Ursula von der Leyen sagte, die Achtung der Menschenrechte sei wichtig für eine "ganzheitliche" Migrationspolitik. Wie sehr die EU wirklich auf Menschenrechte Wert legt, wird sich in den nun folgenden Verhandlungen erweisen. Von Giorgia Meloni ist bekannt, dass sie darauf keinen allzu großen Wert legt. Sie will eine Vereinbarung mit Tunesien um jeden Preis und würde dafür weitere 700 Millionen Euro aus dem italienischen Haushalt lockermachen.

Die Reise nach Tunis steht offensichtlich im Zusammenhang mit den neuen Regeln für Asylverfahren in Europa, über die sich die Mitgliedstaaten am Donnerstag in Luxemburg verständigten. Sollten sie Gesetz werden, dann werden Grenzstaaten wie Italien sehr viel mehr Aufgaben im Umgang mit Migranten übernehmen. Sie müssen auch Schnellverfahren für Asylbewerber mit wenig Aussicht auf Erfolg abwickeln. Im Gegenzug würden sich die anderen EU-Länder verpflichten, Italien Asylbewerber abzunehmen, sie können sich allerdings auch davon freikaufen. Das war Meloni nicht genug.

Unter EU-Diplomaten wird spekuliert, die Italienerin habe dem Ganzen nur unter der Bedingung zugestimmt, dass Ursula von der Leyen ein Hilfspaket für Tunesien auf den Weg bringt. Melonis Innenminister konnte zudem in Luxemburg einen entscheidenden Passus in das Abkommen hineinverhandeln: Es liegt im Ermessen der Mitgliedsländer, in welche "sichere Drittstaaten" sie abgelehnte Asylbewerber schicken können, die vom Heimatland nicht aufgenommen werden. Es könnte also reichen, wenn Migranten Tunesien einmal durchquert haben.

Die Regierung von Mark Rutte stand in den Verhandlungen an der Seite Italiens. Rutte hat auch schon das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei ausgehandelt, so liegt die Vermutung nahe, Tunesien solle eine ähnliche Rolle spielen: Sechs Milliarden Euro zahlte die EU dafür, dass Präsident Erdoğan Fluchtrouten schloss und in Europa ankommende Flüchtlinge wieder zurücknahm. Bei den Gesprächen mit Tunesien gehe es um die gesamte afrikanische Migration Richtung Europa, sagte Mark Rutte am Sonntag.

Die Beziehungen der Europäischen Union zu den Staaten des Maghreb stehen unter dem Oberbegriff der "Südlichen Nachbarschaft". Als Reaktion auf den Arabischen Frühling versuchte die EU, die Regierungen noch enger an sich zu binden, um die Demokratiebewegung zu stärken. Doch gerade Tunesien sei ein Beispiel, wie sich ein Land wieder "rückwärts entwickelt", sagt die Europaabgeordnete Birgit Sippel von der SPD. Sie gehört der Maghreb-Delegation des Parlaments an und wirkt auch federführend an den neuen Asylgesetzen mit. In beiden Funktionen rät sie nun zur Vorsicht, was die EU-Pläne mit Tunesien betrifft.

Wird Tunesien zum verlängerten Arm der EU in Nordafrika?

Bei den massiven Wirtschaftshilfen müsse sichergestellt sein, dass das Geld auch wirklich bei den Menschen im Land ankommt, sagt sie. Und erst einmal müsse es das Ziel sein zu verhindern, dass Menschen aus Tunesien wegen der Wirtschaftskrise in ihrem Land Richtung Europa streben. Die Hoffnung, Tunesien könne zum verlängerten Arm der EU in Sachen afrikanischer Migrationspolitik werden, sei möglicherweise trügerisch. Das habe das Abkommen mit der Türkei gezeigt, das mittlerweile nicht mehr funktioniere.

Birgit Sippel wird mit am Tisch sitzen, wenn demnächst das Parlament mit dem Rat der Mitgliedsländer die Asylreformen final verhandelt. Die Position des Parlaments, verabschiedet mit den Stimmen von Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen, stimmt im Wesentlichen mit jener des Rates überein. Aber in Details sind größere Debatten zu erwarten. Sie sehe es als Sozialdemokratin "sehr kritisch", sagt Sippel, dass Mitgliedsländer nach eigenem Ermessen entscheiden sollen, wohin sie abgelehnte Asylbewerber abschieben.