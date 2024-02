An diesem Freitag wird Ursula von der Leyen in den Flieger nach Warschau steigen, um einen alten Bekannten zu besuchen. Donald Tusk, Ex-EU-Ratspräsident, Polens neuer Ministerpräsident und politischer Freund der EU-Kommissionschefin, repariert gerade den polnischen Rechtsstaat. Je schneller er damit vorankommt, desto eher wird die EU-Kommission die vielen Milliarden Euro freigeben, die sie der PiS-Regierung vorenthalten hatte. Damit und in sicherheitspolitischen Fragen gäbe es kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine schon genug zu besprechen.

Es wird aber nicht zu vermeiden sein, auch über Weizen, über Hühner und deren Eier zu reden. Das Treffen steht unter dem Eindruck demonstrierender polnischer Bauern, die in dieser Woche mit ihren Traktoren die Grenze zur Ukraine abgeriegelt haben - aus Protest gegen günstige Agrarprodukte aus dem Nachbarland. Denn die sollen eigentlich zollfrei den europäischen Binnenmarkt erreichen, um die Ukraine wirtschaftlich zu stabilisieren. Diese Zollbefreiung hatte die EU-Kommission gerade erst bis Juni verlängert, neuerdings versehen mit drastischen Einschränkungen. Das reichte den polnischen Bauern aber offenbar nicht.

Hügel aus Dung, geplünderte Supermärkte, Eierwürfe auf Polizisten

So setzen sich an der Grenze zum EU-Beitrittskandidaten Ukraine jene Proteste fort, die sich seit dem Jahreswechsel wie ein Virus in halb Europa verbreitet haben: Traktorsternfahrten in Deutschland, brennende Barrikaden in Frankreich, wütende Bauern in Spanien. Hügel aus Dung, geplünderte Supermärkte, Eierwürfe auf Polizisten. Ähnliche Demonstrationen gab und gibt es in Italien und Griechenland, in Tschechien und Rumänien, in den Niederlanden und nahe der EU-Schaltzentrale in Brüssel.

Die Wut der Bauern hat jeweils unterschiedliche Ursachen, mit einer als erdrückend wahrgenommenen EU-Regulierung aber ein gemeinsames Ziel. Dass die Wahrheit dabei manchmal auf der Strecke bleibt, ändert nichts an der Realität blockierter Straßen. Politik gegen die Wut der Bauern will gerade niemand verantworten, wenige Monate vor der Europawahl, bei der Populisten und rechte Kräfte gestärkt werden könnten.

Die Kommission hat zuletzt viel dafür getan, die Bauern zu besänftigen. Im September hatte von der Leyen einen Dialog angekündigt, auch auf Drängen der EVP, ihrer eigenen Parteienfamilie. Im Anschluss an den EU-Gipfel Anfang Februar saßen sie und Belgiens Premier Alexander De Croo erstmals mit Bauernvertretern zusammen, während draußen 1300 Traktoren die engen Brüsseler Straßen verstopften.

Von hoher Symbolkraft war im Anschluss ihre Ankündigung, die umstrittene Pestizid-Verordnung ganz zurückzuziehen. Das Gesetz hätte den durchschnittlich zu hohen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der EU reduzieren sollen, was vielen konventionell arbeitenden Landwirten Existenzängste bereitete. In der nächsten Legislaturperiode soll es dazu einen neuen Anlauf geben, versprach von der Leyen Anfang Februar im EU-Parlament. Das Wort "farmers" kam in ihrer nicht einmal zehn Minuten langen Rede 14 Mal vor. "Unsere Bauern verdienen es, gehört zu werden", sagte sie.

Es sind teils technisch anmutende Beschlüsse der Kommission, die den Landwirten mehr Spielraum verschaffen sollen. Dazu gehört etwa der Umgang mit Brachflächen. Grundsätzlich sind Bauern in der EU gesetzlich dazu verpflichtet, vier Prozent ihrer Ackerfläche ungenutzt zu lassen. Das bleibt jetzt rückwirkend zum Jahresbeginn bis Ende 2024 ausgesetzt. Statt die vier Prozent vorzuschreiben, "wird davon ausgegangen, dass EU-Betriebe, die stickstoffbindende Pflanzen (wie Linsen, Erbsen oder Bohnen) und/oder Zwischenfrüchte auf sieben Prozent ihres Ackerlandes anbauen, die Anforderung erfüllen", teilte die Kommission mit. Damit werde "Forderungen der Mitgliedstaaten nach mehr Flexibilität Rechnung getragen". Flexibilität bewies von der Leyen auch im Umgang mit den Klimazielen für 2040, die überraschend kein Sektorziel für die Emissionen in der Landwirtschaft mehr enthielten.

Am Donnerstag schlug die Kommission der belgischen EU-Ratspräsidentschaft eine Reihe weiterer Maßnahmen vor. Im März will sie zunächst eine Online-Umfrage für Bauern starten. Zudem schlägt die Behörde unter anderem vor, eine Reihe von Auflagen zu vereinfachen, darunter eine Verpflichtung, Dauergrünflächen seit dem Referenzjahr 2018 stabil zu halten. Auch die Methodik für Kontrollen will sie vereinfachen, um die Zahl der Betriebsbesuche um bis zu 50 Prozent zu verringern. Die EU-Agrarminister sollen das Maßnahmenpaket bei ihrem Treffen Anfang in der kommenden Woche diskutieren.

Ein Drittel des EU-Haushalts entfällt auf Subventionen für die Landwirtschaft

Das alles zeigt erstens, wie groß die Angst vor Populisten und Rechtsextremen ist, die in einer wütenden Landbevölkerung nach Wählerstimmen fischen. Zweitens verdeutlicht es, welche Macht ein Sektor hat, der gut vier Prozent der Beschäftigten in der EU ausmacht und nur knapp eineinhalb Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zugleich entfällt mehr als ein Drittel des EU-Haushalts allein auf Subventionen für die Landwirtschaft.

Dass die Kommission den Bauern jetzt so weit entgegenkommt, dürfte diesen nur eine vorübergehende Verschnaufpause verschaffen. Denn ihr Anteil an den gesamten CO₂-Emissionen in der EU liegt stabil bei knapp einem Sechstel. Und: "Die Landwirte sind die Ersten, die die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen", sagte von der Leyen in ihrer Straßburger Rede. Ob ihr Bauerndialog nun dabei hilft, sich gegenseitig besser zu verstehen? Der Gesprächsbedarf ist offenbar noch groß. Und die Gelegenheiten zahlreich: Die belgischen Behörden warnen, am kommenden Montag besser nicht mit dem Auto nach Brüssel zu kommen. Es werden viele Traktoren erwartet.