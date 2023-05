Britische Soldaten bei einer Militärübung nahe Tapa in Estland 2022. Am Montag beginnt hier ein Manöver von 14000 Soldaten aus elf Nato-Ländern.

Von Matthias Kolb, Tallinn/Tapa

Generalmajor Veiko-Vello Palm braucht nur drei Wörter, um den Auftrag seines Arbeitgebers zu beschreiben: "Eestit kaitseme Eestis." Auf Deutsch sind es zwei Wörter mehr: Es geht darum, "Estland in Estland zu verteidigen". Dass hinter dem Auftrag eine realistische Sorge steht, wurde spätestens am 24. Februar 2022 klar. Dabei hat Russlands Angriff auf die Ukraine die Eliten in den baltischen Staaten nicht überrascht. "Wir haben einen ziemlich üblen Nachbarn, um es freundlich zu formulieren", sagt Generalmajor Palm im Gespräch mit internationalen Journalisten in Tallinn.

Für die Esten gilt es nun, die eigene Sicherheit zu erhöhen. Dazu gehört eine fast uneingeschränkte und demonstrativ lautstarke Unterstützung der Ukraine. Der Aggressor Russland soll umfassend militärisch geschwächt und durch ein geschlossenes Auftreten des Westens vor weiteren Angriffen auf andere Nachbarn abgeschreckt werden. Es ist die Geografie, die Litauen, Lettland und Estland so verletzlich macht: Sie haben eine direkte Grenze mit Russland und befinden sich am östlichen Rand von Europäischer Union und Nato.

Für Estland ist es eine existenzielle Bedrohung

Wenn Putin die Einheit der Nato testen will, dann wird er es hier versuchen, sagt Peeter Kuimet vom Verteidigungsministerium. Wohl nicht sofort, aber von 2026 an steige das Risiko erheblich, heißt es in einer Analyse des estnischen Geheimdiensts. "Für uns ist das eine Frage des Überlebens und keine intellektuelle Übung", sagt Kuimet. Mehr als in Brüssel oder Washington sehen sie in Tallinn und Tapa, dem Sitz der 1. estnischen Infanteriebrigade, die Bilder aus der Ukraine als existenzielle Bedrohung. Moskau führe einen "mittelalterlichen Krieg mit Folter, Mord und Vergewaltigungen", sagt Kuimet.

Die russischen Soldaten, die Städte dem Erdboden gleichmachen, gehören zu Einheiten, die Estland gut kennt. So hat die 76. Garde-Luftsturm-Division aus Pskow, eine Stadt nahe der estnischen Grenze, in der Ukraine schwere Verluste erlitten. "Es ist eine gute Nachricht für uns, wenn die 76. Division nun viele Beerdigungen organisieren muss", sagt Palm trocken.

Um nahe der estnischen Grenze erneut eine ähnliche Stärke wie 2021 aufzubauen, müsste Russland nun Tausende Soldaten und viel Material verlagern. Eine solche Aufstockung würde zwei Jahre dauern, schätzt der Kommandeur der estnischen Heeresdivision. Und sie würde - ähnlich wie die Truppenbewegungen vor dem Einmarsch in die Ukraine - von Satelliten erkannt werden. Diese Zeit will man in Estland, wo es weiter Wehrpflicht gibt, nutzen. Anfang 2024 sollen 36000 Soldaten einsatzbereit sein statt wie heute 26000 - eine stattliche Zahl bei nur 1,3 Millionen Einwohnern.

Künftig investiert Estland drei Prozent der Wirtschaftsleistung in Verteidigung - deutlich mehr als das Zwei-Prozent-Ziel der Nato. Estland muss auch das Material ersetzen, das es nach Kiew geschickt hat. Also hat das Land Raketenwerfersysteme vom Typ Himars ebenso bestellt wie Haubitzen, gepanzerte Fahrzeuge und Systeme zur Flugabwehr. Zusätzliche Seeminen sollen Moskau abschrecken.

Ein britisches Panzerregiment leitet den Nato-Kampfverband

Eine wichtige Rolle für den Schutz der Ostflanke kommt den Nato-Partnern zu. Als Reaktion auf Russlands Annexion der Krim ist in der Mission Enhanced Forward Presence (EFP) seit 2017 in jedem baltischen Land ein multinationaler Kampfverband stationiert. In Litauen wird er von der Bundeswehr, in Lettland von Kanada und in Estland von Großbritannien angeführt. Etwa 1000 Personen umfasst der EFP-Verband in Estland momentan. Insgesamt befinden sich laut Palm im Moment 2500 Soldaten aus Partnerländern in Estland.

Reicht dies? "Es wäre sinnvoll, möglichst viele Soldaten hier zu stationieren", sagt der Este, doch er kennt die politische Brisanz der Forderung. Eine Rotation alle sechs oder vier Monate, wie es Briten und Franzosen gerade machen, ist in den Heimatländern der Truppen politisch leichter zu vermitteln als die Soldaten ein Jahr oder länger in den Osten zu schicken und von ihren Familien zu trennen. Noch wichtiger aber ist es, möglichst viel Munition und schweres Gerät in Estland dauerhaft zu lagern. Die Beschlüsse des Nato-Gipfels von Madrid sehen nun vor, dass die Partnernationen bestimmte Einheiten einer Region zuweisen und deren schnelle Verlegung für den Ernstfall vorbereiten. Palm findet, das sei schon ein großer Fortschritt.

Seit März wird der EFP-Verband in Estland vom Oberstleutnant Stephen Wilson geleitet. Für das Panzerregiment der "Queen's Own Hussars" ist es bereits der zweite Einsatz in Estland. Das Terrain kenne man mittlerweile gut, sagt Wilson: Die Wälder sind dichter als die in Niedersachsen, wo das Regiment lange stationiert war, es gibt mehr Moore und Wasser.

"Das Einzige, was Russland versteht, ist Stärke"

Stationiert ist der Nato-Kampfverband auf der Militärbasis in Tapa, eine gute Autostunde entfernt von Tallinn. Bis zur möglichen "Front", also der Grenze zu Russland, sind es nur etwa 115 Kilometer - Estland ist nicht ganz so groß wie Niedersachsen, verfügt also kaum über strategische Tiefe. Die EFP-Soldaten sind integriert in die 1. estnische Infanteriebrigade. Ihr Kommandeur ist Oberst Andrus Merilo und er sagt: "Das Einzige, was Russland versteht, ist Stärke."

Deswegen seien Übungen wie die am Montag beginnende "Spring Storm" mit 14 000 Soldaten aus elf Ländern so wichtig. Das Vereinigte Königreich hat Apache-Kampfhubschrauber nach Tapa geflogen und Frankreich vier Caesar-Haubitzen hierhergebracht, die 40 Kilometer feuern können. Das Ziel: Putin muss immer wieder gezeigt werden, dass die Esten und ihre Verbündeten bereit sind, sich vom ersten Moment an zu verteidigen.

Was man sich an der Ostflanke von der Nato und dem Gipfel in Vilnius im Juli wünscht, ist klar: Man soll sich nicht von Moskau durch die Drohung eines taktischen Nuklearschlags einschüchtern lassen, sondern selbst auf konsequente Abschreckung setzen. Ein Positionspapier des Verteidigungsministeriums in Tallinn stellt klar: Russland bleibe die "gefährlichste, unmittelbarste und langfristigste Bedrohung" für den euroatlantischen Raum. Daher müsse das Verteidigungsbündnis Russland "unmissverständlich klarmachen, dass ein Angriff gegen die Nato in eine Sackgasse führen und mit unerträglich hohen Kosten verbunden wäre". Eine Möglichkeit wäre, dass die Nato offen kommuniziert, welche Ziele in Russland sie im Falle einer Attacke auf ein Mitglied angreifen würde.

Eines fürchtet man in Estland nicht: dass die Bevölkerung die kostspielige Unterstützung der Ukraine nicht länger mittragen könnte. Obwohl die Inflationsrate bei 20 Prozent liegt, wurde Premierministerin Kaja Kallas im März wiedergewählt - auch wegen ihres kompromisslosen Kurses gegenüber Moskau. Kürzlich unterschrieben 95 von 101 Abgeordneten eine Erklärung, die eine Aufnahme der Ukraine in die Nato fordert. Und was man von Russlands Präsident hält, zeigt sich vor der russischen Botschaft in Tallinn: An den Sicherheitszäunen hängen ukrainische Fahnen und mit Hundekot gefüllte Plastiktüten, die das Gesicht von Wladimir Putin zeigen.