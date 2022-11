Von Markus Balser, Berlin

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will mit einer Reform des Staatsangehörigkeitsrechts Einbürgerungen vereinfachen und so die Integration von Migrantinnen und Migranten erleichtern. Vor allem Einwanderer, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben, sollen schneller auch zu deutschen Staatsbürgern werden können. So geht es aus einem 39-seitigen Gesetzentwurf hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt.