2024 wird der Ex-Präsident viele Termine zu koordinieren haben. In Washington, New York, Miami und Atlanta sollen gleich vier Prozesse gegen ihn beginnen - ausgerechnet im Wahljahr. Doch Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht selbst daraus noch einen Vorteil für sich ziehen würde.

Von Peter Burghardt, Washington

Spätestens am kommenden Freitag hat Donald Trump wieder einen dieser Termine, die sich bei ihm seit einiger Zeit häufen. Bis zum 25. August zur Mittagszeit wird der vormalige Präsident in Atlanta erwartet, vermutlich fliegt er wie üblich in seiner Boeing 757 ein. Der früher mächtigste Mann der Welt muss sich diesmal anhören, wie ihm der Bundesstaat Georgia ein Verbrechen zur Last legt, und zwar im Gerichtsgebäude des Landkreises Fulton, der weite Teile der Millionenmetropole Atlanta umfasst.

Die Reise ist sozusagen Routine, denn es handelt sich um Trumps vierte Anklage binnen fünf Monaten. Dennoch könnte vor allem dieser Fall für ihn unangenehm enden, unter Umständen eines Tages im Gefängnis. Die Bezirksstaatsanwältin Fani Willis wirft ihm und seinen Helfern vor, sie hätten seine Niederlage gegen Joe Biden im November 2020 mit mafiösen Mitteln in einen Wahlsieg verwandeln wollen - und das vor allem in Georgia, dessen Hauptstadt Atlanta ist.

Weshalb hat es so lange gedauert, die Vorwürfe in Georgia zu Papier zu bringen?

New York, Miami, Washington, jetzt also Atlanta. Wieso drängen sich Trumps Strafsachen seit dem Frühjahr dermaßen? Erst geht es um Schweigegeld an einen Pornostar, dann um gehortete Staatsgeheimnisse, danach um den Sturm aufs Kapitol, jetzt um Anstiftung zur Wahlfälschung. Was macht die neueste Folge dieses Krimis so besonders? Und weshalb hat es so lange gedauert, die Vorwürfe in Georgia zu Papier zu bringen, obwohl der Plot zweieinhalb Jahre und länger zurückliegt und Trump schon in die nächste Wahlschlacht zieht?

Außer ihm sind 18 weitere Beschuldigte vorgeladen, unter ihnen sein früherer Anwalt Rudy Giuliani und sein damaliger Stabschef Mark Meadows. Sie hätten sich geweigert "zu akzeptieren, dass Trump verloren hatte, und beteiligten sich wissentlich und vorsätzlich an einer Verschwörung, um das Ergebnis der Wahl rechtswidrig zugunsten von Trump zu verändern", heißt es in der 98 Seiten langen Anklageschrift. Das sei "ein kriminelles Unternehmen" gewesen. Trump drängte unter anderem Georgias Innenminister Brad Raffensperger am Telefon, ihm fehlende Stimmen zu besorgen. Er solle die Stimmen "finden", wie er sich im Mafioso-Slang ausdrückte. Auch Computer sollen manipuliert, Aussagen gefälscht und unberechtigterweise Wahlleute ernannt worden sein.

Trumps Parteigänger verbreiten nun umgekehrt ihre These, wonach eine linke Justiz die Wahl im November 2024 beeinflussen wolle, natürlich zu Gunsten des Demokraten Biden. Trump beleidigt die schwarze Anklägerin Willis, eine Demokratin, als Rassistin und verrückte Marxistin, sie hat mittlerweile Bodyguards. Mitglieder der sogenannten Grand Jury - eine Geschworenenkammer, die über die Zulassung der Anklage entscheiden musste - werden ebenfalls bedroht. Ihre Fotos, Adressen und Konten wurden von Unbekannten ins Netz gestellt.

Andererseits sind keineswegs alle Konservativen der Meinung, dass Trump das Opfer ist. Nicht jeder Republikaner zählt zur Riege der Wahlleugner. "Die Wahl 2020 in Georgia wurde nicht gestohlen", sagte gerade Brian Kemp, der republikanische Gouverneur von Georgia. "Seit fast drei Jahren hat es jeder, der Beweise für Betrug hat, versäumt, sich zu melden - unter Eid - und sie vor Gericht vorzulegen." Man solle sich auf 2024 und die Zukunft des Landes konzentrieren.

An ihm und den Vorwürfen scheiden sich wie gewohnt die Geister

Trump kündigte seinerseits für Montag eine Pressekonferenz in seinem Golfklub in New Jersey an, um "unwiderlegbare Beweise" für Wahlbetrug 2020 in Georgia vorzulegen. Am Donnerstag zog er zurück - seine Berater hatten ihn offenkundig doch überzeugen können, dass eine solche Veranstaltung im laufenden Verfahren eher unklug wäre.

Ansonsten scheiden sich an ihm und den Vorwürfen wie gewohnt die Geister. Laut Umfragen ist gut die Hälfte der Wählerschaft der Ansicht, dass Trump strafrechtlich verfolgt werden sollte, wenn er damals die Wahl kippen wollte. Sieben von zehn Wählern finden, das ein wegen einer Straftat verurteilter Politiker nicht mehr für das Amt des Präsidenten kandidieren sollte. Wobei das bisher durchaus ginge, theoretisch könnte Trump aus einer Zelle heraus antreten. Irgendwann muss möglicherweise der Oberste Gerichtshof entscheiden, ab wann ein Weg ins Weiße Haus versperrt wäre.

Laut ABC News/Ipsos rät jeder zweite Befragte, aber nur jeder fünfte Republikaner, dass Trump seine Präsidentschaftskampagne aussetzt. Das wird er selbstverständlich nicht tun, allerdings muss er seine Auftritte wohl in nicht allzu ferner Zukunft mit mehreren Gerichten koordinieren. Das könnte kompliziert werden, auch wenn Trump die Anklagebank als Bühne versteht.

Die Anklägerin Willis in Atlanta will Anfang März 2024 loslegen, ihr Kollege Alvin Bragg in Manhattan Ende März, der Sonderermittler Jack Smith im Mai in Florida, wo Trumps Umgang mit streng vertraulichen Dokumenten verhandelt werden soll. Den Prozess in Washington wegen des Angriffs auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 würde Smith gerne bereits im Januar 2024 beginnen - das fiele alles in die republikanischen Primaries, in die Trump als haushoher Favorit geht.

Seinen Anwälten hingegen schwebt für den Start der Beweisführung eher 2026 vor, dann will ihr Mandant längst wieder im Oval Office sitzen. Selbst manchem Demokraten ist die Terminierung nicht geheuer, weil sich die Justiz dem Verdacht aussetzt, an mehreren Fronten gleichzeitig in den Wahlkampf einzugreifen. Der dürfte schmutzig werden, was für den Amtsinhaber und Bewerber Biden nicht von Vorteil sein muss.

Trumps Werte gingen in Umfragen zuletzt lange nach oben, er liegt weit vor seinem Parteirivalen Ron DeSantis und nahezu gleichauf mit Joe Biden. Das war vor den Anklagen noch anders. Seither vergeht kein Tag ohne das Thema Trump. Das liebt und nützt er für sich, seine Anhänger und Geldgeber scharen sich um ihn.

Immer wieder behaupten Trump und seine Leute, dass die Verfahren gegen ihn nur von juristischen Problemen des Präsidentensohnes Hunter Biden ablenken sollen - und von den angeblichen Verstrickungen des Vaters in die Machenschaften. Allerdings steckt Bidens Sohn Hunter in ganz anderen juristischen Schwierigkeiten als Trump, ihm wird Steuerhinterziehung und nicht ordnungsgemäßer Waffenkauf vorgeworfen. Den geplanten Deal mit der Staatsanwaltschaft in Delaware hat eine Richterin gestoppt.

Die Bezirksstaatsanwältin in Georgia ließ sich viel Zeit - auch wegen der Komplexität der Vorwürfe

So kommt jetzt alles zusammen, die Fälle kollidieren verwirrend, wie hätte es anders und schneller gehen sollen? Die Ermittlungen in allen vier Fällen liefen unabhängig voneinander. Sie dauerten auch, weil die Vorwürfe stimmig sein sollten, sonst zerpflücken die Verteidiger die Anklage. Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Bragg hatte sich aber noch 2022 zunächst geweigert, Trump wegen der offenbar verschleierten Zahlung an eine für ihn kompromittierende Frau zu belangen. Im März 2023 tat er es eilig doch, die Anklage gilt als wacklig. Der erst im November 2022 aktivierte Washingtoner Sonderermittler Jack Smith nahm sich sieben und neun Monate, um für zwei Verfahren Beweise zu sammeln, die im Februar 2021 gestartete Bezirksstaatsanwältin Willis in Georgia ließ sich noch viel mehr Zeit - auch wegen der Komplexität der Vorwürfe.

In Atlanta holte sie auch mutmaßliche Kumpane Trumps wie Giuliani und Meadows vor die Geschworenen. Das Team Willis dokumentierte die Ereignisse genau und stützt sich auf ein Strafgesetz des Bundesstaates, mit dem sonst mafiöse Gangs bezwungen werden sollen. Außerdem wird diese Verhandlung anders als jene auf Bundesebene voraussichtlich live übertragen, das missfällt selbst dem Showman Trump. "Die Rolle des Staates in diesem Prozess", so Willis kühl, "ist wesentlich für das Funktionieren unserer Demokratie."

Im Falle eines Schuldspruchs in Atlanta könnte sich Trump auch als Präsident nicht begnadigen, diese Gerichtsbarkeit liegt jenseits seiner Zuständigkeit. Fürs Erste muss der Kandidat und Angeklagte Trump nun spätestens nächsten Freitag seine Fingerabdrücke abgeben und der Anklage lauschen. Womöglich entsteht bei dieser Gelegenheit sogar ein Polizeifoto, von dem mug shot fantasieren Freund und Feind schon lange. So ein Trump-Porträt würde sicher rasch auf Plakaten, Flaggen, Shirts und Tassen landen.