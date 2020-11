Von Hubert Wetzel, Washington, und Christian Zaschke, New York

Der Mann, der früher Geheimagent war, macht sich Sorgen. Marc Polymeropoulos hat jahrzehntelang für die CIA gearbeitet, er war im Nahen Osten, in Afghanistan und in Europa im Einsatz, er hat Kriege gesehen, Diktaturen, Umstürze. Jetzt lebt er in Virginia und fragt sich, was eigentlich aus seinem eigenen Land geworden ist, den Vereinigten Staaten von Amerika. "Das Land, das einmal eine vorbildliche Demokratie war, wird zu einer Dritte-Welt-Bananenrepublik", sagt er.