Vor dem Gericht in Miami, in dem der Ex-Präsident angeklagt wurde, wollten Proud Boys aufmarschieren - Staatsanwälte nennen den rechten Schlägertrupp inzwischen "Trumps Armee".

Von Reymer Klüver

"Wir fangen Streit nicht an", sagte der Gründer der "Proud Boys" einmal, der Autor und Journalist Gavin McInnes. "Aber wenn, dann bringen wir ihn auch zu Ende." Das war natürlich als Drohung gemeint gegen all die Linken und Liberalen, die Schwulen und Nicht-Weißen, Juden und Muslime, die die rechtsextremistische Organisation zu ihren Gegnern auserkoren hat. Tatsächlich beschreibt es ziemlich genau das gewalttätige Auftreten der rechtsextremen Vereinigung in den vergangenen sieben Jahren seit ihrer Gründung. Am Dienstag zählten Proud Boys zu den prominentesten Aktivisten, die zu Kundgebungen für Ex-Präsident Donald Trump vor dem Gerichtsgebäude in Miami aufgerufen hatten, in dem ihm die Anklage unter anderem wegen des Besitzes streng geheimer Regierungsunterlagen verkündet wurde - ein Verstoß gegen das amerikanische Spionagegesetz.

Dass die Proud Boys zu den Organisatoren der Demo zählten, dürfte kein Zufall sein. Denn seit seiner Gründung ist der gewaltbereite rechte Verein engstens mit Trump verbunden. Die Organisation ist nach Recherchen der Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center überhaupt nur entstanden, weil Trump 2016 Präsidentschaftskandidat der Republikaner wurde. Offenkundig fühlten sie sich durch seine Nominierung ermutigt. Sie sind in den USA und in Kanada aktiv. Proud Boys verstehen sich als "westliche Chauvinisten, die nicht mehr bereit sind, sich dafür zu entschuldigen, dass sie die moderne Welt erschaffen haben", wie es damals in Taki's Magazine hieß, einem der rechten Szeneblätter. Sie seien angetreten, um "den Westen" zu verteidigen.

Sie selbst beschreiben sich als "Trinker-Klub für Männer"

Die Proud Boys sind ein reiner Männerverein. Frauen gehören nicht dazu, weil sie, so die interne Erklärung, glücklicher seien, wenn sie zu Hause blieben und Kinder bekämen. Sie selbst beschreiben sich als "Trinker-Klub für Männer". Tatsächlich sind die Proud Boys ein rechter Schlägertrupp. Denn es gibt vier Stufen, nach denen sie die Zugehörigkeit definieren. Mitglied ist zwar bereits, wer sich öffentlich als Proud Boy bekennt. Aufnahme in einen Ortsverband findet aber nur, wer ein Initiationsritual durchläuft, bei dem die anderen Mitglieder so lange auf ihn einprügeln, bis er zum Beispiel fünf Cerealien-Sorten aufzählen kann.

Die nächsthöhere Stufe erreicht, wer sich das Logo der Gruppe tätowieren lässt. Ganz richtig dazugehört allerdings nur, wer sich auf eine gewalttätige Konfrontation mit Antifa-Aktivisten eingelassen hat, "um der Sache zu dienen", wie sie es formulieren. Angaben über die Mitgliederzahl variieren enorm. Nach eigenen Angaben sollen es 22 000 Männer sein, der harte Kern wird allerdings auf wenige Hundert geschätzt.

Tatsächlich begleitete Gewalt die Organisation von Anfang an - bei Zusammenstößen mit linken Demonstranten, aber auch bei gezielten Attacken auf politische Gegner. Journalisten großer Medien zählen ebenfalls zu ihren Opfern, weil die angeblich "fake news", also Falschmeldungen, verbreiteten - ein Begriff, den Trump routinemäßig benutzte. Wegen ihrer Gewaltbereitschaft hat die kanadische Regierung die Organisation als "terroristische Vereinigung" gebrandmarkt.

Das war nach den Ereignissen, die den Proud Boys die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit, nicht nur in den USA, brachten. Denn Mitglieder der Organisation zählten zu den Hauptbeteiligten beim Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol am 6. Januar 2021 in Washington. Mit dem wollten sie die Bestätigung der Wahl von Trumps Nachfolger Joe Biden als neuen Präsidenten verhindern. Nach Erkenntnissen des "Armed Conflict Location & Event Data Project", einer internationalen NGO, waren die Proud Boys in den Wochen zwischen der Wahl im November und Bidens Amtseinführung am 20. Januar 2021 an nicht weniger als 25 Demonstrationen beteiligt, bei denen es zu gewalttätigen Zwischenfällen kam.

Mitglieder der Organisation sind inzwischen bei den Republikanern aktiv

Mehr als 20 Proud Boys sind seither von US-Gerichten deswegen angeklagt worden. Ihr damaliger Anführer Enrique Tarrio wurde im Mai zusammen mit drei weiteren Angeklagten wegen Anstachelung zu Volksverhetzung und Aufruhr verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihren Plädoyers konstatiert, dass die Proud Boys wie "Donald Trumps Armee" aufgetreten seien. Das Strafmaß steht noch aus. Torres drohen bis zu 50 Jahre Haft.

Selbst wenn ihre einstigen Anführer inzwischen im Gefängnis sitzen: Die Organisation besteht weiter, erst im Mai waren Proud Boys bei einer Anti-LGBT-Demonstration in Michigan und bei zwei sogenannten Patrouillengängen an der Grenze zu Mexiko dabei. Einige Angehörige des rechtsextremen Boys Club haben allerdings den Marsch durch die Institutionen angetreten. Ausgerechnet an Trumps Gerichtsort, in Miami, sitzen nach Recherchen der New York Times inzwischen sechs bekennende Proud Boys im erweiterten Parteivorstand der Republikaner.