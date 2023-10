Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist am Montag in New York persönlich vor Gericht erschienen, um sich und sein Firmenimperium gegen den Vorwurf des Betrugs zu verteidigen. Der führende republikanische Präsidentschaftsbewerber sprach bei seiner Ankunft im Gerichtsgebäude von der "Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten" und einem Versuch, in den Wahlkampf einzugreifen. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, die vor ihm angekommen war, erklärte: "Egal, wie viel Geld sie zu haben glauben, niemand steht über dem Gesetz." Der Prozess soll bis Anfang Dezember dauern.