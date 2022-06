Von Moritz Baumstieger, Jörg Häntzschel und Catrin Lorch, Kassel

Diese Ausstellung ist ein Prozess. Einer, der beständig interagiert, reagiert, sich umorganisiert, das haben die Macher der Weltkunstschau in der deutschen Provinz mehr als einmal angekündigt. Aber ganz so schnell, wie Besucher in Kassel zunächst glauben könnten, geht es dann doch nicht: "Systemfehler²" steht auf einem großen Banner an der Front des Hauptbahnhofs, den ein Schriftzug in der Documenta-Stadt natürlich als Kulturbahnhof ausweist. "Cartoons zum Irrsinn der Welt" gibt es hier zu sehen. Hat die Documenta Fifteen ihr eigenes Versagen da etwa schon selbst zum Thema gemacht? Aber dann stellt sich heraus, die Schau hier am Bahnhof hat gar nichts mit der Documenta zu tun, sondern wurde als "Caricatura" bereits eine Woche davor eröffnet.