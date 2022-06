Von Daniel Brössler

Olaf Scholz kriegt es zunächst vermutlich gar nicht mit, und falls doch, so kann er sich jetzt nichts anmerken lassen. Zur deutschen Nationalhymne erklingen 19 Salutschüsse, gleich wird der Kanzler vor dem Amtssitz des Präsidenten in Pretoria die Ehrenformation abschreiten. Am roten Teppich, wo die deutsche Delegation Aufstellung genommen hat, sacken unter der sengenden Sonne Südafrikas in diesem Moment seinem vielleicht gerade wichtigsten Mann die Beine weg. Als Scholz wenig später Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa seine Mitreisenden vorstellt, fehlt Jörg Kukies. Ausgerechnet.

Kukies ist der "Sherpa", der Bergführer, des Kanzlers für den G-7-Gipfel in Elmau, zu dem als Gast auch Ramaphosa eingeladen ist. Von der Zusammenkunft der sieben wirtschaftsstärksten Demokratien soll ein Zeichen ausgehen an die Welt, vor allem aber auch an Russland und Präsident Wladimir Putin: dass der Westen die überfallene Ukraine weiter kräftig unterstützen, den Druck auf Russland beharrlich erhöhen und die schweren wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen in den Griff bekommen wird. Harmonische Bilder werden gebraucht, um das zu illustrieren. Und eine überzeugende Erklärung, in der das alles drinsteht. Kukies ist der Mann, der das für Scholz möglich machen soll.

An diesem Samstag werden die Sherpas in Elmau um die letzten Formulierungen ringen. Noch bevor die Chefs am Samstagabend und am Sonntagfrüh eintreffen, soll die Erklärung fertig sein. Es ist der Moment, auf den Kukies seit Monaten hinarbeitet. An den gemütlicheren dieser Tage gibt es Schnittchen und kühle Getränke vor dem internationalen Konferenzsaal im Kanzleramt. Dann sind zum Beispiel die Kollegen aus Kanada da zur Textarbeit, und Kukies wirkt in den Pausen besonders entspannt. "Läuft gut", sagt er. In Elmau soll der große Konsens des Westens und optimalerweise gleich noch der großen nicht so westlichen Demokratien demonstriert werden. Was sich nicht immer so harmonisch gestaltet wie mit den Kanadiern.

Detailansicht öffnen "Läuft gut": Jörg Kukies, Staatssekretär im Kanzleramt, hat für Olaf Scholz den G-7-Gipfel vorbereitet. (Foto: Florian Gärtner/photothek.net)

In Pretoria lässt Präsident Ramaphosa die Deutschen jedenfalls erst einmal auflaufen. Scholz teilt er mit, wie wenig er von den Sanktionen gegen Russland hält, die aus seiner Sicht schuld sind an explodierenden Preisen für Getreide und die sehr willkommene Öllieferungen aus Russland behindern. Scholz und Ramaphosa reden erst einmal unter vier Augen, und als sich die Delegationen dann im Kabinettssaal versammeln, ist Kukies auch schon wieder dabei, hat sich von dem kleinen Schwächeanfall erholt. Vielleicht hätte er am Vortag die anstrengende Tour zur Bundeswehr in Tillia ausfallen lassen sollen, zumal es für einen Staatssekretär mit Zuständigkeit für Wirtschaft, Finanzen und Europa in einem nigrischen Wüstencamp nicht unbedingt viel zu regeln gibt.

Einerseits. Andererseits weicht der 54-Jährige, wenn es sich vermeiden lässt, nicht von der Seite des Kanzlers und war neulich natürlich auch im Nachtzug nach Kiew mit dabei. Im Kanzleramt bekleidet Kukies als eine Art Super-Staatssekretär einen Posten, der eigens für ihn geschaffen wurde. Anders als Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt oder Regierungssprecher Steffen Hebestreit gehört er zwar nicht schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten zum Kreis der Scholz-Vertrauten, dennoch zählt er mittlerweile zum engsten Zirkel. Die besondere Verbindung geht auf das Jahr 2018 zurück. Die damalige SPD-Chefin Andrea Nahles und der hessische Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel machten Scholz auf einen Investmentbanker bei der US-Firma Goldman Sachs mit Juso-Vergangenheit und SPD-Parteibuch aufmerksam.

Bisher galt als zentrales Thema der Kampf gegen die Erderwärmung als gesetzt - das hat sich geändert

Per SMS erhielt Kukies die Einladung zu einer Plauderei in die Hamburgische Landesvertretung, wenig später war der Banker Staatsekretär im Finanzministerium, zuständig für Europa und Finanzen. Der Absolvent der Sorbonne und der Harvard Kennedy School ist deutlich über das in Berlin übliche Maß hinaus in der internationalen Finanz- und Wirtschaftswelt vernetzt, wodurch er sich für Scholz später auch im Kanzleramt als nützlich erweisen wird. Wenn etwa verzweifelt Terminalkapazitäten für Flüssiggas gesucht werden, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Kukies jemanden kennt, der jemanden kennt, der helfen kann. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gehört der Ex-Banker zur vordersten Scholz-Truppe für die Zeitenwende und verhandelt mit Daleep Singh, dem damaligen Wirtschaftsberater von US-Präsident Joe Biden, über die Finanzsanktionen gegen Russland.

Mit der Zeitenwende ist dann auch in den G-7-Vorbereitungen fast nichts mehr, wie es vorher war. Bis dahin gilt als zentrales Thema der Kampf gegen die Erderwärmung als gesetzt, und praktischerweise hat Scholz da schon eine Idee aus seiner Zeit als Finanzminister parat, den "Klimaclub". Die Gutwilligen, so der Gedanke, sollen beim Erreichen der Klimaziele kooperieren und einander nicht durch neue Handelshemmnisse Knüppel zwischen die Beine werfen. Auf seinem G-7-Gipfel, so stellt der Kanzler sich das vor, soll die Idee höhere Weihen bekommen.

Nun steht der Klimaklub zwar immer noch auf der Agenda, als "absolut entscheidender Punkt", wie es aus der Bundesregierung heißt, aber eben doch als ein entscheidender Punkt von vielen - am Montag in der fünften Arbeitssitzung zu "Klima, Energie, Gesundheit". Der Auftrag lautet seit dem Beginn des russischen Krieges, dass von Elmau ein "Signal einer geschlossenen und entschlossenen G 7" ausgehen soll. Plötzlich geht es um den wichtigsten G-7-Gipfel seit Jahrzehnten, vielleicht den wichtigsten überhaupt.

Kurzfristig braucht die Ukraine fünf Milliarden Dollar im Monat

Zu lösen sind existenzielle Probleme wie die explodierenden Energiepreise. Die USA denken an eine Obergrenze für den Ölpreis, aber das ist umstritten. Außerdem geht es darum, wie die stärksten Volkswirtschaften der Welt die kriegsgeschundene Ukraine auf Dauer stützen können. Kurzfristig braucht das Land fünf Milliarden Dollar im Monat. Längerfristig erfordert der Wiederaufbau eines zerstörten Landes noch ganz andere Summen. Von einer "Generationenaufgabe" spricht Scholz am Mittwoch im Bundestag, und von vielen weiteren Milliarden "über Jahre hinweg". Dem Kanzler schwebt ein Marshallplan vor wie jener, mit dem die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Europa wieder aufgerichtet hatten. Darüber soll - per Video - am Montag auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij gesprochen werden.

Das andere große Thema soll nach dem Willen des Kanzlers eines sein, das ihn schon länger beschäftigt. Er wünsche sich, sagt er im Bundestag, ein Signal, "dass die Demokratien der Welt zusammenstehen im Kampf gegen Putins Imperialismus. Aber eben genauso im Kampf gegen Hunger und Armut, gegen Gesundheitskrisen und den Klimawandel". Die Sorge, die Scholz umtreibt, ist eine neue Zweiteilung der Welt. Auf der einen Seite jener Westen, wie ihn im Wesentlichen die G 7, die Europäische Union und die Nato repräsentieren. Auf der anderen Seite die autoritären Mächte China und Russland, die sich mit Brasilien, Südafrika und Indien 2009 zu den Brics zusammengetan haben.

Detailansicht öffnen Die "eurozentrische Sichtweise", alle seien von der Schuld Russlands überzeugt, ist falsch, warnt Jens Plötner, außen- und sicherheitspolitischer Berater des Bundeskanzlers. (Foto: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa)

Sich um diesen Part zu kümmern, war in den vergangenen Monaten der Job von Jens Plötner. Der außenpolitische Berater des Kanzlers gehört schon lange zum diplomatischen Spitzenpersonal und personifiziert damit auch die Widersprüche der Zeitenwende. Kürzlich nahm ihn im Bundestag sogar CDU-Chef Friedrich Merz aufs Korn wegen einer angeblich zu russlandfreundlichen Haltung, die "berechtigte Zweifel" am Kanzler säe. 2015 war Plötner als Büroleiter des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier (SPD) an den Verhandlungen zum Minsker Abkommen zwischen Russland und der Ukraine beteiligt gewesen, in das auch Scholz bis zum Schluss Hoffnungen setzte. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine zählt zu den wichtigsten Aufgaben Plötners nun das diplomatische Kräftemessen mit Russland, auch bei der Vorbereitung des Gipfels. Die "eurozentrische Sichtweise", alle seien von der Schuld Russlands überzeugt, sei falsch, warnte Plötner kürzlich.

Bei einem virtuellen Brics-Treffen, passenderweise drei Tage vor dem Elmau-Gipfel, forderte der chinesische Präsident Xi Jinping gerade, "einseitigen Sanktionen" müsse man sich entgegenstellen. Die Brics-Staaten sollten mehr "Verantwortung übernehmen" und sich für "Gleichheit und Gerechtigkeit" in der Welt einsetzen. Zwei Brics-Teilnehmer, neben Südafrikas Präsident Ramaphosa auch Indiens Ministerpräsident Narendra Modi, dürfen sich nun ganz besonders umworben fühlen. Scholz hat sie zusammen mit den Staatschefs Senegals, Indonesiens und Argentiniens als spezielle Gäste nach Elmau geladen.