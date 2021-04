Europas Staaten sollen bis Sommer miteinander kompatible digitale Nachweise einführen. Beim nötigen EU-Gesetz geht es voran, doch in den Ländern bleibt viel zu tun. Und am Ende droht ein Flickenteppich.

Von Björn Finke, Leo Klimm und Angelika Slavik, Brüssel/Berlin/Paris

Es geht voran bei den digitalen Impf- und Testnachweisen für das Coronavirus in der EU. Doch der Zeitplan bleibt ehrgeizig. Die Kommission präsentierte im März einen Gesetzesvorschlag, der Mitgliedstaaten zwingt, nationale Systeme für digitale Nachweise aufzubauen - und diese so zu gestalten, dass die sogenannten grünen Zertifikate auch im EU-Ausland funktionieren. Dann könnten am Flughafen von Barcelona Grenzbeamte QR-Codes auf den Handys deutscher Urlauber scannen und würden direkt angezeigt bekommen, ob der Tourist tatsächlich geimpft, negativ getestet oder von einer Covid-Erkrankung genesen ist.

Am Donnerstag tauschten sich erstmals die zuständigen Abgeordneten der einzelnen Fraktionen im Europaparlament über ihre Änderungswünsche für die Verordnung aus. Bereits am Mittwoch einigten sich die 27 EU-Botschafter darauf, was sie gerne anpassen wollen. Das Parlament soll in zwei Wochen über seine Position abstimmen - danach werden Verhandlungen zwischen Parlament und Ministerrat beginnen, der Vertretung der Mitgliedstaaten. Beide Seiten müssen sich einigen, damit die Verordnung in Kraft treten kann.

EU-Justizkommissar Didier Reynders erklärte im Innenausschuss des Parlaments, dass Ende Juni sowohl die Gesetzgebung als auch die technischen Vorbereitungen abgeschlossen sein sollen - pünktlich zum Start der Urlaubssaison. Schon Anfang Juni solle es Pilotversuche geben.

Den Großteil der Arbeit fällt in den Mitgliedstaaten an

Ein Kommissionssprecher sagt, dass die Arbeiten auf EU-Ebene gut vorankämen. Die Behörde lässt ein sogenanntes Gateway programmieren, eine Schnittstelle, die grenzüberschreitende Abfragen erlaubt. Damit können spanische Grenzbeamte, Hotelrezeptionisten oder Restaurantbesitzer in der deutschen Datenbank prüfen, ob ein dort ausgestelltes Zertifikat echt ist. Bis Anfang Mai wird die Kommission Vorschriften zu den technischen Details erlassen, die sicherstellen, dass die nationalen Systeme kompatibel sind.

Die meiste Arbeit fällt aber in den Mitgliedstaaten an. "Der große Knackpunkt ist die Umsetzung dort - der Zeitplan ist sehr ehrgeizig", sagt die EU-Abgeordnete Lena Düpont, die das Thema für CDU/CSU betreut. So müssen die Regierungen Datenbanken aufbauen sowie Systeme, über die Hausärzte und Impfzentren Zertifikate ausstellen können - und Grenzbeamte und Kinobesitzer Abfragen stellen.

Böses ahnen lässt ein Änderungswunsch für den Verordnungstext, auf den sich die 27 EU-Botschafter geeinigt haben. Sie wollen in das Gesetz einfügen, dass Staaten nach dessen Inkrafttreten noch sechs Wochen Zeit haben, um ihre nationalen Zertifikate kompatibel mit dem EU-System zu machen. Das könnte bedeuten, dass in manchen Ländern die grenzüberschreitenden Abfragen erst zum Ende oder nach den Sommerferien funktionieren.

In Deutschland läuft das System bald

Im größten Mitgliedstaat Deutschland immerhin laufen die Vorbereitungen für einen digitalen Impfnachweis auf Hochtouren - zwischen Mitte Mai und Ende Juni soll das Angebot verfügbar sein, heißt es in Berlin. Funktionieren soll das so: Alle Arztpraxen, in denen gegen Corona geimpft wird, sowie die Impfzentren werden mit einem eigenen Programm ausgestattet. Patienten, die sich impfen lassen, bekommen neben einem Eintrag in den altbekannten gelben WHO-Impfpass aus Papier einen QR-Code. Den können sie mit einer kostenlosen App auf ihrem Mobiltelefon speichern. Wer kein Smartphone nutzt, kann einen Papierausdruck erhalten.

Soll der Impfstatus nachgewiesen werden, zeigt die App den QR-Code, der wiederum mit einer eigenen Prüf-App auf den Mobiltelefonen der Kontrollierenden gelesen werden kann. Die Prüf-App gibt mit einem grünen oder roten Signal Bescheid, ob der Impfschutz gültig ist.

Im zweitgrößten Mitgliedstaat Frankreich ist der digitale Impfpass bisher kaum Gegenstand der Corona-Debatten. Und das ist Präsident Emmanuel Macron sehr recht. Umfragen legen nahe, dass dies politisch kein Gewinnerthema ist: Die eine Hälfte der Franzosen lehnt den Pass ab, die andere befürwortet ihn. Insbesondere, wenn der Impfnachweis Bedingung für Zugang zu Restaurants, Bars oder Kinos wäre, ist die Bevölkerung skeptisch. Dennoch wird die Einführung im Hintergrund vorbereitet. "Dass wir nicht dazu kommunizieren, heißt nicht, dass wir Verspätung hätten", versichert man im Umfeld von Premierminister Jean Castex.

Bloß keine Blockade

Die EU-Verordnung überlässt es den Mitgliedstaaten, welche Vorteile sie Inhabern der digitalen grünen Zertifikate gewähren wollen. Das könnte zu einem Flickenteppich an Regelungen führen: In dem einen EU-Land müssen Zertifikate-Inhaber dann bei der Einreise vielleicht trotzdem einen Schnelltest machen, in dem anderen nicht. Die Kommission nimmt dies in Kauf - aus politischem Kalkül: Hätte der Verordnungsvorschlag eine Vereinheitlichung erzwingen wollen, hätte eine Blockade durch die Staaten gedroht, sagte Kommissar Reynders in einem Gespräch mit der SZ.

Die CDU-Abgeordnete Düpont argumentiert ähnlich: "Natürlich wäre es schön, einen Flickenteppich zu vermeiden, aber wichtiger ist erst einmal, mit der Verordnung sicherzustellen, dass die Systeme miteinander kompatibel sind. Wir können uns keine Blockade erlauben."