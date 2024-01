Bei einer Demonstration zum Gedenken an die Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin sind laut Polizeiangaben 21 Beamte verletzt worden. Vier von ihnen seien ersten Erkenntnissen zufolge in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. 16 Demonstranten wurden demnach festgenommen.