Im Reigen unerfreulicher Nachrichten für den Bundeskanzler hat eine mit "Hochachtungsvoll. Ihr Björn Höcke" unterschriebene Botschaft sicher noch gefehlt. Das Nein von Olaf Scholz zur Lieferung von Taurus -Marschflugkörpern an die Ukraine bedenkt der AfD-Politiker mit vergiftetem Lob: Er erkenne an, "dass Sie dem Druck der schlimmsten Kriegstreiber bisher widerstanden haben". Er schreibe das auch für seine Kinder und die Kinder Europas. "Gehen Sie nicht in die Geschichte ein als der Mann, dessen Entscheidung, Marschflugkörper zu liefern, den Dritten Weltkrieg ausgelöst hat!"

Längst ist der Taurus zu einem Symbol geworden, ob Deutschland die Ukraine ausreichend unterstützt. Der Marschflugkörper hat mehr als 500 Kilometer Reichweite und auch eine größere Sprengkraft als die von Briten und Franzosen gelieferten Systeme. Aber auch diese Waffe könnte den Krieg in der Ukraine nicht von heute auf morgen wenden. Militärisch geht es vor allem um die Frage, ob damit die für den russischen Nachschub enorm wichtige Kertsch-Brücke auf die Krim zerstört werden kann - was die russische Gegenoffensive erheblich ins Stocken bringen könnte.

Scholz hat am Montag bei der dpa-Chefredakteurskonferenz erklärt, warum er das System nicht liefern will - und mit umstrittenen Argumenten eine Debatte zurückgebracht, die auch seine Stellung in der Ampelkoalition weiter erodieren könnte. In den Hintergrund gerät dadurch, dass Deutschland größter Unterstützer der Ukraine nach den USA ist. Beim Schutz gegen Drohnen und Raketen sind Waffen aus Deutschland entscheidend: bisher vier Iris-T-Flugabwehrsysteme, zwei Patriot-Batterien, 52 Flak-Panzer Gepard. Dazu kommen 90 Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Kampfpanzer und 18 Leopard 2. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben bislang Militärhilfe in Höhe von etwa 28 Milliarden Euro bereitgestellt und zugesagt, davon 7,1 Milliarden Euro im laufenden Jahr.

Union und Ampelparteien lehnen den Vorstoß Macrons geschlossen ab

Allerdings stellt sich angesichts der militärisch heiklen Lage in der Ukraine, der Blockade im US-Kongress und eines möglichen Wahlsiegs Donald Trumps die Frage: Reicht das? Oder müsste man mehr ins Risiko gehen, weil bei einem Sieg Russlands und einem möglichen Angriff etwa auf Staaten im Baltikum der Preis am Ende viel höher sein und die Nato dann direkte Kriegspartei werden könnte?

Auch Kritiker von Kanzler Scholz räumen ein, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seinem Vorstoß, den Einsatz von Bodentruppen nicht auszuschließen, das bisher deutlich geringere Engagement Frankreichs für die Ukraine übertünchen möchte. Scholz lehnt die Entsendung von Soldaten kategorisch ab. Auch die Grünen und die FDP weisen das Ansinnen zurück, ebenso die Union.

Tatsächlich gibt es bei der Nato auch keinerlei Planungen für einen solchen Einsatz. Macron gab auch nicht zu erkennen, was er für denkbar hält: Militärberater, die in ukrainische Einheiten eingebettet sind? Spezialeinheiten? Oder ganze Kampfverbände? Selbst in London, wo die Regierung sich gerne als Speerspitze bei der Unterstützung der Ukraine darstellt, zeigte sich ein Sprecher von Premier Rishi Sunak irritiert. Es handele sich um eine Angelegenheit von Frankreich. "Abgesehen von der geringen Anzahl an Mitarbeitern, die wir im Land zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine haben, haben wir keine Pläne für einen groß angelegten Einsatz", sagte er.

Diese "Mitarbeiter" allerdings sind für die deutsche Debatte über die Taurus-Lieferung nicht unerheblich. Letztlich geht es um den schmalen Grat, wann ein Land zur Kriegspartei wird. Was "an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden", führte Scholz am Montag aus. Einen Einsatz von Bundeswehrsoldaten in der Ukraine oder in Deutschland, um die Zieleingaben zu kontrollieren, lehnt er strikt ab.

In der Bundeswehr gibt es starke Zweifel an dieser Argumentation: Es müssten keine deutschen Soldaten für die Zielsteuerung in der Ukraine zum Einsatz kommen, heißt es. Stattdessen könne über die Bereitstellung von Geodaten die Zielsteuerung kontrolliert werden, sodass etwa Ziele in Russland oder die Kertsch-Brücke nicht angegriffen werden können. So würde Deutschland auch nicht zur Kriegspartei. Es müssten lediglich ukrainische Soldaten in Deutschland an dem System ausgebildet werden. Der SPD-Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz berichtet, ihm sei in Kiew zugesichert worden, dass man Garantien abgeben könne, bestimmte Ziele nicht anzugreifen. "Wenn das die Spielregel ist, dann halten wir uns daran", habe man ihm gesagt.

Das größte Problem für die Ukraine ist ohnehin ein anderes: der Mangel an Munition, vor allem an 155-Millimeter-Artilleriegranaten. Die Unterlegenheit der Ukrainer gegen die russische Artillerie liegt an manchen Teilen der Front bei eins zu zehn. Scholz betont, jetzt sei "endlich die Bereitschaft da", auch außerhalb Europas mit europäischem Geld die Geschosse zu kaufen - was Frankreich bislang kritisch sah. Und hier gehen andere nun voran. Tschechiens Präsident Petr Pavel will mit finanzieller Unterstützung anderer EU-Staaten so 800 000 Schuss Artilleriemunition beschaffen, in kurzer Zeit - mehr als in ganz Europa 2023 produziert worden ist.