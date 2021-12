Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Es war immer eine Wette. Am 10. September dachte ein Dänemark in Jubelstimmung, es könne die Corona-Pandemie samt allen Beschränkungen bei sich abschaffen. Covid-19 galt von dem Tag an nicht mehr als "für die Gesellschaft kritische Krankheit", die große Zeitung Politiken nannte den Schritt "epochal". Die Dänen waren in Europa spitze im Impfen, der Optimismus war groß. Zwar hatte die Regierung damals schon im Kleingedruckten eine Notbremse eingebaut, sollte in den Wintermonaten doch noch etwas schiefgehen. Aber insgeheim hatten viele gehofft: Das war's.