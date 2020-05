In diesem Hochsicherheitslabor in Wuhan soll das Virus seinen Ausgang genommen haben, behauptet die US-Regierung. Experten bezweifeln dies.

Wenn es um die Frage geht, wer politisch am unverantwortlichsten mit der Corona-Pandemie umgeht, liefern sich zwei Staaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen: China und die USA. Die Führung in Peking blockiert seit Wochen eine von der Weltgesundheitsorganisation WHO geforderte sogenannte Ursprungsmission, mit der man endlich mehr über die genaue Herkunft des Virus erfahren will. Dies sei "extrem wichtig", erklärt die WHO, sowohl um künftige Pandemien verhindern zu können als auch um für die Entwicklung von Therapien und eines Impfstoffs Rückschlüsse ziehen zu können. Man warte auf eine Einladung aus China.