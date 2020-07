Coronavirus in den USA:Masken? Was für Schwächlinge

Der wichtigste amerikanische Corona-Experte spricht, als wären seine Stimmbänder mit feinem Schmirgelpapier angeraut worden. In einem Hörspiel könnte der 79 Jahre alte Immunologe Anthony Fauci einen Mafiapaten geben, der in größter Ruhe die furchtbarsten Dinge befiehlt. Mit dieser eindringlichen Stimme also sagte Fauci am Dienstag in einer Senatsanhörung in Washington: "Ich bin nicht zufrieden damit, was passiert. Wir gehen in die falsche Richtung."