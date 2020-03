Es ist schon fast eine Liebeserklärung an Jens Spahn, wie man sie von Merkel wohl noch nie gehört hat: Die Zusammenarbeit mit ihm sei "schon immer super" gewesen.

Es gibt eine neue Maßeinheit im Land. Früher hätte man gesagt, die Kanzlerin betritt den Saal der Bundespressekonferenz an diesem 11. März um 11:31 Uhr. Derzeit aber haben andere Zahlen viel mehr Aussagekraft: Es gibt in Deutschland knapp 1300 gemeldete Corona-Infektionen, als Angela Merkel sich am Mittwoch den Journalisten stellt. Und drei Tote.