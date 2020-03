Auch in Baden-Württemberg, wie hier in Bad Waldsee, bleiben Schulen vorerst geschlossen.

Bayern und das Saarland schließen die Schulen sowie Kinder- und Tagesstätten (Kitas). Diese Regelung gilt ab Montag und bis zu den Osterferien. Auch in anderen Bundesländern wird am Freitag über diese Möglichkeit diskutiert. Eine bundesweite Regelung gibt es nicht: Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die vorübergehende Schließung am Donnerstagabend als Option bezeichnet, um das Ausbruchsgeschehen einzudämmen. Entschieden werden müsse das aber in den Bundesländern, sagte Merkel.

Welche Bundesländer sich bereits dazu entschlossen haben:

Saarland

Als erstes Bundesland hatte das Saarland bereits in der Nacht zu Freitag bekannt gegeben, alle Schulen und Kindertageseinrichtungen ab Montag zu schließen. Wegen seiner Grenznähe stehe das Land vor besonderen Herausforderungen, sagt Ministerpräsident Tobias Hans. Das Elsass in der Risikoregion Grand Est in Frankreich ist besonders betroffen. Die Osterferien beginnen im Saarland am 14. April und enden am 24. April.

Bayern

Der Freistaat sperrt alle Schulen und Kindertagesstätten zu, erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Kreisen der Staatsregierung. Vorerst fünf Wochen lang wird kein Kind in Bayern eine Schule oder Kita besuchen können. Für die Öffnung oder Schließung in den Ferien gibt es keine einheitlichen Regeln, jede Einrichtung oder jeder Träger entscheidet selbst über die Schließzeiten. Die Osterferien beginnen im Freistaat am 6. April und enden am 18. April. Mehr zu den Entwicklungen in Bayern.