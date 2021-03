Von Robert Roßmann, Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wollen den Lockdown bei ihrem Treffen an diesem Montag offenbar nicht lockern, sondern sogar bis in den April verlängern. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Darin heißt, die bereits bestehenden Beschlüsse "bleiben weiterhin gültig, sofern dieser Beschluss keine abweichenden Festlegungen trifft. Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum [XX. April 2021] verlängern." Über das genaue Datum, bis zu dem der Lockdown ausgedehnt werden soll, ist also noch keine Einigung erzielt - deshalb steht in dem Entwurf "XX".

Zur Begründung für die Verlängerung heißt es, nach den "zwischenzeitlich deutlich sichtbaren Erfolgen bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens" zeige die aktuelle Entwicklung - insbesondere aufgrund der hohen Verbreitung von Covid-19-Varianten wie der inzwischen dominanten Variante B.1.1.7 - "ein starkes Infektionsgeschehen und eine exponentielle Dynamik". Angesichts dieser Dynamik bedürfe "es weiterhin konsequenter Maßnahmen".

Insbesondere Kontakte in Innenräumen müssten aufgrund der dort erhöhten Infektionsgefahr weitestgehend vermieden oder mit umfassenden Schutzmaßnahmen wie dem verpflichtenden Tragen von Masken mit hoher Schutzwirkung und der Nutzung von Schnelltests verbunden werden. Um das Übergreifen von Infektionen aus Regionen mit höheren Inzidenzen in Regionen mit niedrigeren Inzidenzen weitestgehend einzudämmen, müsse "auch die Mobilität weiterhin eingeschränkt und auf das absolut notwendige reduziert werden".

Eine Erleichterung soll es geben

Für einen umfassenden Infektionsschutz sei es erforderlich, dass auch die Unternehmen "als gesamtgesellschaftlichen Beitrag" ihren in Präsenz Beschäftigten regelmäßige Testangebote machten. Diese sollten pro Woche das Angebot von mindestens zwei Schnelltests umfassen. Die Bundesregierung werde hierfür bis Ende März die entsprechenden Regelungen erlassen.

Außerdem müsse gelten: "Wo Homeoffice nicht möglich ist, sind immer dann, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten, verpflichtend medizinische Masken zu tragen." Diese Verpflichtung werde der Bund in die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung aufnehmen.

Eine Erleichterung soll es allerdings geben. In dem Entwurf heißt es: "Im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten ist es in Ländern und Regionen möglich, mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu untersuchen." Zentrale Bedingungen dabei seien "negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und gegebenenfalls auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene und eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst".

Der grenzüberschreitende Reiseverkehr soll dagegen auch weiterhin "auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden". Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland, müssten unabhängig von Inzidenzen im Zielland "mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein", heißt es in dem Beschluss.