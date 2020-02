Am Wochenende nahmen die Coronavirus-Fälle in Italien stark zu. Teile des öffentlichen Lebens sind zum Erliegen gekommen, viele trauen sich nur noch mit Atemschutzmasken nach draußen.

Nach der starken Zunahme der Coronavirus-Fälle in Italien will die EU-Kommission 232 Millionen Euro für den weltweiten Kampf gegen das Virus aufbringen. Das Hilfspaket soll die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützen und Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen zugute kommen, sagte EU-Krisenbeauftragter Janez Lenarčič am Montag.

"Mit bereits mehr als 2600 Toten haben wir keine andere Wahl, als uns auf allen Leveln vorzubereiten", so Lenarčič. Ein Teil des Geldes soll laut Kommission ab sofort zur Verfügung gestellt werden, der Rest soll in den nächsten Monaten verteilt werden. Ziel sei, die weltweite Zunahme der Coronavirus-Fälle einzudämmen - auch in den eigenen Mitgliedsländern. Die Reisefreiheit nach dem Schengen-Abkommen wolle man nicht einschränken, so Lenarčič. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, die internationale Gemeinschaft müsse im Kampf gegen das Virus zusammenarbeiten. "Europa spielt dabei eine Führungsrolle."

Italien ist in Europa das derzeit am stärksten vom Coronavirus betroffene Land. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides kündigte an, dass in dieser Woche eine Expertenmission des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und der WHO nach Italien reisen werde, um die Behörden zu unterstützen. Dort gibt es mittlerweile vier Todesopfer.

China vertagt die Sitzung des diesjährigen Volkskongresses

In China, wo das Coronavirus ausgebrochen war, billigte der Ständige Ausschuss des Parlaments die Verschiebung des diesjährigen Volkskongresses. Ein neuer Termin für die Plenarsitzung wurde nicht genannt, wie das Staatsfernsehen am Montag in Peking berichtete.

Es ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte der Volksrepublik, dass die Sitzung des Volkskongresses verlegt wird. Das wichtigste politische Ritual des Jahres hätte am 5. März in Peking beginnen sollen. Rund 6000 Abgeordnete des Volkskongresses und Mitglieder der parallel tagenden beratenden Konsultativkonferenz hätten dafür aus allen Provinzen in die Hauptstadt kommen müssen. Die ungewöhnliche Verschiebung wurde auch damit begründet, dass viele der Abgeordneten "an vorderster Front" gegen die Epidemie kämpften.

Auch in der Wirtschaft zeigen sich die Folgen des Coronavirus immer deutlicher. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie hat am deutschen Aktienmarkt zu einem Ausverkauf geführt. Der Dax sackte im frühen Geschäft um mehr als drei Prozent auf rund 13 130 Punkte ab. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone büßte 3,27 Prozent ein. Beides zeigt: Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist spürbar gestiegen.