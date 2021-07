USA erwägen Impfpflicht in den Bundesbehörden

Die US-Regierung erwägt, für ihre mehr als zwei Millionen Mitarbeiter eine Corona-Impfpflicht einzuführen. "Das wird zurzeit geprüft", sagte US-Präsident Joe Biden auf die Frage einer Journalistin nach einer Impfpflicht für Angestellte des Bundes. "Aber falls Sie nicht geimpft sind, dann sind Sie nicht annähernd so intelligent, wie ich dachte", sagte Biden weiter.

Der Schritt wäre eine gewisse Kehrtwende: Denn der Demokrat Biden hat sich gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Die Impfkampagne in den USA tritt inzwischen jedoch auf der Stelle - und das trotz einer Fülle an Dosen und vielen Impfanreizen. Politisch könnte aber selbst eine auf die Angestellten der Regierung begrenzte Impfpflicht heikel werden: Viele Republikaner dürften dies als Eingriff in die individuelle Freiheit zurückweisen. Falls die Impfungen damit zum politischen Zankapfel werden sollten, dürfte es noch schwieriger werden, kritische oder zögernde Anhänger der Republikaner zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

Erst am Montag hatte das Veteranenministerium erklärt, dass die medizinischen Mitarbeiter der Krankenhäuser für die früheren Militärangehörigen sich nun gegen das Coronavirus impfen lassen müssen. Dafür haben sie acht Wochen Zeit. Bei der Anordnung handelte es sich um die erste Impfpflicht einer größeren Bundesbehörde. Die Ministerien und Behörden des Bundes beschäftigten dem wissenschaftlichen Dienst des Kongresses zufolge 2020 knapp 2,2 Millionen zivile Mitarbeiter. Auch in der Metropole New York und dem bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat Kalifornien müssen sich städtische beziehungsweise staatliche Angestellte künftig gegen Corona impfen lassen. Wer das nicht tut, muss sich regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen lassen.

Ebenfalls eine Kehrtwende ist die neue Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde CDC, Masken zu tragen. Auch vollständig Geimpfte sollen in einigen Teilen des Landes, in denen sich die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus besonders stark ausbreitet, in öffentlichen Räumen wieder Mund und Nase bedecken, teilte die CDC mit. Das gilt auch für Schulen. US-Präsident Biden sagte: Mehr Impfungen und das Tragen von Masken "werden es uns ermöglichen, die Art von Lockdowns, Schließungen, Schulschließungen und Störungen zu vermeiden, mit denen wir im Jahr 2020 konfrontiert waren." Die USA würden zu diesen Maßnahmen nicht wieder zurückkehren.

Im Mai hatte die CDC für die allermeisten Situationen das Maskentragen in Innenräumen für vollständig Geimpfte nicht mehr für notwendig gehalten. Die CDC gibt dabei aber nur Empfehlungen ab. Letztlich entscheiden die US-Bundesstaaten selbst. (28.07.2021)

Johnson will geimpfte EU- und US-Bürger wieder einreisen lassen

Der britische Premierminister Boris Johnson will einer Zeitung zufolge vollständig geimpfte Reisende aus der EU und den USA wieder ins Land lassen. Die Regelung, die Millionen von Menschen beträfe, die Familienmitglieder in Großbritannien haben, könnte ab kommende Woche gelten, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Insider. Minister hätten Johnson zu dem Schritt gedrängt. (27.07.2021)

Bhutan impft 90 Prozent der Erwachsenen innerhalb einer Woche

Das kleine Königreich Bhutan im Himalaya hat binnen einer Woche etwa 90 Prozent der Erwachsenen das zweite Mal gegen Corona impfen lassen. Das entspreche 62 Prozent der etwa 770 000 Einwohner, sagte eine Sprecherin des UN-Kinderhilfwerks Unicef.

Bhutan konnte seine Menschen so schnell impfen, nachdem es in diesem Monat Hunderttausende Dosen geschenkt bekommen hatte - darunter 500 000 Dosen Moderna-Impfstoff von den USA und 250 000 Dosen Astra Zeneca-Impfstoff von Dänemark, wie Daten von Unicef zeigen. "Dies ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für Bhutan oder Südasien, sondern für Entwicklungsländer generell", sagte die Unicef-Sprecherin. Viele ärmere Länder hätten Mühe, an Impfdosen zu kommen.

Den ersten Corona-Impfstoff hatte das Land von Indien geschenkt bekommen. Von Ende März bis Anfang April wurden damit mehr als 85 Prozent der Erwachsenen geimpft, wie das bhutanesische Gesundheitsministerium damals mitteilte. Impfen ist in dem Königreich eine Herausforderung. Mitarbeiter des Gesundheitswesens müssen teilweise auf hohe Berge steigen, um die als Nomaden lebenden Menschen zu erreichen. Bhutan blieb weitgehend von der Corona-Pandemie verschont. Nur ungefähr 2500 Infektionen und zwei Todesfälle wurden seit Pandemiebeginn erfasst. (27.07.2021)

70 Prozent der Erwachsenen in der EU zumindest einmal geimpft

In der EU sind nach amtlichen Angaben inzwischen 70 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal gegen Corona geimpft. 57 Prozent seien doppelt geimpft und damit voll geschützt, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag. Zugleich appellierte sie angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante an alle, die noch nicht immunisiert sind, aber die Möglichkeit dazu haben, sich impfen zu lassen. Die EU ist zuversichtlich, dass sie auch ihr Ziel erreichen wird, bis Ende des Sommers 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung gegen das Coronavirus vollständig geimpft zu haben. (27.07.2021)

USA verlängern Einreiseverbote

Die USA wollen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Staaten vorerst nicht aufheben. "Wegen der Delta-Variante werden wir die bestehenden Reisebeschränkungen an dieser Stelle beibehalten", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Wegen der Delta-Variante würden die Corona-Fallzahlen steigen - vor allem unter den Ungeimpften. "Und es scheint wahrscheinlich, dass sich das in den kommenden Wochen fortsetzen wird", so Psaki weiter.

Die EU hatte die Mitgliedstaaten bereits im vergangenen Monat aufgefordert, Beschränkungen für Reisende aus den USA und mehreren anderen Ländern schrittweise aufzuheben. Deutschland hatte daraufhin Einreisen unter anderem aus den USA "zu allen zulässigen Aufenthaltszwecken einschließlich Tourismus" wieder erlaubt.

Dass die USA im Gegenzug ihre Einschränkungen für Reisende aus Europa nicht lockerten, sorgte für Kritik unter anderem aus der deutschen Wirtschaft. Eine Einreise aus dem Schengen-Raum in die USA ist für Ausländer in der Regel weiterhin nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Die Biden-Regierung hat stets betont, sie lasse sich bei ihren Entscheidungen in der Pandemie von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten.

Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel Mitte Juli in Washington hatten sich viele Bewegung bei dem Thema erhofft. US-Präsident Joe Biden hatte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel angekündigt, sich in den kommenden Tagen zu dem Thema äußern zu wollen. Merkel hatte erklärt, das Thema bei dem Treffen mit Biden angesprochen zu haben. Es müsse nun eine nachhaltige Entscheidung getroffen werden, die nicht nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen werde, hatte die Kanzlerin betont.

Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Peter Beyer (CDU), bedauert die Entscheidung der US-Regierung, Europäern weiterhin die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern. "Es ist ein Stück weit enttäuschend, dass die USA ihre Einreisebeschränkungen für den Schengenraum nicht lockern werden", sagte Beyer der Süddeutschen Zeitung. Beyer nannte mehr gegenseitiges Entgegenkommen "wünschenswert", nachdem die Europäische Union die Einreiseregeln für US-Bürger zuletzt gelockert hatte. Beyer sieht vor allem problematische Konsequenzen für die Wirtschaft auf beiden Seiten: "Gerade deutsche Unternehmen mit Niederlassungen in den USA brauchen ihre Ingenieure und Mechaniker vor Ort für dringend notwendige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten", sagte er. Davon hingen auch viele Arbeitsplätze in den USA ab.