Was spricht für eine allgemeine Impfpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und was dagegen? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutiert darüber mit Bürgerinnen und Bürgern. Das Gespräch können Sie hier im Livestream verfolgen.

Ein Teil der geladenen Gäste spricht im Schloss Bellevue persönlich mit Steinmeier, andere sind online zugeschaltet. Die Teilnehmer haben ihre Argumente zuvor in Briefen an den Bundespräsidenten dargelegt. Manche standen durch die Pandemie beruflich besonders unter Druck, etwa im Gesundheits- oder Bildungswesen.

Im Vorlauf der Diskussionsrunde will Steinmeier für eine respektvolle Debatte über die Impfpflicht werben. Der Ausnahmezustand der Pandemie erhöhe zwar den Druck auf staatliches Handeln, aber er ersetze nicht die Notwendigkeit, Argumente zu wägen und Interessen auszugleichen. "Im Gegenteil: Gerade weil wir über eine solch einschneidende Maßnahme sprechen, müssen wir an ihre Begründung besonders hohe Ansprüche stellen", sagte der Bundespräsident. "Und erst recht deshalb, weil eine Impfpflicht über lange Zeit von Verantwortlichen in Bund und Ländern explizit ausgeschlossen wurde."

Im Bundestag soll es zur Impfpflicht Ende Januar eine Orientierungsdebatte geben. Die SPD will dann bereits Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorlegen. Im März soll der Prozess im Bundestag abgeschlossen werden. Danach muss noch der Bundesrat zustimmen. Bis eine Impfpflicht eingeführt wird, könnte es April sein.

Ursprünglich hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz im November dafür ausgesprochen, bereits bis Ende März eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Er stützte sich dabei auf die Allgemeinheit. In Umfragen hatte sich eine Mehrheit der Deutschen für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ausgesprochen.

Insbesondere in der FDP ist die Impfpflicht umstritten. Eine Regierungssprecherin sagte am Montag in Berlin, Scholz wolle es dem Bundestag selbst überlassen, "wie er den Zeitplan gestalten will". Der Fraktionszwang für Abgeordnete soll bei der Abstimmung aufgehoben werden. Dadurch können sie bei heiklen Inhalten unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit abstimmen.