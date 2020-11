Die Corona-Warn-App steht in einer verbesserten Variante zum Herunterladen bereit. Am Mittwochnachmittag ist die aktuelle Version 1.7 im Google Play Store und dem App Store von Apple erschienen. Mit dem Update kann die Risikoüberprüfung nun mehrmals täglich erfolgen. Bislang erfolgte die Aktualisierung nur einmal am Tag. Außerdem erhalten positiv getestete Nutzer mit der aktuellen Version eine Erinnerung, wenn sie ihr Testergebnis noch nicht geteilt haben sollten.

Die im Juni gestartete Warn-App des Robert Koch-Instituts (RKI) kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben.

Mit der aktuellen Version 1.7 können nun Nutzer schneller über mögliche Risikobegegnungen informiert werden. Die mehrmals tägliche Überprüfung erfolgt nach Angaben des RKI automatisch. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Smartphone mit dem WLAN verbunden ist. Die standardmäßige, tägliche Risikoüberprüfung wird weiterhin unabhängig vom WLAN einmal am Tag durchgeführt, bei Bedarf also über das Mobilfunknetz.

Des Weiteren erhalten Nutzer zwei Stunden nachdem sie das positive Testergebnis in der App geöffnet haben eine Erinnerung, das Ergebnis zu teilen, sofern das noch nicht geschehen ist. Nach weiteren vier Stunden erfolgt eine zweite Erinnerung, wenn die Nutzer das Testergebnis dann noch nicht geteilt haben. Mit einem Klick auf die Erinnerung gelangen die Anwender direkt zur Funktion zum Teilen ihres Ergebnisses. Die Macher der App reagieren damit auf die Tatsache, dass längst nicht alle App-Anwender, die positiv getestet wurden, das Ergebnis auch in die Anwendung eingetragen und damit die digitale Warnkette ausgelöst haben.

410 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwochmorgen 18 633 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Im Vergleich zum Vortag kamen 410 neue Todesfälle hinzu - ein starker Anstieg. Insgesamt starben damit seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland 14 771 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt laut RKI-Webseite nun bei 961 320.

Der letzte Höchstand war am vergangenen Freitag mit 23 648 neuen Fällen innerhalb eines Tages registriert worden. Im Oktober und Anfang November war die Zahl der gemeldeten Corona-Neuansteckungen in Deutschland rasant gestiegen. Nun hat sich der Wert seit etwa zwei Wochen auf hohem Niveau eingependelt. Der nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns erhoffte Rückgang ist bislang nicht klar zu erkennen.

Angesichts der Enwicklung warnt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor einer Überlastung des Gesundheitswesens in den kommenden Wochen. "Die Lage in den Krankenhäusern ist besorgniserregend", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenradio MDR Aktuell. "Wir werden auf diesem hohen Niveau, was wir jetzt haben, nicht über den Winter kommen." Krankenhäuser seien dann nicht mehr in der Lage, für einen Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall immer und zu jeder Zeit ein Intensivbett bereit zu haben. Kretschmer bemängelte, es gebe noch immer "ein hohes Infektionsgeschehen, was durch Unachtsamkeit und Leichtsinn passiert".

Lauterbach: Teil-Lockdown wirkt weit schwächer als erwartet

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat eingeräumt, dass der derzeitige Teil-Lockdown die Corona-Infektionszahlen bei weitem nicht so senkt wie erwartet. "Er wirkt etwa halb so stark, wie wir gerechnet haben", sagte Lauterbach am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Grund dafür seien neue Infektionsherde etwa in Schulen.

Um dort Neuansteckungen zu verhindern, solle es nach Möglichkeit Wechselunterricht geben. "Das gelingt uns für die Fachhochschulen, für die Universitäten geben wir es jetzt für alle vor. Das muss auch an den Schulen möglich sein", sagte Lauterbach. Die Einigung der Ministerpräsidenten vor den Verhandlungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am heutigen Mittwoch sieht flächendeckenden Wechselunterricht bislang nicht vor.

Die Vorschläge der Länderchefs zu Regeln über die Weihnachtsfeiertage begrüßte Lauterbach. Demnach sollen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar bis zu zehn Personen erlaubt sein, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. "Wir müssen auch einen Ansporn geben, dass sich jetzt alle zusammennehmen, um das möglich zu machen", sagte Lauterbach dazu. Lockerungen seien nicht selbstverständlich, sondern vom Infektionsgeschehen abhängig. Wichtig vor den Weihnachtstagen sei in jedem Fall, dass sich vor den Feiern alle nach Möglichkeit in eine Art Vorquarantäne begeben würden.

Bayerns Ministerpräsident Söder fordert vor dem Bund-Länder-Treffen schärfere bundesweite Regeln. Andernfalls will er im Freistaat einen strengen Sonderweg gehen.

Beginn der Weihnachtsferien doch unklar

Vor den Bund-Länder-Beratungen zu den Corona-Maßnahmen im Dezember hat es entgegen anderslautender Berichte doch keinen Länder-Vorschlag zum vorgezogenen Beginn der Weihnachtsferien am 16. Dezember gegeben, der dem Bund entgegengekommen wäre.

Am Dienstag kursierte zunächst ein Entwurf für die Beratungen, den die Nachrichtenagentur dpa fälschlicherweise den Ländern zugeschrieben hatte. Tatsächlich hat sich der Agentur zufolge inzwischen herausgestellt, dass es sich um Vorschläge des Bundes handelte - dass also unklar ist, ob die Länder bei den strengeren Maßnahmen überhaupt mitziehen.

In dem Entwurf hieß es unter anderem, die Weihnachtsferien sollten bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden. Mehrere Bundesländer widersprachen den Berichten zum früheren Beginn der Weihnachtsferien. In einer Beschlussvorlage der Länder, die auch der SZ vorliegt, wird allerdings dem Vorschlag des Kanzleramts grundsätzlich zugestimmt, den Ferienbeginn auf den 19. vorzuziehen.

In dem Länder-Vorschlag heißt es zudem, dass der ursprünglich für November beschlossene Teil-Lockdown verlängert wird, und zwar "bis zum 20. Dezember". "Insbesondere die Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen", heißt es in dem Papier.

Bis zum 20. Dezember darf man sich dem Papier zufolge nach wie vor nur mit einem weiteren Hausstand treffen. Höchstens fünf Personen dürfen zusammenkommen, Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht gezählt. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dagegen sollen bis zu zehn Personen zusammenkommen dürfen, Kinder bis 14 Jahre wieder nicht mitgezählt. So sollen "Weihnachten und andere zum Jahresende stattfindende Feierlichkeiten auch in diesem besonderen Jahr als Feste im Kreise von Familie und Freunden, wenn auch im kleineren Rahmen, möglich sein", heißt es in dem Papier. Ob Hotels und Restaurants über die Feiertage öffnen dürfen oder nicht, lässt sich dagegen nicht aus dem Vorschlag herauslesen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, forderte im ARD-"Morgenmagazin" langfristige und bundesweit einheitliche Corona-Regeln. Diese sollten je nach Infektionsgeschehen vor Ort angewandt werden.