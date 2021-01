Die Abschlussprüfungen an Schulen und Berufsschulen sollen nach derzeitigen Plänen der Kultusminister der Länder auch in diesem Corona-Schuljahr wie geplant stattfinden. Zudem sollen alle Abschlüsse in den Ländern gegenseitig anerkannt und als gleichwertig mit denen anderer Jahrgänge eingestuft werden. Darauf haben sich die Ministerinnen und Minister am Donnerstag in einer Schaltkonferenz verständigt.

"Die Kultusministerkonferenz bekräftigt, dass die Abiturprüfungen auch im Jahr 2021 stattfinden", heißt es in dem gemeinsamen Beschluss. Dafür solle auch der gemeinsame Abituraufgabenpool genutzt werden, "wenn dem nicht zwingende Gründe entgegenstehen".

Die Länder sagen außerdem zu, sicherzustellen, dass die Abschlüsse im Sekundarbereich eins, also beispielsweise Haupt- und Realschulabschlüsse, erlangt werden können. Einschränkend heißt es hier: "in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen" und "unter Wahrung der regulären Standards und Beachtung der landeseigenen Regelungen". Zu Berufsabschlüssen heißt es: "An Berufsschulen sind Prüfungen durchzuführen, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt."

Insgesamt sind sich die Minister einig, dass Prüfungen auch in geschlossenen Schulen stattfinden können, "sofern es keine entgegenstehenden Landesregelungen gibt". Auch im vergangenen Frühjahr fanden bei geschlossenen Schulen Prüfungen statt. Mündliche Prüfungen sollen im Ausnahmefall diesmal auch über Video möglich sein.

Aufgegriffen wird in dem KMK-Beschluss auch die Debatte über das "Sitzenbleiben". Der Deutsche Lehrerverband hatte mehrfach gefordert, lernschwachen Schülern eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres anzubieten, ohne das als "Sitzenbleiben" zu werten. In der KMK-Vereinbarung heißt es nun, dass die Länder Schülern die Möglichkeit eröffnen könnten, das Schuljahr zu wiederholen, ohne dass dies auf die Verweildauer angerechnet werde - "insbesondere in der gymnasialen Oberstufe". Das freiwillige Wiederholen eines Schuljahres ist auch heute schon möglich. Mancherorts wird es allerdings als "Sitzenbleiben" gewertet. Das bedeutet, dass ein Schüler unter Umständen die Schule verlassen muss, wenn er freiwillig wiederholt und seine Leistungen am Ende des Wiederholungsjahres nicht für eine Versetzung reichen.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Verabredung der Kultusminister um einen rechtlich nicht bindenden gemeinsamen Rahmen. Die Bundesländer sind für Schulpolitik selbst verantwortlich und entscheiden am Ende selbstständig, wie genau sie in der Pandemie weiter vorgehen.

Kitas in Brandenburg bleiben offen

Das Bundesland Brandenburg geht bei den Kitas einen Sonderweg. Im Gegensatz zu den gemeinsamen Beschlüssen von Bund und Ländern am Dienstag werden die Kinder-Betreuungseinrichtungen dort zunächst nicht geschlossen. "Wir werden die Kitas im Land bis auf Weiteres geöffnet halten", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam. Nur in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem Inzidenzwert von mehr als 300 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche sollen die Kitas schließen.

Schulen bleiben hingegen gemäß der Bund-Länder-Beschlüsse geschlossen. Ausnahmen gebe es weiter für Abschlussklassen und Förderschulen. Auch bei den übrigen Maßnahmen folgt das Land der vereinbarten Linie. Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert, in Bussen, Bahnen und Geschäften sowie auf den Parkplätzen davor und in Büro- und Verwaltungsgebäuden sollen medizinische Gesichtsmasken wie FFP2- oder OP-Masken getragen werden. Die Arbeitgeber werden verpflichtet, ihren Beschäftigten soweit machbar Homeoffice zu ermöglichen.

20 Euro pro Stunde für Schnelltest-Helfer

Freiwillige Helfer sollen laut Bundesregierung bei der Abnahme von Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen pro Stunde eine Vergütung von 20 Euro erhalten. Das sagte eine Regierungssprecherin der Düsseldorfer Rheinischen Post. "Die Bundesagentur für Arbeit wird eine Webseite und eine Hotline schalten, über die sich Interessierte melden können", sagte sie.

Nach Möglichkeit sollten die freiwilligen Helfer medizinische Vorkenntnisse oder Erfahrungen in einem pflegerischen Bereich mitbringen. Das sei aber nicht zwingend erforderlich. Sie werden zuvor in jedem Fall vom Deutschen Roten Kreuz oder einer anderen Hilfsorganisation geschult. "Die Personen sollten überdies zwischen 18 bis 70 Jahre alt sein und über deutsche Sprachkenntnisse verfügen", sagte die Sprecherin. "Sie sollten in guter körperlicher Verfassung sein, so dass sie in persönlicher Schutzausrüstung, unter anderem mit FFP-2- und -3-Atemschutzmaske, Schutzbrille, Einmalhandschuhen arbeiten können."

Mehr als 20 000 Neuinfektionen, aber sinkende Inzidenz

In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Infizierten um 20 398 auf 2 088 400. Das Robert-Koch-Institut meldet 1013 neue Todesfälle. Damit wächst die Zahl der Menschen, die nach einer Ansteckung gestorben sind, auf 49 783.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist damit deutlich gesunken. Das RKI gibt sie am Donnerstagmorgen mit 119,0 an - das ist der niedrigste Wert seit dem 1. November. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche, war in den vergangenen zehn Tagen kontinuierlich gesunken. Ihren bisherigen Höchstwert hatte sie kurz vor Weihnachten (22.12.) mit 197,6 erreicht. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch groß: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 225,0 und Brandenburg mit 203,3. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 76,6.

NRW verhängt Impfstopp in Kliniken

Das Land NRW hat einen sofortigen Impfstopp in Krankenhäusern verhängt, die mit Biontech-Impfstoff versorgt werden. Grund seien Lieferprobleme, heißt es in einer E-Mail des Gesundheitsministeriums.

Zuvor war schon bekannt geworden, dass wegen der verzögerten Lieferungen der Start der Impfungen für über 80-Jährige, die zu Hause leben, verschoben werden sollte. Die 53 Impfzentren im Land nähmen ihren Betrieb nun erst am 8. Februar auf - eine Woche später als bislang geplant, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums.

Heil: Jetzige Regelung nicht mit "Recht auf Home-Office" verwechseln

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die neuen Corona-Regeln in Bezug auf Home-Office und andere Vorschriften am Arbeitsplatz vorgestellt. Heil sagte, auch um die Ausbreitung der gefährlicheren Virus-Varianten und damit einen für die Volkswirtschaft schädlichen vollständigen Lockdown zu verhindern, gelte es "schnell und vorbeugend" auch beim Arbeitsschutz zu handeln. Auch die Arbeitswelt müsse ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie beitragen.

Sein Ministerium spricht in den Erläuterungen zur Verordnung von einer "Pflicht", Home-Office anzubieten, "soweit dies nach den betrieblichen Gegebenheiten möglich ist". Heil warnte Arbeitgeber davor, die Möglichkeit zum Home-Office willkürlich abzusagen und kündigte Kontrollen an. "Sie müssen klar sagen, wo es geht - und auch, wo es nicht geht. Wo es möglich ist, sollen sie es ermöglichen und das wird im Zweifelsfall auch von Arbeitsschutzbehörden überprüft."

Heil betonte jedoch, die jetzige Regelung sei nicht zu verwechseln mit der Debatte auf ein einzuklagendes Recht auf Home-Office, sondern eine Maßnahme des Arbeitsschutzes in der Pandemie. Sanktionen gegen Arbeitgeber stünden nicht im Vordergrund der Verordnung. Im Ernstfall würden als Strafmaßnahmen aber bekannte Mittel bereitstehen, um Verstöße gegen Arbeitsschutzmaßnahmen zu sanktionieren, die vermutlich als Ordnungswidrigkeiten gelten würden. Gezwungen werden im Home-Office zu arbeiten, könnte mit dieser Vorgabe niemand, sagte Heil außerdem.

In der dazugehörigen Verordnung heißt es, Arbeitgeber hätten Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstünden. An einen bestimmten Inzidenzwert, wie in einem vorherigen Verordnungsentwurf vorgesehen, ist die Home-Office-Vorgabe nicht mehr geknüpft. Die Vorschriften sollen vermutlich kommenden Mittwoch in Kraft treten und zunächst bis zum 15. März gelten. Heil forderte die Arbeitnehmer auf, Home-Office-Angebote auch wirklich anzunehmen. Es gebe Studien mit unterschiedlichen Aussagen dazu, wie verbreitet Heimarbeit derzeit sei. Es zeige sich jedoch in anderen Ländern, dass eine Home-Office-Pflicht viel dazu beitragen kann, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. In Deutschland sei dabei jedoch noch "Luft nach oben".

Die "Corona-Arbeitsschutzverordnung" sieht daneben auch eine Begrenzung der Beschäftigtenzahl in geschlossenen Räumen vor und eine Vorgabe für Arbeitgeber "medizinische Gesichtsmasken", "FFP2-Masken" oder "vergleichbare Atemschutzmasken" zur Verfügung zu stellen, wenn es nicht möglich ist, Abstände einzuhalten.

Drosten: Ansteckendere Mutante jetzt noch im Keim ersticken

Der Virologe Christian Drosten geht in Deutschland von einer bislang geringen Verbreitung der ansteckenderen Corona-Variante aus, die zunächst in Großbritannien entdeckt wurde. Er sehe jetzt ein Zeitfenster, um die Ausbreitung hierzulande im Keim zu ersticken, sagte der Experte von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. "Wir müssen jetzt was machen, wenn wir speziell das Aufkeimen der Mutante in Deutschland noch beeinflussen wollen. Später kann man das nicht mehr gut machen, dann ist es zu spät." In Großbritannien hätten Lockdown-Maßnahmen bereits Effekte gezeigt.

Anhand nun vorliegender Daten ist für den Virologen anzunehmen, dass die Variante tatsächlich ansteckender ist als frühere Formen. "Wir haben den Befund auf dem Tisch. Wir haben es mit einer Mutante zu tun, die sich schneller verbreitet. Das quantitative Ausmaß, das muss man tatsächlich noch mal diskutieren." Die Variante ist nach Einschätzung Drostens um einen kleineren Prozentsatz ansteckender als zunächst angenommen - anfangs war von 50 bis 70 Prozent im Vergleich zu früheren Formen die Rede.

Nachdem zuletzt eine starke Ausbreitung bestimmter Corona-Varianten im Ausland beobachtet wurde, wird nun auch in Deutschland verstärkt danach gesucht. Das gilt aber nicht für jede Probe. Drosten geht von eingeschleppten Fällen vor allem über die Weihnachtstage aus. Die in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 etwa wurde dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge bisher in 20 Fällen in sechs Bundesländern nachgewiesen. Drosten sagte, noch würden Daten zusammengetragen, in den kommenden Wochen lasse sich mehr über die Situation hierzulande sagen. Nach seiner Schätzung mache die Mutante ungefähr ein Prozent oder weniger der Fälle in Deutschland aus.

Generell betonte Drosten, dass Virusmutationen normal seien und auch nicht zwangsläufig mit relevanten Veränderungen der Eigenschaften einhergehen. Auch er kenne natürlich nicht alle Corona-Varianten. Über den leichten Rückgang der Corona-Infektionszahlen in Deutschland sagte der Virologe, der Trend sei vermutlich "jetzt so langsam echt" und nicht mehr durch die Feiertage verzerrt. Die Fallzahlen könnten nicht nur exponentiell wachsen, sondern mittels Eindämmungsmaßnahmen auch exponentiell sinken, bekräftigte Drosten.