Der Virologe Christian Drosten geht in Deutschland von einer bislang geringen Verbreitung der ansteckenderen Corona-Variante aus, die zunächst in Großbritannien entdeckt wurde.

Der Virologe Christian Drosten geht in Deutschland von einer bislang geringen Verbreitung der ansteckenderen Corona-Variante aus, die zunächst in Großbritannien entdeckt wurde. Er sehe jetzt ein Zeitfenster, um die Ausbreitung hierzulande im Keim zu ersticken, sagte der Experte von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. "Wir müssen jetzt was machen, wenn wir speziell das Aufkeimen der Mutante in Deutschland noch beeinflussen wollen. Später kann man das nicht mehr gut machen, dann ist es zu spät." In Großbritannien hätten Lockdown-Maßnahmen bereits Effekte gezeigt.

Anhand nun vorliegender Daten ist für den Virologen anzunehmen, dass die Variante tatsächlich ansteckender ist als frühere Formen. "Wir haben den Befund auf dem Tisch. Wir haben es mit einer Mutante zu tun, die sich schneller verbreitet. Das quantitative Ausmaß, das muss man tatsächlich noch mal diskutieren." Die Variante ist nach Einschätzung Drostens um einen kleineren Prozentsatz ansteckender als zunächst angenommen - anfangs war von 50 bis 70 Prozent im Vergleich zu früheren Formen die Rede.

Nachdem zuletzt eine starke Ausbreitung bestimmter Corona-Varianten im Ausland beobachtet wurde, wird nun auch in Deutschland verstärkt danach gesucht. Das gilt aber nicht für jede Probe. Drosten geht von eingeschleppten Fällen vor allem über die Weihnachtstage aus. Die in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 etwa wurde dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge bisher in 20 Fällen in sechs Bundesländern nachgewiesen. Drosten sagte, noch würden Daten zusammengetragen, in den kommenden Wochen lasse sich mehr über die Situation hierzulande sagen. Nach seiner Schätzung mache die Mutante ungefähr ein Prozent oder weniger der Fälle in Deutschland aus.

Generell betonte Drosten, dass Virusmutationen normal seien und auch nicht zwangsläufig mit relevanten Veränderungen der Eigenschaften einhergehen. Auch er kenne natürlich nicht alle Corona-Varianten. Über den leichten Rückgang der Corona-Infektionszahlen in Deutschland sagte der Virologe, der Trend sei vermutlich "jetzt so langsam echt" und nicht mehr durch die Feiertage verzerrt. Die Fallzahlen könnten nicht nur exponentiell wachsen, sondern mittels Eindämmungsmaßnahmen auch exponentiell sinken, bekräftigte Drosten.

15 974 Corona-Neuinfektionen und 1148 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 15 974 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1148 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Vor genau einer Woche hatte das RKI 19 600 Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

"Nach einem starken Anstieg der Fallzahlen Anfang Dezember, einem Rückgang während der Feiertage und einem erneuten Anstieg in der ersten Januarwoche sinken die Fallzahlen in den meisten Bundesländern (jedoch nicht allen) nun leicht", schrieb das RKI in seinem Lagebericht vom Dienstagabend.

Laschet verteidigt neue Maßnahmen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die neuen Anti-Corona-Maßnahmen als dringend nötige Mittel gegen die Verbreitung des mutierten Virus bezeichnet. Dieser sei hochansteckend und derzeit das größte Problem, sagte der CDU-Chef am Abend in Düsseldorf. "Noch haben wir die Chance, die explosionsartige Verbreitung zu stoppen. Dem dienen diese Maßnahmen."

Er wolle Schulen und Kitas bei einer Besserung der Corona-Lage als ersten Einrichtungen die Chance auf eine Öffnung geben. Die Beschlüsse für Schließungen seien bis zum 14. Februar gefallen, sagt Laschet nach Beratungen von Bund und Ländern. Bis dahin solle das weitere Infektionsgeschehen beobachtet werden. Es könne auch schon mit den betroffenen Verbänden geredet werden, was im Februar möglich sei. Nordrhein-Westfalen habe sich in den Beratungen zudem dafür eingesetzt, dass nicht weitere Bereiche der Wirtschaft geschlossen würden. Dies sei auch "ein Signal an die Beschäftigten".

Mediziner fordern mehr Kapazitäten für Intensivstationen

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) pocht auf eine schnelle Senkung der Infektionszahlen, um die Kapazitäten der Intensivstationen zu entlasten. "Aktuell sind wir bei knapp unter 5000 Intensivpatienten in Deutschland - da müssen wir noch deutlich runter", sagt DIVI-Präsident Gernot Marx der Rheinischen Post. "Es geht auch darum, wieder aufnahmebereit zu sein, falls die Virus-Mutation sich in Deutschland trotz aller Maßnahmen verbreitet und zu mehr Infektionen und damit auch mehr Intensivpatienten führt."

Um den Jahreswechsel sei die Intensivmedizin in Deutschland "in der kritischsten Situation" seit ihrem Bestehen gewesen, sagte der Intensivmediziner. "Der Peak ist zwar vorerst überschritten, aber wir sind noch weit weg von einer Situation, in der man von einer Entspannung sprechen kann", betonte Marx. Entscheidend sei, "dass wir weniger Neuinfektionen - und damit weniger Intensivpatienten - haben". Um das zu erreichen, müssten noch stärker alle Kontakte reduziert werden. Es müssten jetzt unbedingt Maßnahmen etabliert werden, um in Deutschland eine Situation wie in Großbritannien zu verhindern, warnte Marx.

Merkel: "Jetzt ist die Zeit, um diesem mutierten Virus vorzubeugen"

Stundenlang haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten um die neuen Corona-Regeln gerungen. Die Beratungen seien notwendig geworden, da das mutierte Virus aus Großbritannien sehr viel ansteckender sei als das bisherige, sagt die Kanzlerin im Anschluss auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Sie betont: "Jetzt ist die Zeit, um diesem mutierten Virus vorzubeugen."

Geeinigt habe man sich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar. Zudem werde die Pflicht zum Tragen auf medizinische Masken erweitert. Dies gelte im öffentlichen Personennahverkehr sowie in Geschäften. Das Fahrgastaufkommen im öffentlichen Nahverkehr solle durch die weitgehende Nutzung von Home-Office-Möglichkeiten zurückgehen und entzerrt werden.

"Wir haben lange gerungen um das, was im Bereich Kinder und Schule notwendig ist", sagt Merkel. Sie sei sich bewusst, dass Eltern und Kinder in diesem Bereich "unglaubliche Einschränkungen" hinnehmen müssten. Aber es gebe ernstzunehmende Hinweise, dass sich das mutierte Virus B. 1.1.7. stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreite. Daher habe man sich nun darauf geeinigt, dass auch Schulen und Kitas bis Mitte Februar grundsätzlich geschlossen beziehungsweise die Präsenzpflicht ausgesetzt bleibe. "Im Zusammenhang mit der Kontaktreduzierung, die eben so wichtig ist, muss man die Schule mitdenken", betonte Berlins Regierender Bürgermeister Müller.

Im Privatleben bleibe es bei der bisherigen Regelung, wonach sich ein Haushalt mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen dürfe, sagte Merkel weiter. Es sei aber sinnvoll, dass die Zahl der Personen dabei "eine kleine und möglichst konstant sei".

Beim Home-Office sollen die Regelungen verbindlich werden: "Hier gehen wir jetzt rechtlich vor", sagt die Kanzlerin. Arbeitgeber müssten jetzt überall dort, wo es möglich sei, die Beschäftigten im Home-Office arbeiten lassen. Bundesarbeitsminister Heil erarbeite hierzu eine entsprechende Verordnung. Wo Präsenz weiter erforderlich sei, müsse die Belegung von Räumen reduziert werden; wo Abstände nicht eingehalten werden könnten, müssen medizinische Masken getragen werden. Die Verordnung solle vorerst auf bis zum 15. März beschränkt werden.

Gottesdienste seien nur unter strikten Auflagen möglich. Zusammenkünfte von mehr als zehn Teilnehmern müssten dem zuständigen Ordnungsamt mindestens zwei Tage im Voraus angemeldet werden.

Experten warnen eindringlich vor Corona-Mutationen

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten sind am Montagabend von Experten eindringlich vor der Gefahr der Coronavirus-Mutationen gewarnt worden. Nach Informationen mehrerer Medien aus Teilnehmerkreisen warnten etwa die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann sowie der Helmholtz-Infektionsforscher Michael Meyer-Hermann davor, dass sich die Virus-Mutationen auch in Deutschland schnell ausbreiten würden. Deshalb müssten die Infektionszahlen mit harten Maßnahmen schnell nach unten gedrückt werden.

Ähnlich argumentierte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Rolf Apweiler, Direktor des European Bioinformatics Institute in Hinxton bei Cambridge. Er warnte, dass die in Großbritannien festgestellte Virus-Variante für sechs bis achtmal mehr Corona-Fälle im Monat sorge als das herkömmliche Virus. Er forderte einen "scharfen Lockdown", schnelles Impfen und breite Gensequenzierung zur Erkennung der Virus-Varianten, um die Infektionszahlen schnell zu senken. Wenn aber der politische Wille fehle, würden auch die besten Teststrategien nichts bringen, warnte er.

Der Berliner Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin warnte, dass sich die hochansteckende Mutation B117 bis Mitte März in Deutschland ausbreite. Er habe in verschiedenen Modellen vorgestellt, welche Auswirkungen mögliche Öffnungsschritte hätten, hieß es aus Teilnehmerkreisen weiter. Den R-Faktor, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter rechnerisch ansteckt, habe Nagel für die Arbeit und Schulen jeweils mit 0,15 angegeben. Der Ansteckungsfaktor zu Hause und in der Freizeit betrage je 0,4. Wenn man Schulen öffnen wolle, müssten andere Aktivitäten weiter beschränkt bleiben, weil der R-Faktor insgesamt nicht über eins steigen dürfe. Nagel halte eine strikte Einschränkung aushäusiger Aktivitäten, eine Ausgangssperre am Abend sowie FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz für sinnvoll. Wenn man Schulen öffne, sollten die Klassen halbiert werden und alle Kinder FFP2-Masken tragen.

Gericht: Kein Corona-Impfanspruch gegenüber dem Land

Über-80-Jährige können nicht vom Land Nordrhein-Westfalen eine sofortige Impfung gegen Corona verlangen. Das teilte das Verwaltungsgericht Düsseldorf zu zwei Eilentscheidungen am Dienstag mit und wies darauf hin, dass die Kreise und kreisfreien Städte für die Terminvergabe in Impfzentren verantwortlich seien und nicht das Land als Aufsichtsbehörde. Die Richter lehnten die Anträge auf Erlass einstweiliger Anordnungen eines im eigenen Haushalt lebenden Ehepaares (beide 83) aus Essen und eines 85-jährigen Mannes aus Dortmund (Az.: 7 L 39/21, 7 L 48/21) ab.

"Ein etwaiger Anspruch ist gegenüber der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde zu verfolgen", erklärte das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Ihr obliege insbesondere die Entscheidung über die Impfberechtigung im Einzelfall. Sie müsste klären, ob Personen über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hinaus einen Anspruch auf vorrangige Impfung hätten und ob im Hinblick auf bislang nicht berücksichtigte Vorerkrankungen eine Einzelfallentscheidung über die Regelungen der Coronavirus-Impfverordnung hinaus zu ermöglichen sei.

Das Ehepaar aus Essen hatte beantragt, das Gesundheitsministerium möge das zuständige Gesundheitsamt anweisen, sie unverzüglich zu impfen. Im Fall des 85-Jährigen hatte sich der Antrag auf Impfung unmittelbar gegen das Gesundheitsministerium gerichtet, hieß es.

Preise stiegen 2020 im Schnitt nur um 0,5 Prozent

Das Leben in Deutschland hat sich wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr so wenig verteuert wie seit 2016 nicht mehr. Die Inflationsrate lag 2020 im Schnitt nur bei 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Dezember sanken die Verbraucherpreise sogar um 0,3 Prozent zum Vorjahresmonat, blieben damit zum November-Wert unverändert und zugleich auf dem tiefsten Stand seit Januar 2015. Nach dem Auslaufen der gesenkten Mehrwertsteuer rechnen Ökonomen für Anfang 2021 mit einem deutlichen Anstieg bei der Inflation.

Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuer von Juli bis Ende 2020 von 19 auf 16 Prozent gesenkt, um Konsum und Wirtschaft in der Corona-Krise anzukurbeln. Wegen der pandemiebedingten Rezession konnten viele Firmen bei ihren Kunden steigende Preise nur schwer durchsetzen. Die Verbraucher profitierten 2020 auch von der günstigen Energie, die 4,8 Prozent weniger kostete als 2019. So war Tanken im Schnitt fast zehn Prozent billiger, Heizöl kostete knapp 26 Prozent weniger. Ohne die Energie hätte die gesamte Inflation im vorigen Jahr bei 1,1 Prozent gelegen. Preise für Nahrungsmittel hingegen stiegen mit 2,4 Prozent überdurchschnittlich.

Mehr Freiheiten für Geimpfte: für Klingbeil "Debatte zu Unzeiten"

Die von Außenminister Heiko Maas (SPD) vorgebrachten Überlegungen für mehr Freiheiten für Geimpfte nennt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im SZ-Podcast Auf den Punkt "eine Debatte zu Unzeiten". Solange es nicht genügend Impfstoff gebe und nicht alle die Möglichkeiten zur Impfung hätten, spalte dies die Gesellschaft.

Klar sei, dass die Impfungen zu einer Normalisierung des Lebens führen würden. "Impfen ist die Lösung. Da muss richtig Tempo rein." Klingbeil zeigte sich "äußerst skeptisch" gegenüber weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie etwa der kompletten Einschränkungen des Öffentlichen Nahverkehrs oder Ausgangssperren.

Allerdings beunruhige ihn, dass die Quote beim Home Office derzeit nur "bei etwa 14, 15, 16 Prozent" liegen würde - im Gegensatz zu etwa einem Drittel im ersten Lockdown im Frühjahr. Klingbeil kritisierte das "Präsenzgehabe in ganz vielen Chefetagen".