In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 21 695 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden übermittelt. Das meldete das RKI am frühen Samstagmorgen. Am vergangenen Samstag hatte die Zahl bei 22 964 gelegen. Der Höchststand war am Freitag vor einer Woche (20.11.) mit 23 648 gemeldeten Fällen erreicht worden. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages zudem 379 neue Todesfälle.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Sars-CoV-2 Infektion gestorben sind, stieg auf insgesamt 15 965. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 1 028 089 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Nach Schätzungen sind etwa 711 000 Menschen inzwischen genesen.

NRW-Städte klagen über zu großen Andrang am "Black Friday"

Der Kundenansturm am Schnäppchentag Black Friday hat in mehreren nordrhein-westfälischen Städten zu Problemen mit der Einhaltung der Corona-Regeln geführt. In Bielefeld hätten sich die Passanten an einigen Stellen in der Fußgängerzone so dicht geballt, dass die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten worden seien, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Freitag. Teilweise seien auch keine Masken getragen worden.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten die Verbraucher deshalb mit Megafonen an die Vorschriften erinnert. Außerdem appellierte die Stadt über den Lokalsender Radio Bielefeld an die Bürger, für den Moment auf Fahrten in die Innenstadt zu verzichten und Einkäufe zu verschieben.

Auch in Köln mussten nach Angaben der Stadtverwaltung zwei Shopping-Center zeitweise die Tore schließen. Dem WDR zufolge handelte es sich um Center in den Stadtteilen Kalk und Weiden. Demnach versuchte man in Köln-Weiden ein Verkehrschaos zu verhindern. Besucher konnten offenbar zwei Stunden lang nicht das Parkhaus verlassen. In dem Shoppingcenter in Köln-Kalk sei eine Zählmaschine am Eingang kaputt gegangen, woraufhin der Zugang gesperrt wurde.

Scholz: "Zaghaftigkeit käme uns viel teurer zu stehen"

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) haben auf einer Pressekonferenz über die Corona-Hilfen der Regierung im November und Dezember informiert.

Zu Anfang der Pressekonferenz dankte Scholz den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Einverständnis zu den bisherigen Maßnahmen und ihr Mitmachen. Die evidenzbasierte Politik zahle sich aus, wie die Infektionszahlen bestätigen würden. "Man mag sich gar nicht vorstellen, was passier wäre, wenn wir nicht so große Summen investiert hätten", sagte Scholz. Erfreut zeigten sich Scholz und Altmaier darüber, dass die Wirtschaft, die im 2. Quartal einen "beispiellosen Einbruch" erlitten hatte, im Vergleich dazu im 3. Quartal um 8,3 Prozent gewachsen sei.

Scholz erklärte, dass er von mehr als 300 Milliarden Euro Neuverschuldung in den Jahren 2020 und 2021 ausgehe. "Das ist viel Geld", sagte er. 2020 werde die geplante Neuverschuldung "bei weitem" nicht ausgeschöpft, vieles verschiebe sich ins Jahr 2021. "Wir wissen, dass das Ausnahme-Haushalte sind." Scholz kalkuliert mit mindestens 15 Milliarden Euro für die Dezember-Hilfen für zwangsweise geschlossene Unternehmen. Es solle wie im November eine Orientierung am Vorjahresumsatz geben. Diese sollten zu drei Vierteln ersetzt werden.

Es sei geplant, die bislang auf das Ende des Jahres terminierte Überbrückungshilfe nun bis Juni 2020 anzubieten. Unterstützt werden sollten nun auch die, die Hilfe besonders brauchten, etwa Schauspieler, Reisebüros, und all jene, die auf das Weihnachtsgeschäft gehofft hätten. Enthalten sein sollten auch Neustarthilfen für Soloselbstständige, so Scholz, die von Dezember bis zum Sommer 2020 bis zu 5000 Euro als Zuschuss bekommen könnten. Auch wolle man versuchen, Veranstaltungen zu unterstützen, die sich wegen der Einschränkungen sonst nicht rechnen würden.

Er habe gemischte Gefühle bei diesen riesigen Geldsummen, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise zu bekämpfen, räumte Scholz ein. "Aber Zaghaftigkeit käme uns viel teurer zu stehen."

Wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier aus der Quarantäne berichtete, ist es seit Mittwoch möglich, für die November-Hilfen - Entschädigungen für Selbstständige, Vereine und Unternehmen, die vom Teil-Shutdown betroffen sind - Anträge zu stellen. Es seien bislang über 28 000 Anträge gestellt worden, davon 12 500 von Selbstständigen. Bei 10 000 Anträge habe es schon Auszahlungen gegeben, im Volumen von rund 18 Millionen Euro. Insgesamt sind hier 15 Milliarden Euro eingeplant. "Wir können nicht jeden Verlust ausgleichen", ergänzte Altmaier. Die Orientierung an der November-Hilfe sei aber sinnvoll. "Das gibt Sicherheit."

Weitere Länder erlauben Hotelübernachtungen an Weihnachten

Hotelübernachtungen für Besuche über Weihnachten sollen in diesem Jahr auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein erlaubt sein. Bereits am Donnerstag hatten sich die Regierungschefs von Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen für Hotelübernachtungsmöglichkeiten bei Familienbesuchen ausgesprochen - gegen den Wunsch von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU). Dieser hatte gesagt: "Das kann man nicht kontrollieren. Und eben touristische Reisen dürfen auf keinen Fall stattfinden."

Am Freitag sagte Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen, für den Besuch von Verwandten und auch engen Freunden zu Weihnachten solle es möglich sein, sich im Hotel einzuquartieren. Es handle sich dabei nicht um eine touristische Übernachtung. Da etliche Menschen Weihnachten mit engen Freunden feierten, sei auch in diesem Fall eine Hotelübernachtung möglich. Nicht jeder habe zudem Verwandte, mit denen er feiern könne. Noch nicht definitiv klar ist, ob Hotelübernachtungen auch für Silvesterbesuche erlaubt sind. "Ich gehe davon aus, dass diese Regelung dann auch an Silvester gilt", sagte Pörksen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte in einer Sondersitzung des Landtags, vom 23. bis 27. Dezember seien jeweils maximal zwei Übernachtungen erlaubt. Darauf hatte sich die Jamaika-Koalition am Donnerstagabend verständigt und dies auch mit den Oppositionsfraktionen abgestimmt. Günther begründete die Entscheidung auch mit sozialer Verantwortung. Wer zum Beispiel aus Baden-Württemberg komme, müsse hier auch übernachten können. Und dies in einer 40-Quadratmeter-Wohnung machen zu müssen, wäre auch aus virologischer Sicht nicht klug.

Haushalt 2021: Knapp 180 Milliarden Euro neue Schulden

Die große Koalition will im kommenden Jahr 179,82 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen und deutlich mehr Geld als geplant in Gesundheit, Verkehr und Infrastruktur investieren. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses am frühen Freitagmorgen. Damit planen die Haushälter mit der zweithöchsten Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik nach den 218 Milliarden Euro für das aktuelle Jahr.

Der Bundeshaushalt sieht nun Ausgaben von insgesamt rund 498,6 Milliarden Euro vor - kaum weniger als im laufenden Jahr, als wegen der Pandemie spontan milliardenschwere Hilfsprogramme finanziert wurden. Der Bundestag will den Haushaltsentwurf in der Woche vom 8. bis 11. Dezember verabschieden.

In der mehr als 17-stündigen "Bereinigungssitzung" beschlossen die Haushälter noch mehrere Änderungen am Entwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), den das Kabinett im September gebilligt hatte. Unter dem Strich wurden die Ausgaben im Vergleich dazu nun um mehr als 85 Milliarden Euro erhöht. 39,5 Milliarden Euro stehen nun für Überbrückungshilfen für die Wirtschaft zur Verfügung, auch Corona-Hilfen etwa für Profisportvereine wurden verlängert. Für die Beschaffung von Corona-Impfstoffen sind rund 2,7 Milliarden Euro eingeplant.

Große Summen fließen auch in Entlastungen für viele Haushalte. Im kommenden Jahr müssen die meisten Bürger keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen - das ist die größte Steuersenkung der vergangenen Jahre. Außerdem sollen Familien pro Kind und Monat 15 Euro mehr Kindergeld bekommen. Für alle Steuerzahler steigt der Grundfreibetrag, auf den man keine Einkommensteuer zahlt. Die Haushälter beschlossen zudem etwa höhere Mittel zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur und stockten die humanitäre Hilfe um 170 Millionen Euro auf.