Coronavirus in Deutschland

Auch im nächsten Jahr bekommen Beschäftigte, die länger als drei Monate auf Kurzarbeit sind, ein erhöhtes Kurzarbeitergeld. Der Bundestag hat die entsprechende Sonderregelung in der Corona-Krise bis Ende nächsten Jahres verlängert. Das Gesetz zur Beschäftigungssicherung muss abschließend noch durch den Bundesrat, der bereits deutlich gemacht hat, dass er keine Einwände gegen die Verlängerung hat.

Die Regelung sieht vor, dass Kurzarbeitergeld auch weiterhin ab dem vierten Bezugsmonat von seiner üblichen Höhe, nämlich 60 Prozent des Lohns, auf 70 Prozent erhöht wird - für Berufstätige mit Kindern von 67 auf 77 Prozent. Ab dem siebten Monat in Kurzarbeit soll es weiterhin 80 beziehungsweise 87 Prozent des Lohns geben. Profitieren sollen davon alle Beschäftigten, die bis Ende März 2021 in Kurzarbeit geschickt werden. Minijobs bis 450 Euro bleiben zudem bis Ende 2021 generell anrechnungsfrei. Die Bestimmungen sollten ursprünglich zum Jahresende auslaufen. Die Regierung geht aber noch nicht von einer Entspannung der Situation aus, wie sie in der Begründung zu ihrem Gesetzentwurf schreibt.

Nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) hatten Betriebe im August für rund 2,6 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im April waren es knapp sechs Millionen. Die Summen, die in der Corona-Krise bisher für das Kurzarbeitergeld ausgegeben wurden, bezifferte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Freitag auf rund 18 Milliarden Euro. Ein Sprecher der BA sprach auf Nachfrage sogar von 19,4 Milliarden Euro.

RKI meldet 23 648 Neuinfektionen - neuer Höchststand

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf einen neuen Höchststand gestiegen. Die Experten meldeten am frühen Freitagmorgen auf ihrer Website 23 648 neue Fälle und damit insgesamt 879 564. Eine Woche zuvor war die bisherige Rekordmarke von 23 542 Fällen erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle gab das RKI am Freitag mit 13 630 an - 260 mehr als vor 24 Stunden.

Merkel rechnet schon bald mit Zulassung eines Impfstoffes

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet schon in wenigen Wochen oder Monaten mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. Sie erwarte ein Vakzin bereits im Dezember oder "sehr schnell nach der Jahreswende", sagte sie am Donnerstagabend nach Video-Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs.

Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass die Wirksamkeit ihres Impfstoffs bei 95 Prozent - und damit höher als bisher angenommen - liege. Der US-Konzern Moderna hatte zuletzt für sein Präparat eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent errechnet.

77 verletzte Beamte bei Demo in Berlin

Bei der Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin sind nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte massiv angegriffen worden. Es habe 77 verletzte Polizisten und 365 Festnahmen gegeben, berichtete die Polizei am Donnerstagabend in einer vorläufigen Bilanz.

"Das Potenzial und die Brutalität der Gewalt am Mittwoch waren immens. Einzelne Stimmen haben mir gesagt, so was haben wir in Berlin seit Jahrzehnten nicht erlebt", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik dem Tagesspiegel.

Da die Demonstranten gegen die Hygiene-Auflagen angesichts der Corona-Pandemie verstießen, verfügte die Polizei die Auflösung der Versammlung. Schließlich kamen mehrfach Wasserwerfer zum Einsatz, weil die Teilnehmer laut Polizei nicht abziehen wollten.

Einzelne Gruppen griffen Einsatzkräfte massiv an, wie die Polizei mitteilte. Demonstranten versuchten demnach, Polizisten die Helme vom Kopf zu zerren. Bei einigen Einsatzkräften seien die Visiere hochgerissen worden, es sei Reizgas ins Gesicht gesprüht worden. Flaschen, Steine und Pyrotechnik seien auf Einsatzkräfte geflogen.

Zudem hätten rund 40 Hooligans versucht, Absperrlinien zu durchbrechen, um in Richtung des Reichstagsgebäudes zu gelangen. Hier hätten die Einsatzkräfte Reizgas eingesetzt. Polizisten seien unter anderem auch mit Stühlen und Tischen, die vor Lokalen standen, beworfen worden. Die Polizei leitete 257 Strafermittlungsverfahren ein, teils wegen schweren Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung.

Im Plenum des Bundestages war am selben Tag über die staatlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie beraten worden. Die Polizei hatten den Bereich daher weiträumig abgesperrt.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 9000 Menschen am Brandenburger Tor zu Protesten gegen die Corona-Politik. Rund 2500 Einsatzkräfte begleiteten laut Polizei die Proteste.

RKI-Präsident Wieler: "Wir sind noch lange nicht über den Berg"

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat die Lage in Deutschland als "weiterhin ernst, sehr ernst" bezeichnet. Man sei "noch lange nicht über den Berg", sagte Wieler am Donnerstag. Das Infektionsgeschehen scheine sich zwar zu stabilisieren, "die Zahlen steigen nicht weiter". Man habe offenbar ein "Plateau" erreicht, das sei eine gute Nachricht. "Wir wissen aber nicht, ob das eine Trendwende ist, das müssen wir noch abwarten." Zudem steige die Zahl der Intensivpatienten, und auch die Zahl der Todesfälle sei weiterhin "sehr hoch".

Die Zahl der täglichen Neuinfizierten sei im Vergleich zur vorigen Woche auf etwa gleichem Niveau geblieben, sagte die Leiterin des RKI-Lagezentrums, Ute Hexroth. Auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz - aktuell bundesweit 139 Fälle pro 100 000 Einwohner - habe es in den vergangenen Tagen keinen Anstieg gegeben. "Man kann langsam sehen, dass die strengeren Maßnahmen greifen", sagte Hexroth. Die Bevölkerung halte sich daran, die Regeln zeigten Wirkung. Die Fallzahlen seien trotz der leichten Entspannung aber weiter zu hoch.

Wahrscheinlich würden die Zahlen demnächst sinken - wegen der Maßnahmen, die ergriffen worden seien, sagte Wieler. Sicher könne man sich da nicht sein, "aber ich bin optimistisch". Wichtigstes Ziel bleibe es, "so wenig Neuinfektionen wie möglich" zu haben. Daneben versuche man, Risikopersonen besonders zu schützen und dem Gesundheitssystem ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Diese Strategie bleibe inkraft, so lange es die Pandemie gebe.

Wieler sah keine Veranlassung, Schulen und Kitas generell zu schließen. "Wir können das managen." Die Inzidenzen bei Kindern unter zwölf Jahren seien niedriger als in anderen Altersgruppen. Kinder liefen dem Infektionsgeschehen eher hinterher. "Wir können das kontrollieren", sagte Wieler und fügte hinzu, Voraussetzung sei, dass "die schlauen Konzepte", die die Schulen entwickelt hätten, auch umgesetzt würden.

Über die betroffenen Bevölkerungsgruppen sagte Ute Hexroth, wie schon im Frühjahr sei die Inzidenz insbesondere unter sehr alten Menschen - 80 Jahre und älter - hoch und steige auch weiterhin. Zudem kämen immer mehr Menschen ins Krankenhaus, laut DIVI-Register wurden mit Stand von Mittwoch 3561 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Es gebe jedoch nicht nur unter Risikopatienten und alten Menschen schwere Krankheitsverläufe; vielmehr erlitten auch Menschen mit keinerlei Vorerkrankungen und jüngere Patienten heftige Verläufe.

Das Infektionsgeschehen sei nicht in allen Bundesländern gleich, sagte Hexroth. "Die Entwicklung ist ja schon während der gesamten Pandemie heterogen." Der Süden, der Südwesten sowie die Ballungsräume Deutschlands seien stärker betroffen als andere Gebiete. Dementsprechend reagierten die Bundesländer auch mit unterschiedlichen Maßnahmen.

Wieler sagte zudem, er gehe nur von einer geringen Zunahme der Dunkelziffer im Vergleich zu den vorigen Wochen aus. Das Bundesinstitut hatte die Empfehlung an Ärzte, wer auf Sars-CoV-2 getestet werden soll, kürzlich geändert. Dies wurde auch mit der Zunahme von banalen Erkältungskrankheiten im Herbst und im Winter begründet - es könne angesichts begrenzter Kapazitäten in den Laboren nun nicht jeder Patient mit Schnupfen getestet werden.

Danach stand die Befürchtung im Raum, die Dunkelziffer - also die Zahl der unerkannten und nicht gemeldeten Virusinfektionen - könnte wieder ansteigen. Wieler sagte am Donnerstag jedoch, aus den verfügbaren Daten, auch zur Belegung der Krankenhäuser, könne man schließen, dass die Untererfassung nicht deutlich höher sei als vor einigen Wochen. Dass es eine bestimmte Dunkelziffer bei der Erkrankung gibt - es wird also nicht jeder Fall erkannt und dann auch gemeldet -, habe man immer gewusst.

Vergangene Woche ging die Zahl der durchgeführten PCR-Tests nach Daten eines großen Laborverbands im Vergleich zu den beiden Vorwochen von rund 1,44 Millionen auf rund 1,26 Millionen zurück.

Berliner Pflegeheim-Leitung muss nach mehr als 15 Todesfällen Posten räumen

Nach einem tödlichen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg wird die Heimleitung Berlins Gesundheitssenatorin zufolge abgesetzt. Die Heimaufsicht habe den weiteren Einsatz der Leitung untersagt, sagte die SPD-Politikerin Dilek Kalayci (SPD) in einer Fragestunde im Abgeordnetenhaus am Donnerstag. Bis Freitagnachmittag würden vom Träger neue Personalvorschläge für die Position erwartet. Sollte dies nicht erfolgen, werde über weitere Maßnahmen nachgedacht.

"Die Feststellung des Gesundheitsamtes und der Heimaufsicht zeigen, dass Hygienevorgaben nicht beachtet worden sind", sagte Kalayci. Das betreffe einzelne Beschäftigte und die Heimleitung. Bei den Bewohnern sind bislang mehr als 15 Todesfälle nach Corona-Infektionen bestätigt.

Diskussion um Verbot von Feuerwerk zu Silvester

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht sich gegen ein generelles Verbot von Böllern und Feuerwerk in der Corona-Pandemie aus. "Die Leute haben doch Frust ohne Ende. Alles wird verboten, nirgends kann man hin", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Natürlich wird das kein Silvester geben mit riesen Partys und riesen Feuerwerken." Für die einzelnen Haushalte sehe er aber keinen Anlass für ein großes Verbot.

Die klassischen, großen Feuerwerke mit Tausenden Zuschauern werde es wohl nicht geben, wenn es bei der aktuellen Infektionslage bleibe, so Landsberg. Dabei könne der nötige Abstand nicht eingehalten werden, auch mit Masken sehe es schwierig aus.

Zuvor hatten Politiker und die Polizeigewerkschaft ein Verbot von Feuerwerkskörpern an Silvester gefordert. "Zu Silvesterböllern gesellen sich rasch Alkohol, Personengruppen und Partystimmung", sagt der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt der Bild-Zeitung. Das sei aber nicht angesagt.

Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer ist der Meinung, dass dieses Jahr "Silvester-Böllerei und Feuerwerk verboten werden" müssten. Wegen der aufgeheizten Stimmung im Land sei es zu gefährlich, wenn Leute auch noch mit Sprengstoff durch die Straßen laufen würden. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sprach sich ebenfalls gegen Böller und Raketen an Silvester aus. Die Entscheidung liege aber bei den Kommunen, so der CDU-Politiker.

Einreiseerleichterungen für internationale Paare

Trotz Einreisebeschränkungen in der Corona-Krise können unverheiratete ausländische Partner künftig leichter ihren Freund oder ihre Freundin in Deutschland besuchen. Die Neuerungen gelten von diesem Mittwoch an, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Konkret werden die Vorgaben für den Nachweis einer dauerhaften Beziehung gelockert.

Gefordert wird nun eine Einladung des Partners, der in Deutschland wohnt und eine von beiden unterschriebene Erklärung, in der unter anderem versichert wird: "Unsere Beziehung beruht nicht nur auf mündlicher oder schriftlicher oder anderer elektronischer Kommunikation." Das Paar muss zudem mindestens ein persönliches Treffen belegen, etwa mit Pass-Stempeln oder Reiseunterlagen. Bisher musste das nachzuweisende persönliche Treffen in Deutschland erfolgt sein oder alternativ ein früherer gemeinsamer Wohnsitz im Ausland nachgewiesen worden. Nun ist der Ort des Treffens nicht mehr maßgeblich.

Betroffene und Oppositionsvertreter hatten die Regeln als zu strikt kritisiert und von Innenminister Horst Seehofer Lockerungen verlangt. Die Erleichterungen betreffen Paare, bei denen einer von beiden keine deutsche Staatsbürgerschaft hat und in einem Nicht-EU-Staat wohnt, der nicht auf der sogenannten Positivliste steht. Auf dieser stehen einige Staaten, in denen das Coronavirus-Infektionsgeschehen als halbwegs kontrolliert gilt und deren Bürger deshalb keine Extra-Hürden für die Einreise nehmen müssen. Die regulären Einreisebestimmungen wie etwa die Vorlage eines Visums gelten weiterhin. Auch reguläre Quarantäne-Pflichten greifen.

Der Partner in Deutschland muss entweder deutscher Staatsangehöriger oder EU-Bürger sein oder die Staatsangehörigkeit Großbritanniens, Liechtensteins, der Schweiz, Norwegens oder Islands haben. Auch für Menschen aus diesen Ländern gelten die normalen Einreiseregelungen.

Kinderschutzverbände: Kontaktbeschränkungen "furchtbar" für Kinder

Kinderschutzverbände kritisieren die vom Bund vorgeschlagene Einschränkung von Kontakten von Kindern und Jugendlichen. "Soziale Interaktion ist sehr wichtig, gerade für Jugendliche ist sie das zentrale Entwicklungsmoment", sagte Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks (DKHW), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es sei völlig unverhältnismäßig und kinderfeindlich, das auf einen Kontakt zu beschränken. Mit der Schließung von Sportvereinen, Kulturstätten und Freizeitzentren werde Kindern und Jugendlichen ohnehin schon sehr viel zugemutet im Moment, so Hofmann weiter.

Auch beim Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) sieht man den Vorstoß mit Sorge. "Es ist furchtbar für das Kind, das sich zwischen seinen Freunden entscheiden soll und es ist furchtbar für jenes Kind, das im Zuge einer solchen Entscheidung vielleicht abgewiesen werden musste", sagte Präsident Heinz Hilgers den Zeitungen.

Bund und Länder hatten am Montag nach einer Zwischenbilanz des November-Lockdowns an die Bevölkerung appelliert, soziale Kontakte noch weiter zu beschränken. Auch Kinder und Jugendliche sind nun angehalten, sich nur noch mit einem festen Freund in der Freizeit zu treffen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verteidigt die vom Bundeskanzleramt vorgeschlagene Regel. "Wenn, dann ginge es ja nur um die Freizeit und die Kinder hätten trotzdem weiterhin Kontakte in Kita und Schule - oft sind das die wichtigsten Freundinnen und Freunde", sagte Giffey dem Tagesspiegel zufolge. Außerdem begegneten sich viele Grundschulkinder und Jugendliche über digitale Möglichkeiten, um miteinander zum Beispiel Hausaufgaben zu machen oder Spiele zu spielen.