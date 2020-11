Frohe Weihnachten? Die Kontaktbeschränkungen werden an den Feiertagen erhalten bleiben, wenn auch weniger streng. Die Stimmung dürfte darunter leiden - wie hier beim Shopping in Duisburg.

Von Christina Berndt und Mike Szymanski, Berlin

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie zeichnet sich ab, dass der Teil-Lockdown in Deutschland bis in den Dezember hinein verlängert wird und auch Weihnachten und Silvester anders als in den Jahren zuvor gefeiert werden muss. Vor den anstehenden Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch sind die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer übereingekommen, dass die für den November beschlossenen Einschränkungen fortgeführt werden müssen.

Der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), sagte am Sonntag, es sei angesichts der weiterhin zu hohen Infektionszahlen "aktuell nicht vorstellbar", dass die Maßnahmen auslaufen könnten. "Wir sind uns einig, dass schon viel erreicht wurde, aber nicht genug", sagte Müller.

Bis Mittwoch haben die Länderchefs Zeit, konkrete Vorschläge zu unterbreiten, welche Corona-Maßnahmen auch im Dezember noch gelten sollen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stimmt die Bürger bereits auf Einschränkungen auch über Weihnachten und Silvester ein. "Ich will eine Regelung, die Perspektiven bietet", sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Weihnachten und Silvester sollten die Menschen zwar ihre Liebsten treffen können. Aber: "Dass wir auch dabei Kontakte beschränken müssen, ist auch klar." Bislang ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet, maximal dürfen zehn Personen zusammenkommen.

In der SPD gibt es nach SZ-Informationen Überlegungen, diese Regelung über Weihnachten aufzuweichen, damit Familien und Freunde auch aus mehreren Hausständen zusammenkommen können. Die SPD will demnach Treffen mit "haushaltsfremden" Personen ermöglichen, die Obergrenze könnte bei zehn Personen liegen, Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet.

Schutzmaßnahmen auch für Silvester im Gespräch

Auch für Silvester soll es Vorgaben geben. Dreyer sagte: "Das neue Jahr im kleinen Kreis zu begrüßen wird möglich sein, aber große Silvester-Partys oder große Menschenansammlungen an beliebten Plätzen sind definitiv ein zu großes Risiko. Das müssen wir vermeiden." Sie werde sich starkmachen für "Schutzmaßnahmen, die den Lebensalltag der Menschen" berücksichtigten. Was den Betrieb an Schulen angeht, so halte sie diese Orte nicht für Infektionsherde. Sie zeigte sich aber offen dafür, in stark vom Virus betroffenen Gebieten den Wechsel von Lernen in der Schule und zu Hause zu ermöglichen.

Am Wochenende sprach sich die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin in einer Stellungnahme gegen Beschränkungen des Präsenzunterrichts aus. Die Schulschließungen im Frühjahr hätten weitreichende negative Folgen für die Kinder und Jugendlichen bis hin zur Kindeswohlgefährdung gehabt. Zudem werde immer deutlicher, dass Schulen eben keine Hotspots seien. Es sei daher an den Erwachsenen, ihre Kontakte zu beschränken und den Kindern den Schul- und Kitabesuch zu ermöglichen. Mit einer Datenanalyse widersprachen zudem die Direktoren von mehr als 100 deutschen Kinderkliniken der These, dass es unter Kindern zahlreiche unentdeckte Infektionsfälle gebe. Vielmehr lag die Zahl der Sars-CoV-2-positiven Kinder unter allen stationär aufgenommenen Kindern im vergangenen halben Jahr bei weniger als 0,2 Prozent.

"An Schulen findet keine unerkannte oder besorgniserregende Weiterverbreitung von Infektionen statt", betonte Reinhard Berner, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Pandemie könne der Unterricht fortgeführt werden.