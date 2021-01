Stundenlang haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten um die neuen Corona-Regeln gerungen. Die Beratungen seien notwendig geworden, da das mutierte Virus aus Großbritannien sehr viel ansteckender sei als das bisherige, sagt die Kanzlerin im Anschluss auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Sie betont: "Jetzt ist die Zeit, um diesem mutierten Virus vorzubeugen."

Geeinigt habe man sich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar. Zudem werde die Pflicht zum Tragen auf medizinische Masken erweitert. Dies gelte im öffentlichen Personennahverkehr sowie in Geschäften. Das Fahrgastaufkommen im öffentlichen Nahverkehr solle durch die weitgehende Nutzung von Home-Office-Möglichkeiten zurückgehen und entzerrt werden.

"Wir haben lange gerungen um das, was im Bereich Kinder und Schule notwendig ist", sagt Merkel. Sie sei sich bewusst, dass Eltern und Kinder in diesem Bereich "unglaubliche Einschränkungen" hinnehmen müssten. Aber es gebe ernstzunehmende Hinweise, dass sich das mutierte Virus B. 1.1.7. stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreite. Daher habe man sich nun darauf geeinigt, dass auch Schulen und Kitas bis Mitte Februar grundsätzlich geschlossen beziehungsweise die Präsenzpflicht ausgesetzt bleibe.

Im Privatleben bleibe es bei der bisherigen Regelung, wonach sich ein Haushalt mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen dürfe. Es sei aber sinnvoll, dass die Zahl der Personen dabei "eine kleine und möglichst konstant sei".

Beim Home-Office sollen die Regelungen verbindlich werden: "Hier gehen wir jetzt rechtlich vor", sagt die Kanzlerin. Arbeitgeber müssten jetzt überall dort, wo es möglich sei, die Beschäftigten im Home-Office arbeiten lassen. Bundesarbeitsminister Heil erarbeite hierzu eine entsprechende Verordnung. Wo Präsenz weiter erforderlich sei, müsse die Belegung von Räumen reduziert werden; wo Abstände nicht eingehalten werden könnten, müssen medizinische Masken getragen werden. Die Verordnung solle vorerst auf bis zum 15. März beschränkt werden.

Gottesdienste seien nur unter strikten Auflagen möglich. Zusammenkünfte von mehr als zehn Teilnehmern müssten dem zuständigen Ordnungsamt mindestens zwei Tage im Voraus angemeldet werden.

Experten warnen eindringlich vor Corona-Mutationen

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten sind am Montagabend von Experten eindringlich vor der Gefahr der Coronavirus-Mutationen gewarnt worden. Nach Informationen mehrerer Medien aus Teilnehmerkreisen warnten etwa die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann sowie der Helmholtz-Infektionsforscher Michael Meyer-Hermann davor, dass sich die Virus-Mutationen auch in Deutschland schnell ausbreiten würden. Deshalb müssten die Infektionszahlen mit harten Maßnahmen schnell nach unten gedrückt werden.

Ähnlich argumentierte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Rolf Apweiler, Direktor des European Bioinformatics Institute in Hinxton bei Cambridge. Er warnte, dass die in Großbritannien festgestellte Virus-Variante für sechs bis achtmal mehr Corona-Fälle im Monat sorge als das herkömmliche Virus. Er forderte einen "scharfen Lockdown", schnelles Impfen und breite Gensequenzierung zur Erkennung der Virus-Varianten, um die Infektionszahlen schnell zu senken. Wenn aber der politische Wille fehle, würden auch die besten Teststrategien nichts bringen, warnte er.

Der Berliner Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin warnte, dass sich die hochansteckende Mutation B117 bis Mitte März in Deutschland ausbreite. Er habe in verschiedenen Modellen vorgestellt, welche Auswirkungen mögliche Öffnungsschritte hätten, hieß es aus Teilnehmerkreisen weiter. Den R-Faktor, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter rechnerisch ansteckt, habe Nagel für die Arbeit und Schulen jeweils mit 0,15 angegeben. Der Ansteckungsfaktor zu Hause und in der Freizeit betrage je 0,4. Wenn man Schulen öffnen wolle, müssten andere Aktivitäten weiter beschränkt bleiben, weil der R-Faktor insgesamt nicht über eins steigen dürfe. Nagel halte eine strikte Einschränkung aushäusiger Aktivitäten, eine Ausgangssperre am Abend sowie FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz für sinnvoll. Wenn man Schulen öffne, sollten die Klassen halbiert werden und alle Kinder FFP2-Masken tragen.

Gericht: Kein Corona-Impfanspruch gegenüber dem Land

Über-80-Jährige können nicht vom Land Nordrhein-Westfalen eine sofortige Impfung gegen Corona verlangen. Das teilte das Verwaltungsgericht Düsseldorf zu zwei Eilentscheidungen am Dienstag mit und wies darauf hin, dass die Kreise und kreisfreien Städte für die Terminvergabe in Impfzentren verantwortlich seien und nicht das Land als Aufsichtsbehörde. Die Richter lehnten die Anträge auf Erlass einstweiliger Anordnungen eines im eigenen Haushalt lebenden Ehepaares (beide 83) aus Essen und eines 85-jährigen Mannes aus Dortmund (Az.: 7 L 39/21, 7 L 48/21) ab.

"Ein etwaiger Anspruch ist gegenüber der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde zu verfolgen", erklärte das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Ihr obliege insbesondere die Entscheidung über die Impfberechtigung im Einzelfall. Sie müsste klären, ob Personen über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hinaus einen Anspruch auf vorrangige Impfung hätten und ob im Hinblick auf bislang nicht berücksichtigte Vorerkrankungen eine Einzelfallentscheidung über die Regelungen der Coronavirus-Impfverordnung hinaus zu ermöglichen sei.

Das Ehepaar aus Essen hatte beantragt, das Gesundheitsministerium möge das zuständige Gesundheitsamt anweisen, sie unverzüglich zu impfen. Im Fall des 85-Jährigen hatte sich der Antrag auf Impfung unmittelbar gegen das Gesundheitsministerium gerichtet, hieß es.

11 369 Corona-Neuinfektionen und 989 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 11 369 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 989 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI bekannt gab. Vor genau einer Woche hatte das RKI 12 802 Neuinfektionen und 891 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Bei den aktuellen Zahlen ist zu beachten, dass die Daten Nachmeldungen enthalten können - am Vortag hatten manche Bundesländer ihre Daten nur unvollständig oder gar nicht übermittelt. Das RKI schrieb dazu in seinem Lagebericht vom Montagabend: "Aus Rheinland-Pfalz wurden gestern keine Daten übermittelt. Aus Bayern und dem Saarland wurden Daten übermittelt, allerdings sind die Daten nicht vollständig am RKI eingegangen." Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,89 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Preise stiegen 2020 im Schnitt nur um 0,5 Prozent

Das Leben in Deutschland hat sich wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr so wenig verteuert wie seit 2016 nicht mehr. Die Inflationsrate lag 2020 im Schnitt nur bei 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Dezember sanken die Verbraucherpreise sogar um 0,3 Prozent zum Vorjahresmonat, blieben damit zum November-Wert unverändert und zugleich auf dem tiefsten Stand seit Januar 2015. Nach dem Auslaufen der gesenkten Mehrwertsteuer rechnen Ökonomen für Anfang 2021 mit einem deutlichen Anstieg bei der Inflation.

Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuer von Juli bis Ende 2020 von 19 auf 16 Prozent gesenkt, um Konsum und Wirtschaft in der Corona-Krise anzukurbeln. Wegen der pandemiebedingten Rezession konnten viele Firmen bei ihren Kunden steigende Preise nur schwer durchsetzen. Die Verbraucher profitierten 2020 auch von der günstigen Energie, die 4,8 Prozent weniger kostete als 2019. So war Tanken im Schnitt fast zehn Prozent billiger, Heizöl kostete knapp 26 Prozent weniger. Ohne die Energie hätte die gesamte Inflation im vorigen Jahr bei 1,1 Prozent gelegen. Preise für Nahrungsmittel hingegen stiegen mit 2,4 Prozent überdurchschnittlich.

Mehr Freiheiten für Geimpfte: für Klingbeil "Debatte zu Unzeiten"

Die von Außenminister Heiko Maas (SPD) vorgebrachten Überlegungen für mehr Freiheiten für Geimpfte nennt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im SZ-Podcast Auf den Punkt "eine Debatte zu Unzeiten". Solange es nicht genügend Impfstoff gebe und nicht alle die Möglichkeiten zur Impfung hätten, spalte dies die Gesellschaft.

Klar sei, dass die Impfungen zu einer Normalisierung des Lebens führen würden. "Impfen ist die Lösung. Da muss richtig Tempo rein." Klingbeil zeigte sich "äußerst skeptisch" gegenüber weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie etwa der kompletten Einschränkungen des Öffentlichen Nahverkehrs oder Ausgangssperren.

Allerdings beunruhige ihn, dass die Quote beim Home Office derzeit nur "bei etwa 14, 15, 16 Prozent" liegen würde - im Gegensatz zu etwa einem Drittel im ersten Lockdown im Frühjahr. Klingbeil kritisierte das "Präsenzgehabe in ganz vielen Chefetagen".

Deutschland will besser nach Virus-Mutationen suchen

Gesundheitsminister Jens Spahn hat erklärt, wie Deutschland in Zukunft besser nach Mutationen des Coronavirus Ausschau halten will. Demnach will der Bund mehr Mittel zur Verfügung stellen und finanzielle Anreize für Labore schaffen, mehr sogenannte Genom-Sequenzierungen zu betreiben. Außerdem sollen die Daten aus den Analysen besser gebündelt und zentral beim Robert-Koch-Institut gesammelt werden.

"Das reicht in der aktuellen Lage nicht aus", sagte Spahn über die bisherigen Regelungen. Man habe sich dazu entschlossen, die nötigen Untersuchungen nun "massiv zu fördern", so Spahn. Die Labore erhalten für den Mehraufwand sowie das Meldung der Daten 220 Euro pro Probe. "Es ist vorgesehen, dass bis zu einer durchschnittlichen täglichen Fallzahl von 10 000 Sars-CoV-2 Infektionen bis zu zehn Prozent der positiv getesteten Proben von den Laboratorien, die eine Primärdiagnostik durchführen, an die sequenzierenden Einrichtungen versendet werden können. Überschreitet die durchschnittliche tägliche Fallzahl den Wert von 10 000, soll dieser Prozentsatz auf fünf Prozent reduziert werden", heißt es in der Verordnung. Man habe die Labore dazu motiviert, auch rückwirkend nach Ausfälligkeiten zu suchen, sagte Spahn.

Im ARD-"Morgenmagazin" erklärte Spahn vorab, warum andere Länder bereits mehr in diesem Gebiet tätig seien. Dänemark und Großbritannien hätten in Europa eine andere Tradition, was diese Untersuchungsmethoden angehe, sagte der Gesundheitsminister. Auch in Deutschland gebe es schon Netzwerke, die damit beschäftigt seien. "Aber was wir jetzt machen, ist: Wir machen es verbindlicher und umfassender", ergänze Spahn.

Die Fälle der in Großbritannien entdeckten Virus-Mutation, die in Deutschland bislang aufgetreten seien, hätten immer einen "Kontaktbezug zu Großbritannien" gehabt, sagte Spahn. Das zeige, dass Einreisebeschränkungen und Nachverfolgung der Kontakte gerade ein gutes Mittel im Kampf gegen diese Virus-Varianten seien, die als erheblich ansteckender gelten als das bisher bekannte Virus.

Mutationen des Virus gibt es immer wieder, zuletzt wurde unter anderem eine neue Variante im Klinikum Garmisch-Partenkirchen entdeckt. "Eine Panikmache wäre absolut unseriös und unangebracht", zitiert der Münchner Merkur Frank Niederbühl, den Geschäftsführer des Klinikums. "Allein die Tatsache, dass es eine neue Variante ist, besagt ja nicht, dass sie infektiöser ist." Seit Beginn der Pandemie seien weltweit mehr als 12 000 Veränderungen in den Sequenzen des Virus festgestellt worden.

Es sei ermutigend zu sehen, dass Kontaktbeschränkungen einen Unterschied machen können und dem Infektionsgeschehen die richtige Richtung geben könnten, sagte Spahn generell über den aktuellen Stand der Pandemie. Die Zahlen würden wohl runtergehen, doch es gehe nun darum, mit den Anstrengungen weiterzumachen, damit das Infektionsgeschehen wieder besser nachverfolgt werden könne, sagte Spahn. Es sei gut, für die kommenden zwei, drei oder vier Wochen härtere Regeln anzuwenden, um danach mit einer Perspektive weitermachen zu können. Wie genau der Lockdown verlängert werde, müssten am Dienstag die Beratungen der Länderchef mit dem Bund unter Einbeziehung von Experten zeigen.

Spahn ging bei der Pressekonferenz auch nochmal auf die angekündigten Lieferengpässe der US-Firma Pfizer bei ihrem mit Biontech entwickelten Impfstoff ein. Pfizer hatte am Freitag selbst mitgeteilt, mit einer Einschränkung der Impfstoff-Lieferungen in Europa in den kommenden Wochen zu rechnen. Maßnahmen zur Erhöhung der Produktion im Werk in Puurs in Belgien würden sich "vorübergehend auf die Lieferungen von Ende Januar bis Anfang Februar auswirken". Spahn sagte dazu: "Wir haben ausdrücklich die Erwartung, dass zugesagte Lieferungen, Lieferdaten und Liefermengen auch eingehalten werden." Vor allem die "sehr sehr kurzfristige" Mittelung am Freitag über die Probleme sei "schon betrüblich" gewesen, so der Minister. Das Ziel, die Produktionskapazitäten zu erhöhen sei zwar begrüßenswert, die kurzfristige Unterrichtung über die vorübergehenden Einschnitte sei es jedoch nicht gewesen.

Polizei löst in Berlin Gottesdienst mit mehr als 170 Menschen auf

Ein Gottesdienst einer kleinen Berliner Gemeinde mit weit mehr als 170 Menschen ist in der Hauptstadt wegen massiver Verstöße gegen die Corona-Regeln aufgelöst worden. In einem Saal der Kirchengemeinde im Stadtteil Gesundbrunnen seien am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr 170 Erwachsene sowie weitere Kinder von der Polizei angetroffen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Menschen hätten weder Masken getragen noch Abstände eingehalten. Ein Hygienekonzept und Anwesenheitslisten hätten ebenfalls gefehlt.

Der Pfarrer habe angegeben, eigentlich sei ein Gottesdienst im kleinen Kreis geplant gewesen, die Zahl der Besucher sei dann aber gestiegen. Die Polizei stellte Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegen mehr als 100 Menschen. Erst am Samstagabend hatte die Berliner Polizei eine Hochzeitsfeier mit 60 Menschen ganz in der Nähe beendet.

Scholz spricht sich für längeren und schärferen Lockdown aus

Vizekanzler Olaf Scholz hat sich vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern an diesem Dienstag für einen längeren und schärferen Lockdown ausgesprochen. "Es müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend beim Bild-Talk "Die richtigen Fragen". "Ich gehe davon aus, dass das schon 14 Tage sein können, die noch einmal dazukommen." Dass dazu Ausgangssperren gehören, wollte der Finanzminister nicht ausschließen: "Ich finde, das ist eine mögliche Maßnahme, aber nicht die, die als allererste ansteht."

Die Forderung seines Kabinetts- und Parteikollegen Heiko Maas für mehr Freiheiten von Geimpften wies Scholz zurück. "Ich persönlich bin da sehr zurückhaltend. Ich glaube, dass das jetzt nicht ansteht", sagte der Finanzminister. Außenminister Maas hatte gefordert, Geimpfte sollten ihre Grundrechte wieder ausüben dürfen. Dem widersprach Scholz: "Ich glaube, wir müssen da ein Gefühl von Solidarität haben." Er halte diese Debatte für "gar nicht so praktisch". Wenn viele Deutsche geimpft seien, würden die Beschränkungen auch weniger stark beeinträchtigend wirken.

Zuvor hatten sowohl das SPD-geführte Justizministerium als auch das CDU-geführte Gesundheitsministerium den Vorstoß von Maas abgelehnt. Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, dass Menschen nach der Corona-Impfung früher als der Rest der Bevölkerung Restaurants oder Kinos besuchen können.