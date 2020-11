Merkel will alle Skigebiete in Europa schließen lassen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag die neuen Corona-Beschlüsse verteidigt. Lockerungen nach dem Teil-Lockdown im November halte sie für "nicht verantwortbar". Teilweise seien Nachschärfungen nötig. "Wenn wir warten würden, bis die Intensivstationen voll belegt sind, dann wäre es zu spät."

Vor dem Teil-Lockdown sei es "fünf vor zwölf gewesen", sagte Kanzlerin Merkel. Die Kontakte seien durch die im November geltenden Maßnahmen um etwa 40 Prozent zurückgegangen. Das dramatische exponentielle Wachstum der Neuinfektionen habe inzwischen gestoppt werden können, es gebe aber noch keine Trendumkehr. "Die Fallzahlen steigen auf einem hohen, auf einem viel zu hohen Niveau an."

Deshalb gehe sie davon aus, dass die Beschränkungen aus den Tagen vor Weihnachten auch Anfang Januar noch gelten würden. Deutschland habe ein starkes Gesundheitssystem, das der Pandemie bislang standgehalten habe. Und man müsse dafür sorgen, dass das so bleibe. "Wir haben ganz ohne Zweifel noch einmal schwierige Monate vor uns." Aber jeder und jede könne aktiv dazu beitragen, dass man sie gut durchstehe. Kanzleramtschef Helge Braun hatte am Donnerstagmorgen sogar gesagt, er halte eine Verlängerung der Maßnahmen bis März für nötig.

Merkel sprach sich mit Blick auf anstehende Winterurlaube dafür aus, dass alle Skigebiete in Europa bis 10. Januar schließen sollten. "Es naht die Skisaison." Touristische Reisen sollten nicht stattfinden, jeder nicht notwendige Kontakt sollte vermieden werden. "Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schließen könnten. Es sieht leider nicht so aus, wenn man die österreichischen Verlautbarungen hört, dass uns das so einfach gelingen könnte, aber wir werden es noch einmal versuchen."

Bund und Länder hatten am Mittwochabend beschlossen, dass der Teil-Lockdown mit der Schließung unter anderem von Restaurants, Theatern, Fitnessstudios und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember verlängert wird. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt werden. Kinder bis 14 Jahre sollten nicht unter diese Regelung fallen. Weihnachten solle aber gefeiert werden können, im engsten Familien- und Freundeskreise mit maximal zehn Menschen, Kinder bis 14 Jahre nicht eingerechnet. Die Kanzlerin mahnte im Bundestag aber auch, jeder müsse sich überlegen, ob diese Grenze wirklich ausgereizt werden müsse.

Merkel machte außerdem deutlich, dass sie wisse, was die fortgeführten Schließungen etwa von Gastronomiebetrieben für die Betroffenen bedeuteten. Deswegen sei es wichtig, dass der Bund viele Milliarden in die Hand nehme, um wirtschaftliche Folgen abzumildern. Von den Einschränkungen besonders betroffene Bereiche "tragen die Last für die gesamte Gesellschaft", sagte Merkel und kündigte "Dezemberhilfen" an.

Die Kanzlerin sagte aber auch, dass der Bund milliardenschwere Finanzhilfen nicht unbeschränkt leisten kann. Dies sei ein "riesiger Beitrag großer Verschuldung" der Bundeshaushalte 2020 und 2021. "Das ist geboten, das ist notwendig. Aber es muss auch hier immer darüber geredet werden, passen die Dinge alle miteinander zusammen."

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus kritisierte, dass die Entschädigungsleistungen etwa für die Gastronomie bislang ausschließlich vom Bund getragen werden. "Ich erwarte von den Ländern, dass sie sich finanziell in diese Sache einbringen", sagte Brinkhaus. Es könne nicht sein, dass die Länder die Beschlüsse fassten und sich an der Unterstützung der betroffenen Betriebe dann nicht beteiligten. Dies müsse sich ändern. Haushaltsexperten des Bundes gehen nach SZ-Informationen davon aus, dass der Bund im kommenden Jahr 181 Milliarden Euro neue Schulden machen muss, um die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen abzufedern.

Merkel sagte im Bundestag auch, es gebe Hoffnung in Bezug auf Impfungen schon vor Weihnachten. Diese sollten den Menschen angeboten werden, die "im medizinischen, pflegerischen Bereich arbeiten".

Für die oppositionelle AfD kritisierte Fraktionschefin Alice Weidel, es seien erneut Beschlüsse ausgehandelt worden, die tief in das Leben und die Rechte von Bürgern und Unternehmen eingriffen. Es gehe den Staat nichts an, wer in seinen privaten Wohnräumen wann wen treffe oder in welchem Rahmen jemand Weihnachten feiere. "Das ist ungehörig und das ist übergriffig."

FDP-Fraktionschef Christian Lindner hält die Verlängerung der Maßnahmen grundsätzlich zwar für richtig, kritisierte aber einzelne Auflagen. Aus dem angestrebten "November-Wellenbrecher" sei ein "Dezember-Stillstand" geworden.

RKI registriert mehr als 22 000 Neuinfektionen

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) 22 268 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 3600 Fälle mehr als am Mittwoch (18 633), wie aus Angaben des RKI vom Donnerstagmorgen hervorgeht. Am Donnerstag vor einer Woche waren 22 609 Fälle gemeldet worden. Am Freitag war mit 23 648 gemeldeten Fällen ein Höchststand erreicht worden.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 983 588 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Donnerstag um 389 auf insgesamt 15 160. Am Mittwoch war mit 410 Todesfällen ein neuer Höchstwert erreicht worden. Das RKI schätzt, dass rund 676 100 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,87 (Vortag: 0,90). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Lauterbach: Weihnachten und Silvester mögliche "Kickstarter" für Pandemie

Nach der Einigung von Bund und Ländern auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns und eine teilweise Verschärfung der Maßnahmen gibt es Kritik an den von Kanzlerin Angela Merkel präsentierten Beschlüssen. Die geplante Lockerung über Weihnachten und Silvester alarmiert Medizinerinnen und Mediziner. "Bei allem Verständnis für Weihnachten und Familienfeiern müssen wir leider befürchten, dass in der Folge der partiellen Aufhebung der Einschränkungen um Weihnachten im Januar die Infektionszahlen wieder ansteigen", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Vorsitzende der Ärztevereinigung Marburger Bund, Susanne Johna, warnte vor einem möglichen Kollaps der Kliniken durch riskante Feiern zu Silvester. "Was an Weihnachten möglich ist, muss nicht auch für Silvester gelten", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Größere Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen seien vor allem dann Treiber von Infektionen, wenn Alkohol im Spiel sei. Johna plädiert dafür, den Jahreswechsel im kleineren Kreis zu feiern. Die Belastung der Kliniken durch die Pandemie sei bereits jetzt hoch und werde es auch in vier Wochen sein. Alle müssten mitwirken, Risiken zu minimieren.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe die Befürchtung, dass Weihnachten und Silvester "zu einem Kickstarter für die Pandemie werden" könnten. "Dass wir die Beschränkungen (...) wieder etwas lockern, ist tatsächlich riskant." Allerdings würden schärfere Regeln für diese Zeit möglicherweise von der Bevölkerung nicht akzeptiert. Alles hänge davon ab, wie vernünftig sich die Bevölkerung verhalte. Er rechne damit, dass bis Weihnachten noch mindestens 6000 Menschen sterben. "Sie werden alle Weihnachten nicht mehr mit uns feiern. Daran sollte jeder denken und Rücksicht nehmen."

Patientenschützer bemängeln, dass es auch nach den erneuten Verhandlungen keine ausreichende Sicherheit für Risikogruppen gebe. Pflegebedürftige, Klinikpatienten, Angehörige und Personal würden weiterhin nicht mit täglichen Schnelltests zusätzlich geschützt, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. "Mit 30 Schnelltest pro Monat kann es nicht gelingen, das Virus dort zu stoppen, wo es am härtesten zuschlägt." Zudem werde die Wirkung des Teil-Lockdowns erheblich geschmälert.

Ab 1. Dezember sollen je Pflegebedürftigem 30 Schnelltests pro Monat möglich sein. Je nach Verfügbarkeit soll dieser Anspruch dann schrittweise erhöht werden. In Pflegeheimen sind bisher bis zu 20 Tests pro Monat und Bewohner möglich. Einrichtungen müssen dazu Test-Konzepte erstellen. "Für pflegebedürftige, chronisch und schwerstkranke Menschen wird es wohl ein düsteres Weihnachtsfest", sagte Brysch. Hygienegrundschutz und klassische PCR-Tests bräuchten die Ergänzung durch Schnelltests, sonst sei Einsamkeit in Heimen und Krankenhäusern programmiert.

Kritische Worte an den Vereinbarungen kommen auch vom Deutschen Lehrerverband. Dessen Chef Heinz-Peter Meidinger gehen die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern nicht weit genug. Der Verband hätte "die Maskenpflicht im Klassenzimmer schon ab der fünften Klasse und bei hohen Inzidenzen auch für Grundschüler befürwortet", sagt Meidinger der Rheinischen Post. Dass in Hotspot-Gebieten ab der achten Klasse Wechselunterricht organisiert werden könne und damit die Abstandsregel wieder eingeführt werde, begrüßte der Lehrervertreter. "Problematisch ist, dass die Umsetzung eine bloße Kann-Regelung ist und dass der Inzidenzwert von 200 um das Vierfache über der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts liegt."

Merkel stellt Verschärfung der Corona-Beschränkungen vor

Der Teil-Lockdown in Deutschland wird bis zum 20. Dezember verlängert. Das ist das Ergebnis einer Videoschalte zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu den Corona-Regeln. Am Mittwochabend stellte die Kanzlerin zusammen mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ergebnisse der Gespräche vor.

Angela Merkel sprach dabei von einer "intensiven und konstruktiven" Zusammenarbeit mit den Ländern. Man sei unter schwierigen Bedingungen zu einem guten Ende gekommen. Der November-Lockdown habe das exponentielle Wachstum gebrochen, die Infektionszahlen seien jedoch noch immer zu hoch. Deswegen könne es keine Lockerungen geben. "Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung", sagte Merkel. Der langsamere Anstieg sei bislang lediglich ein "Teilerfolg", auf dem man sich nicht ausruhen könne - auch wenn er die Überlastung des Gesundheitssystems verhindert habe. "Wir sind sehr sehr davon abhängig, dass die Bürger weiter vernünftig sind, solidarisch sind", sagte Merkel. Man habe jetzt schon gesehen, wie mühselig es sei, die infektionskurve nach unten zu kriegen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sprach von einem "gemeinsamen Handlungsdruck". Man habe "ohne Kontroversen, ohne Streit" zwischen den Ländern und dem Bund zusammengearbeitet. Müller sagte, man dürfe nicht nur abstrakt über Infektionszahlen zu diskutieren. Berlin nutze mittlerweile ein Viertel der Intensivbetten für Covid-Patienten, die alle beatmet werden müssten. Hinter jeder Zahl verbergen sich menschliche Schicksale und Tragödien, sagte Müller, auch mit dem Verweis auf die hohen Todeszahlen, über die bei Unglücken oder Ähnlichem anders berichtet werde. Die jetzigen Regelungen gebe den Ländern mit weniger Infektionszahlen mehr Spielraum als denjenigen, in denen die Fallzahlen höher liegen. "Wir werden uns weiter austauschen", sagte Müller. Man werde weiter überprüfen, welche Maßnahmen sinnvoll seien und welche nicht. "Dinge zu ermöglichen, heißt nicht, dass alles genutzt werden muss, was möglich ist", sagte Müller zudem an die Bevölkerung gerichtet.

Die Lage bleibe "sehr sehr ernst", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die Gefahr sei nicht vorbei. Der jetzige Lockdown sei milder als der im Frühjahr, es brauche deswegen auch länger, bis vergleichbare Effekte eintreten würden. Mit einer Verschärfung des Lockdowns könne man mehr Leben retten. Es sei oft passiert, dass Ferien in Deutschland Rückschläge verursacht hätten. Dies dürfe diesmal nicht passieren, meinte Söder. Deswegen habe man sich zu dem Appell entschieden, Reisen zu unterlassen - insbesondere auch in Skigebiete. Über einen Impfstoff sagte Söder: "Der Impfstoff hilft, er ist aber kein Zaubertrank, und er befreit nicht einfach von der Vorsicht und der Umsicht, die wir brauchen."

Das haben Bund und Länder beschlossen

Im Einzelhandel soll es wieder eine Beschränkung geben, wie viele Kunden ein Geschäft betreten dürfen: Ein Kunde pro 20 Quadratmetern, ab einer Einkaufsfläche von 801 Quadratmetern. Bei kleineren Geschäften soll die Regel ein Kunde pro 10 Quadratmeter gelten. Außerdem wird im Groß- und Einzelhandel die Maskenpflicht erweitert. Sie soll künftig auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen gelten. Die Bevölkerung wird aufgerufen, die Weihnachtseinkäufe möglichst auch unter der Woche zu tätigen.

Gastronomie sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen bleiben bis zum 20. Dezember geschlossen. Der Bund entschädigt die betroffenen Geschäfte und Einrichtungen wie bereits bei den sogenannten November-Hilfen. Voraussichtlich 17 Milliarden Euro sind dafür vorgesehen. Übernachtungen für touristische Zwecke sollen weiter verboten bleiben.

Die strengen Kontaktbeschränkungen zum Eindämmen der Corona-Pandemie werden über Weihnachten gelockert. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen sich maximal zehn Personen treffen, Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung,

Silvester sollen öffentlich veranstaltete Feuerwerke verboten werden, die Behörden sollen zudem das Böllern auf belebten Straßen und Plätzen verbieten können, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Privates Feuerwerk wird nicht generell verboten, Bund und Länder empfehlen jedoch der Bevölkerung, darauf zu verzichten. So sollen mögliche Verletzungen reduziert und so die in der Pandemie sowieso schon strapazierten Krankenhäuser in der Silvesternacht entlastet werden. Auf die Frage, warum Feuerwerk nicht generell verboten worden sei, sagte Söder, man habe sich darauf geeinigt, dass Raketen und Böller "per se keine pandemische Herausforderung" seien - sondern nur an belebten Plätzen.

Eine Einigung gab es auch bei Verschärfungen für Gebiete mit besonders hohen Zahlen an Corona-Infektionen. Ab einer sogenannten Inzidenz über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen soll es im Rahmen einer sogenannten Hotspot-Strategie zusätzliche Einschränkungen geben. Dazu zählen zusätzliche Regelungen im Bereich der Schulen und des Einzelhandels sowie weitergehende Kontaktbeschränkungen. So soll es in diesen Gebieten möglich sein, ab der achten Klasse Wechselunterricht einzuführen. Dabei wird abwechselnd eine Hälfte einer Schulklasse von zu Hause unterrichtet und per Video ins Klassenzimmer zugeschaltet.

Die Bundesrepublik appelliert an die Bürger, auf Ferienreisen zu verzichten. Sie will zudem auf EU-Ebene zu prüfen, ob eine gemeinsame Reglung für die Skiferien möglich ist. Über die Öffnung der Skigebiete ist ein Streit zwischen Österreich und Italien entbrannt.

Schleswig-Holstein signalisierte früh, dass es aufgrund der niedrigen Fallzahlen dort nicht bei allen Verschärfungen mitmachen wolle. Solche Ausnahmen sollen Merkel zufolge bei niedrigen Fallzahlen möglich sein. Bei einer Inzidenz von "deutlich" unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen und falls wenn weitere Bedingungen erfüllt sind, sollen Länder generell die Maßnahmen lockern können.