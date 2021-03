Von Christina Kunkel, Jens Schneider und Angelika Slavik

Es gibt gute und schlechte Arten von Stress, nur weiß Christian von Oven nicht so recht, welche davon ihn gerade trifft. Das Telefon läutet den ganzen Tag im "Strandgrün"-Hotel in Timmendorfer Strand an der Ostsee. "Die Leute wollen unbedingt kommen", sagt Oven. Deutschland hat Sehnsucht nach Osterurlaub, das ist eigentlich gut für ihn als Geschäftsführer eines Hotels. Bloß: "Wir wissen nicht, was wir ihnen sagen sollen." Das ist ziemlich schlecht für ihn. Der Hotelier muss vertrösten.