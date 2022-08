Nachdem die Pandemie - nach dem Krieg in der Ukraine immerhin die zweite Großkrise, mit der sich die Ampelregierung befassen muss - bei der Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers am Donnerstag nur in einer von 38 Fragen und auch da nur in ein, zwei Nebensätzen erwähnt wurde, steht Corona an diesem Freitag nun im Mittelpunkt.

Es erklärt sich der Mann, der in der Bundesregierung hauptverantwortlich ist dafür, dass der kommende Corona-Herbst glimpflicher und von Seiten der zuständigen staatlichen Stellen vor allem geordneter verläuft als in den vergangenen beiden Jahren: Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Zuletzt war der SPD-Politiker in der Kritik geraten. Mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte er über Schutzmaßnahmen für den Herbst und Winter gestritten. Herausgekommen ist ein Kompromiss, der im Falle einer Verschlechterung der Lage eine Rückkehr zur Maskenpflicht vorsieht. Allerdings gibt es Ausnahmen für frisch Geimpfte. Das stößt bei den Bundesländern auf teils scharfe Kritik.

Mit Lauterbach auf dem Podium sitzt der Berliner Mediziner Leif Erik Sander, der Auskunft zum aktuellen Infektionsgeschehen geben soll. Die Zahlen der Neuinfektionen - am Freitagmorgen wurden knapp 50 000 gemeldet - sind zwar immer noch vergleichsweise hoch, dennoch deutet sich an, dass die Omikron-Sommerwelle ihren Höhepunkt inzwischen überschritten haben dürfte. Das geht auch aus dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

Detailansicht öffnen Ist zuletzt selbst an Corona erkrankt: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei in der vergangenen Woche nach dem bereits deutlichen Rückgang in der Vorwoche erneut um 27 Prozent gesunken und in allen Bundesländern und Altersgruppen rückläufig. Am Freitagmorgen meldete das RKI einen bundeswerten Wert von 354.

Auch andere Indikatoren weisen auf eine sich abschwächende Entwicklung hin. So seien die Anzahl Sars-CoV-2-Infizierter mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion in Deutschland sowie die Zahl der Arztbesuche Infizierter gesunken, heißt es in dem Wochenbericht. Auch die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Menschen, die eine Covid-19-Diagnose hatten, und die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen sei in der vergangenen Woche gesunken. Die Zahl der Todesfälle gehe ebenfalls zurück.

Dennoch: Für Entwarnung ist es aus RKI-Sicht zu früh. Trotz der verbesserten Situation bleibe der Infektionsdruck in allen Altersgruppen hoch - und auch die Belastung des Gesundheitssystems. Entsprechend ruft das RKI weiter dazu auf, die Empfehlungen zum Vermeiden von Ansteckungen "unbedingt" einzuhalten - und stellt erneut die große Wichtigkeit der Corona-Impfung heraus.