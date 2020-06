Nun müssen sogar Eisenbahnwaggons herhalten. Die Zahl der Covid-19-Fälle schnellt in der indischen Hauptstadt Delhi in die Höhe, sodass die Zentralregierung nun schon 500 Züge bereitgestellt hat, deren Abteile in Corona-Quartiere verwandelt werden sollen. Mahesh Misra, ehemaliger Leiter der Hochschule All India Institute of Medical Sciences (AIIM) in Delhi, hat allerdings Zweifel, dass die Waggons in dieser Jahreszeit geeignet sein werden, um kranke Menschen aufzunehmen. "Jetzt wo die Hitze vor dem Monsun drückt und es keine Klimaanlagen in den Waggons gibt, sollten sie nur eine allerletzte Notlösung sein", sagt Misra am Telefon.