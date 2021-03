Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat erneut betont, dass dem Lockdown seiner Ansicht nach eine zentrale Bedeutung im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen zukomme. "Wir können diesen Anstieg nicht stoppen, es sei denn mit einem neuen Lockdown für das Land", sagte Wieler am Mittwochabend in einer Online-Veranstaltung der deutschen Botschaft in Washington. Andere "Werkzeuge" zur Eindämmung der dritten Welle stünden derzeit nicht zur Verfügung.

Das RKI gehe davon aus, dass rund 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun sein müssten, um eine neue Welle zu stoppen. "Bis das erreicht ist, werden wir nicht sicher sein", sagte Wieler. Bis die Impfkampagne so weit fortgeschritten sei, müssten die bekannten Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken und das Begrenzen von Kontakten weiter befolgt werden.

Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt forderte hingegen, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie vermehrt auch andere Möglichkeiten als den Lockdown in den Blick zu nehmen. "Der monatelange Jo-Jo-Dauerlockdown zermürbt die Menschen. Er darf nicht unsere einzige Antwort auf die dritte Corona-Welle sein", sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es gibt vielversprechende Ansätze, die sogar in Teilen Schritte zur Rückkehr in die gesellschaftliche Normalität ermöglichen."

Städte wie Tübingen oder Rostock zeigten, wie es gehe, sagte Reinhardt. "Sie kombinieren kostenlose Schnelltests mit lokalen Lockerungen." In Bezug auf den damit verbundenen breiten Einsatz von Schnelltests sagte er: "Zusammen mit einer schnellen Durchimpfung der Bevölkerung - und dafür brauchen wir dringend mehr Impfstoff sowie eine effektivere digitale Kontaktnachverfolgung - wäre das eine echte Alternative zum Hin und Her der vergangenen Monate."

RKI registriert 22 657 Corona-Neuinfektionen und 228 neue Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag 22 657 Neuinfektionen. Das sind 5153 Fälle mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 113,3, am Vortag lag der Wert bei 108,1. 228 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 75 440. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,71 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 1,00 (Vortag 1,04). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Bundesregierung prüft Unterbindung von Urlaubsreisen ins Ausland

Die Bundesregierung prüft, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland wegen der Corona-Pandemie vorübergehend unterbunden werden können. Es gebe einen entsprechenden Prüfauftrag, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. "Das wird jetzt von den zuständigen Ressorts überprüft", so Demmer.

In den vergangenen Tagen hatte es Streit darüber gegeben, dass Auslandsflüge für Urlauber nicht gestrichen werden, aber Urlaub im eigenen Land nicht möglich sein soll. Ausgangspunkt war gewesen, dass Mallorca nicht mehr als Risikogebiet gilt. Die Bundesregierung hatte die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Damit entfiel auch die Quarantäne für Rückkehrer. Das hat zu einem Buchungsboom geführt, aber auch zu hitzigen Diskussionen, ob man damit einen neuen Infektionsherd riskiert.

Beim Bund-Länder-Treffen am Montag wurde allerdings entschieden, dass künftig für alle Flugpassagiere, die nach Deutschland einreisen, eine Testpflicht eingeführt werden soll. Der Prüfauftrag geht nun darüber hinaus. Details der Prüfung nannte Demmer nicht. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte aber, dass eine weltweite Reisewarnung wie zu Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr bisher nicht geplant sei.

Bericht: Saarland will als Modellregion nach Ostern massiv lockern

Das Saarland wird nach monatelangem Lockdown weite Teile des öffentlichen Lebens nach Ostern wieder hochfahren. Das berichtete der Nachrichtensender N-tv am Mittwochabend. Ab dem 6. April sollen dann unter anderem Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie an der Saar wieder aufsperren. Bedingung für Gäste und Nutzer seien negative Corona-Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Die Landesregierung wollte die Pläne am Abend nicht bestätigen und verwies auf die Pressekonferenz am nächsten Tag mit Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD).

Auch die Kontaktbeschränkungen werden demnach gelockert: So sollen sich dann nach N-tv-Informationen im Saarland wieder zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen dürfen. Für diesen Schritt aus dem Lockdown soll das Saarland zur bundesweiten Modellregion erklärt werden.

Hans hatte bereits am Mittwoch den Schritt angedeutet. "Mit negativen Tests ist eben mehr möglich", sagte er. Man könne nicht mehr nur "mit einer Lockdown-Politik gegen die Pandemie vorgehen", sondern müsse auf Tests und Nachverfolgung setzen, um den Bürgern wieder mehr Freiheiten zu ermöglichen. Das Saarland hat derzeit im bundesweiten Vergleich eine niedrige Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 71. Zudem ist die Impfquote bei den Erstimpfungen hoch.

Bund und Länder hatten beim jüngsten Corona-Gipfel unter anderem beschlossen, dass in Ländern und einzelnen Regionen "zeitlich befristete Modellprojekte möglich sein" sollten - "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept -, um einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen". Mittlerweile haben schon etliche Städte und Regionen den Wunsch erklärt, Modellregionen für Öffnungsstrategien zu werden.

Merkel will keine Vertrauensfrage stellen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Forderung der Opposition zurückgewiesen, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. "Das ist nicht nötig. Das werde ich nicht tun", sagte die CDU-Politikerin in einem ARD-Brennpunkt. Sie habe heute die Menschen für einen Fehler um Verzeihung gebeten. "Das ist, glaube ich, das Richtige, was zu tun ist. Ich habe ansonsten die Unterstützung der gesamten Bundesregierung und insofern auch des Parlamentes." FDP, AfD und Linke hatten Merkel am Dienstag nahegelegt, nach dem Zurückziehen der Osterruhe-Regelung die Vertrauensfrage zu stellen und damit zu prüfen, ob sie für ihren Kurs im Bundestag noch eine Mehrheit hat.

Bericht: Hausärzte sollen vorerst nur mit Stoff von Biontech impfen

Die Corona-Impfkampagne in den Hausarztpraxen beginnt wohl einen Tag später als geplant. Der Start sei wegen der komplizierten Logistik während der Osterzeit vom 6. auf den 7. April verschoben worden, berichtet die FAZ. Bis zum 25. April werde zudem nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer verabreicht, nicht jener von Moderna oder von Astra Zeneca, berichtet das Blatt weiter und beruft sich dabei auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung und das Bundesgesundheitsministerium. Gründe für diese Einschränkungen hätten die Quellen nicht genannt.

Von Astra Zeneca erhielt die Zeitung eigenen Angaben nach keine Stellungnahme, auch nicht zu der Frage, warum das Unternehmen - anders als Biontech und Moderna - nicht in der so genannten "High Level Arbeitsgruppe Impfen in Arztpraxen" des Ministeriums vertreten ist.

Die Einschränkung überrascht, denn der Wirkstoff von Astra Zeneca ist reichlich vorhanden, und er lässt sich einfacher befördern, lagern und verabreichen als die beiden anderen Vakzine. Dass auch Moderna zunächst nicht in die Praxen kommt, liegt nach Informationen der FAZ daran, dass der mRNA-Impfstoff auf dem Transportweg instabil und damit wirkungslos werden könnte. Moderna denkt deshalb über den Aufbau einer eigenen Lieferkette mit Kühlwagen des Unternehmens Bofrost nach.

Merkel erklärt Corona-Politik im Bundestag

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach massiver Kritik entschieden, den Bund-Länder-Entscheid zur sogenannten Osterruhe zu stoppen. Im Bundestag stellte sich die Kanzlerin den Fragen der Abgeordneten zum Thema. Zu Beginn wiederholte Merkel die Stellungnahme, die sie zuvor der Presse vorgetragen hatte.

"Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung, das ist qua Amt so", so die Bundeskanzlerin. Jeder Fehler müsse als solcher benannt und korrigiert werden, betonte Merkel und erhielt dafür den Applaus der Abgeordneten. Sie bitte dafür um Entschuldigung, "dass der ganze Vorgang zusätzliche Verunsicherung ausgelöst hat". Auf Nachfragen und Aufforderungen hin machte Merkel deutlich, dass sie im Bundestag nicht die Vertrauensfrage stellen will.

Zuvor hatte die Kanzlerin in einer kurzfristig angesetzten Konferenz den Ministerpräsidenten ihre Entscheidung mitgeteilt. Bund und Länder hatten in der Nacht zu Dienstag unter anderem einen verschärften Oster-Lockdown vom 1. bis 5. April beschlossen, um das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben stärker herunterzufahren. Der Gründonnerstag und der Karsamstag sollten dafür zu Ruhetagen erklärt werden. Daran war aber massive Kritik laut geworden, es gab zudem große Verwirrung um die praktische Umsetzung.

Im Bundestag erklärte die Kanzlerin, sie sei sich sicher: "Wir werden das Virus gemeinsam besiegen." Der Weg sei hart und steinig, "aber das Virus wird seinen Schrecken verlieren".

Über die Maskenaffäre in der Unionsfraktion sagte die Bundeskanzlerin, es seien "Dinge passiert, die sind zu verurteilen". Sie verteidigte aber prinzipiell die Maskenbeschaffungspolitik der Bundesregierung in der ersten Pandemiewelle. Sie unterstütze "ausdrücklich" die neuen Transparenzregeln, die sich die Fraktion selbst gebe. Sie sprach sich prinzipiell dagegen aus, Abgeordneten Nebentätigkeiten zu verbieten, denn "ein vielfältiges Parlament" habe seine Vorteile.

Auf Fragen, ob die Ministerpräsidentenrunde noch der richtige Ort für Einzelentscheidungen in der Corona-Krise sei, hielt Merkel an der Entscheidungsfindung mit den Länderchefs fest. Die Runde sei notwendig. "Ich glaube, es gibt schon viele sehr, sehr gute Entscheidungen mit den Ministerpräsidenten", so Merkel. Sie schließe die Beteiligung des Parlaments nicht aus. Mit den Ministerpräsidenten sei zudem verabredet, über eine Verbesserung der Arbeitsweise zu beraten. Es gebe ein Spannungsverhältnis zwischen Bund und Ländern. "Dieses Spannungsverhältnis muss ich aushalten."

Merkel hob zugleich die jeweilige Zuständigkeit des Bundes und der Länder im Krisenmanagement hervor. "Jede Ebene in der Demokratie hat ihre Verantwortung." Der Bund könne bei vielem unterstützen, aber nicht alles machen. "Die Verteilung von Selbsttests an Schulen gehört wirklich nicht zu den Aufgaben, die eine Bundesregierung leisten kann", sagte die Kanzlerin und verwies auf die Länder und Kommunen.