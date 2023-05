Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Christian Lindner kann das, das muss man ihm einfach lassen. Mit dem Mikrofon in der Hand steht er auf der stählernen Treppe zwischen dem Zwischen- und dem Obergeschoss der Kunst- und Buchhandlung Felix Jud am Hamburger Jungfernstieg und blickt freundlich-fordernd auf die gut drei Dutzend Menschen, die ein Ticket für die Veranstaltung ergattert haben. Er sei gekommen, um mit seinen "Vorgesetzten" zu diskutieren, sagt er in schön inszenierter Demut, nichts anderes seien die Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie ja schließlich für einen Bundesminister.

Die ersten kleinen Lacher ertönen, dabei können sich der Gast aus Berlin und viele seiner angeblichen Vorgesetzten noch nicht einmal sehen. Das Gros des Publikums nämlich sitzt fünf Stufen höher als Lindner in einem engen Veranstaltungsraum von nicht einmal vier mal sechs Metern, eingezwängt zwischen holzgerahmten Zeichnungen und zwei Büchervitrinen auf Holzhockern. Der kleinere Rest hat sich hinter und zugleich drei Stufen unter Lindner niedergelassen.

Wahrscheinlich gibt es in der Hansestadt mindestens 6000 Veranstaltungsorte, die besser für ein Jahresgespräch dieser Art geeignet wären, auch wenn die Kunst- und Buchhandlung Felix Jud zweifellos ein geschichtsträchtiger Ort ist, den auch Olaf Scholz und Peter Altmaier schon heimgesucht haben. Doch Lindner lässt sich die Laune nicht verderben. "Ich bin generell ein fröhlicher Mensch", wird er im Verlauf seiner dreiviertelstündigen Bürgersprechstunde in einem anderen Zusammenhang sagen.

Im direkten Gespräch kommt er an

Und tatsächlich: Zumindest nach außen hin gibt es keinen Hinweis, dass er insgeheim die Menschen in seinem Ministerium verflucht, die ihm diesen "Bürgerdialog" eingebrockt haben. In zunächst sechs Städte wird ihn seine kleine Deutschland-Reise bis September führen - von Fürstenfeldbruck über Wuppertal bis nach Oldenburg. Hamburg ist an diesem Abend die zweite Tournee-Station.

Bei allem, was man gelegentlich über die gedrechselten, auf maximale Fernsehtauglichkeit getrimmten Worthülsen sagen kann, die Lindner aufsagt und twittert, so wahr ist auch: Im direkten Gespräch kommt er an. Er ist keiner dieser Sprechautomaten oder stocksteifen Langweiler, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger sonst oft begnügen müssen, wenn ihnen überhaupt einmal ein Spitzenpolitiker über den Weg läuft. "Fragen Sie für einen Freund?", entgegnet er unter dem freundlichen Gelächter seiner Zuhörer einem Mitarbeiter der Finanzverwaltung, der wissen will, wann die Mitarbeiter der Finanzverwaltung endlich auf eine moderne IT und effizientere Arbeitsabläufe hoffen können.

Der FDP-Chef ist tatsächlich ein talentierter Entertainer, einer, der sich gar nicht erst ans Rednerpult stellt, sondern dem Volk mit dem Mikro in der Hand gerne auf die Pelle rückt. Ein Anekdötchen hier, ein kleines populistisches Witzchen dort, dazu eine Schlagfertigkeit, mit der nicht viele seiner Berliner Kabinettskolleginnen und -kollegen gesegnet sind. Wäre an diesem Montag Bundestagswahl gewesen und die Menschen vor den Bücherregalen hätten sich spontan entscheiden müssen, Lindner hätte ein Vielfaches jener etwa sieben Prozent zusammengeklaubt, die die Meinungsforscher seiner Partei derzeit in ihren bundesweiten Umfragen zugestehen.

Er nehme das nicht persönlich, nicht einmal Markus Söder

Das liegt allerdings auch daran, dass das Publikum in der Kunsthandlung alles Mögliche ist - nur kein Querschnitt durch die Hamburger Bevölkerung. Als Lindner am Nachmittag mit einer halben Stunde Verspätung in der kleinen Einkaufsstraße ankommt, geht gerade eine junge Frau mit lila-blauer Punkfrisur am Buchladen vorbei. Innen drin derweil: Seitengescheitelte Anfang Zwanziger in Sakkos, teils gar mit Krawatte, die nur insofern zur Subkultur gehören, als Hamburgs Punks Mitglieder der Jungen Liberalen wohl für Subkultur halten würden. Dazu ein paar gut gekleidete ältere Herren sowie einige Damen, Typ Hamburger Unternehmerin.

Wann es endlich einfachere Steuervorschriften geben werde, will eine der Zuhörerinnen wissen. Warum die FDP keinen Wirtschaftsrat habe, fragt eine andere. Ein Schöngeist wünscht sich, dass der einst abgeschaffte ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Kunstverkäufe wieder eingeführt wird, wieder ein anderer bittet Lindner, gegenüber der SPD und den Grünen hart zu bleiben und das Land gegen Schuldenmacher und allzu ausgabenfreudige Kabinettskollegen zu verteidigen.

Ach, überhaupt: die Koalitionspartner. Ob er überhaupt noch schlafen könne angesichts all der Menschen um ihn herum, die ihn jeden Tag um eine neue Subvention anbettelten, will eine Dame mit besorgter Miene wissen: Nein, nein, sagt Lindner, er nehme das nicht persönlich, nicht einmal Markus Söder, alles sei schließlich Teil des ganz normalen politischen Spiels. "Machen Sie sich keine Sorgen, mir geht es gut", schiebt er noch hinterher, denn die Sorgenfalten im Gesicht der Fragestellerin haben sich noch nicht wieder geglättet.

Man muss es so ohne Umschweife so sagen: Es ist ein Heimspiel für den Bundesfinanzminister, auch wenn die Veranstalter anschließend beteuern, dass das Publikum keinesfalls handverlesen gewesen sei. Mit Fragen nach Flüchtlingen oder Inflation jedenfalls, wie vor Tagen beim Tourneeauftakt in Fürstenfeldbruck, muss sich Lindner in Hamburg nicht herumschlagen.

Das alles bedeutet natürlich nicht, dass der Minister seinen Vorgesetzten nicht auch inhaltlich einige Dinge mit auf den Weg gibt. Ein Steuervereinfachungsgesetz sei in Arbeit, und einen Wirtschaftsrat brauche die FDP deshalb nicht, weil die ganze Partei ja wirtschaftsfreundlich sei, sagt er. Die Finanzverwaltung will er weiter modernisieren, die Abgabe der Steuererklärung und den Versand der Bescheide teilweise automatisieren. Und auch mit einer Mehrwertsteuersenkung für Kunstverkäufe kann er sich prinzipiell anfreunden, wäre da nicht die leere Staatsschatulle, die nach den Worten des Kassenwarts derlei Zugeständnisse zumindest vorerst leider unmöglich macht.

Nach einem guten halben Dutzend Fragen ist alles schon wieder vorbei. "Tschö-hö", ruft Lindner in die Runde, und obwohl den Menschen eigentlich ein fast doppelt so langer Austausch mit dem Promi-Gast versprochen war, ist der Applaus freundlich und deutlich. Die Jungen Liberalen, die Unternehmerinnen, der Kunstfreund und der Finanzbeamte werden zufrieden nach Hause gegangen sein. Wenn es allerdings das Anliegen dieser Dialogreihe sein sollte, den Bundesfinanzminister mit Menschen zusammenzubringen, die ihren Angestellten von der FDP hin und wieder auch einmal ein ganz klein bisschen kritisch beäugen, dann war dieser Abend für die Katz.