Amerikanisches Eigentum und Informationen der US-Bürger seien gefährdet, so das US-Außenministerium. China spricht von einer "beispiellosen Eskalation" und kündigt Gegenmaßnamen an.

Die USA haben China dazu aufgefordert, das chinesische Konsulat in der texanischen Stadt Houston zu schließen. "Wir haben die Schließung des Generalkonsulats der VR China in Houston angeordnet, um das amerikanische geistige Eigentum und die privaten Informationen der Amerikaner zu schützen", erklärte Morgan Ortagus, eine Sprecherin des US-Außenministeriums, in einer Mitteilung. Das chinesische Außenministerium meldete, die Regierung in Washington habe am Dienstag unvermittelt verlangt, dass das Konsulat seine gesamte Arbeit einstelle. Wie die chinesische Global Times berichtet, geben die USA China 72 Stunden Zeit, um die Botschaft zu schließen.

Dies sei eine Provokation, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking und kündigte Gegenmaßnahmen an. "Wenn die USA weiter den falschen Weg einschlagen, werden wir entschlossen reagieren." Seit einiger Zeit schon belästigten die USA das diplomatische und konsularische Personal Chinas, sagte der Sprecher. Die einseitige Schließung eines Konsulats in einer derart kurzen Zeit sei eine "beispiellose Eskalation des jüngsten Vorgehens gegen China".

Die Entscheidung verschärft die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften, die schon wegen Chinas Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus, der Handelspolitik und dem harten chinesischen Vorgehen in Hongkong und in Xinjiang im Streit liegen. Das Verhältnis ist aus chinesischer Sicht so schlecht wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 nicht mehr.

Offenbar wurden auf dem Botschaftsgelände Dokumente verbrannt

Der Außenamtssprecher sagte, der Schritt verstoße gegen internationale Normen und die konsularischen Vereinbarungen zwischen China und den USA. Diese hätten im vergangenen Oktober und im Juni schon zweimal Beschränkungen gegen das diplomatische Personal in den USA erlassen. Damals hatten die USA angeordnet, dass chinesische Diplomaten im Land jedes Treffen mit staatlichen Vertretern oder offizielle Besuche in Bildungs- und Forschungseinrichtungen vorab dem US-Außenministerium melden müssen.

Der Sprecher warf amerikanischen Diplomaten in China seinerseits vor, sich in China "einzumischen" und die chinesische Gesellschaft zu "infiltrieren". Auch gebe es mehr Personal in den diplomatischen Missionen der USA in China als umgekehrt. Die genauen Hintergründe, die die USA veranlasst hatten, die Schließung des Konsulats zu fordern, blieben zunächst unklar. In einer Mitteilung schrieb das US-Außenministerium am Mittwochvormittag, China habe die Souveränität der Vereinigten Staaten verletzt. Die Bedrohung der eigenen Bevölkerung werde man nicht weiter tolerieren.

Stunden zuvor hatten Mitarbeiter des Konsulats offenbar Dokumente auf der Anlage verbrannt, wie lokale Medien unter Berufung auf Zeugen berichteten. Polizei und Feuerwehr seien zum Konsulat gekommen. Zwei Fernsehsender berichten, dass die Einsatzkräfte jedoch nicht die Befugnis hätten, den Komplex zu betreten.

In Videos von lokalen Medien sind mehrere Feuer in Containern zu sehen. Dort wurden die Dokumente offenbar verbrannt. Über den Containern stiegen Rauchwolken in die Luft.