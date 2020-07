Erste Festnahme in Hongkong nach neuem Sicherheitsgesetz

Am 23. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China setzt die Polizei Pfefferspray gegen Demonstranten ein.

In Hongkong hat die Polizei hat erstmals einen Demonstranten nach dem neuen Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in der chinesischen Sonderverwaltungsregion festgenommen. Ein Mann sei am Dienstag im Stadtviertel Causeway Bay abgeführt worden, weil er eine Flagge mit der Forderung nach der Unabhängigkeit Hongkongs gezeigt habe, berichtete die Polizei auf Twitter.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Nach dem Inkrafttreten des umstrittenen Gesetzes zogen trotz des geltenden Demonstrationsverbotes viele Menschen auf die Straßen, um zu protestieren. Der heutige Mittwoch ist der 23. Jahrestag der Rückgabe der britischen Kronkolonie am 1. Juli 1997 an China. Viele Demonstranten strömten vom Victoria Park nach Causeway Bay. Die Polizei hat ein Großaufgebot von Sicherheitskräften mobilisiert.

Mit dem neuen Gesetz ist in Hongkong seit Mittwoch vieles verboten, was vorher durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt war. So richtet es sich unter anderem gegen "Untergrabung der nationalen Einigung". Gemeint sind Bemühungen, eine Unabhängigkeit Hongkongs oder anderer Gebiete anzustreben, die Peking als Teil der Volksrepublik ansieht. Auch wendet es sich gegen "Untergrabung der Staatsgewalt", "Terrorismus" oder "geheime Absprachen" mit Kräften im Ausland.

Aus Pekinger Sicht ist das neue Gesetz ein "Wendepunkt in der Entwicklung" der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Das Gesetz solle Hongkong stabilisieren und Abweichungen vom Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" korrigieren, sagte Vizedirektor Zhang Xiaoming vom Amt für Hongkong und Macao. Nach diesem Prinzip wird die frühere britische Kronkolonie seit der Rückgabe 1997 an China als autonomes Territorium regiert.

Maas: Sicherheitsgesetz ist eine Bewährungsprobe für die EU

Bundesaußenminister Heiko Maas forderte im ZDF-"Morgenmagazin" ein gemeinsames Vorgehen der Europäischen Union gegenüber China. "Wichtig ist beim Thema China, dass wir uns als Europäer verhalten und nicht jeder einzelne seinen Weg sucht". Das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong sei "außerordentlich besorgniserregend", es werde das Verhältnis zur EU beeinflussen.

"Ich glaube, dass die Europäische Union jetzt auch sehr schnell sich sehr klar dazu verhalten muss", sagte Maas. China sei möglicherweise die erste Bewährungsprobe für ein gemeinsames Handeln. "Das ist eines der Beispiele, an dem sich zeigt, dass (...) wir nur eine Chance haben, unsere Interessen und unsere Werte zu behaupten, wenn wir das als Europäer tun, jeder Einzelne ist zu klein dafür."