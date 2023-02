Pekings diplomatische Offensive:China umwirbt und irritiert Europa

Ein neuer Botschafter in Brüssel, ein freundlicherer Ton und am Wochenende der Besuch von Top-Diplomat Wang Yi in München: China versucht den Neustart mit der EU. Wären da nicht die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang - und die bizarre Europareise des Gouverneurs der Region.

Von Kai Strittmatter

Der Plan Pekings ist klar: Man möchte wieder ins Gespräch kommen, Türen wieder öffnen, die man selbst zugeschlagen hatte. Nach drei Jahren selbst auferlegter Isolation durch die strikteste Null-Covid-Politik der Welt. Jahre waren das, begleitet von einer Ideologisierung der chinesischen Politik. Jahre, in denen der aggressiv auftretende Typus des chinesischen "Wolfskrieger"-Diplomaten für wachsenden Unmut in anderen Ländern sorgte. Jahre, die nicht nur Chinas Ruf, sondern auch seiner Wirtschaft zusetzten.

Auch Chinas starker Mann, KP-Generalsekretär Xi Jinping, scheint eingesehen zu haben, dass die totale politische Kontrolle über alles und alle auch ein Eigentor sein kann, das die zunehmende Erosion von Wachstum und Wohlstand die Grundlagen seiner Herrschaft bedrohte. Deshalb auch die atemberaubende Kehrtwende in der Covid-Politik.

Wandel im Stil, aber nicht in der Substanz von Chinas Politik?

Xi selbst stürzte sich plötzlich wieder ins Speeddating mit ausländischen Staatsführern. Zum Weltwirtschaftsforum in Davos schickte er einen Vertrauten, Vizepremier Liu He. Dessen Job: den Eindruck "China macht dicht" kontern mit einer neuen Botschaft. "China wird sich noch weiter öffnen!", verkündete also Liu He den in Davos versammelten Politikern und Wirtschaftsführern. Auch wenn die meisten Chinaexperten im Moment zwar einen Wandel im Stil erkennen, nicht unbedingt aber in der Substanz der chinesischen Politik.

Selbst mit den USA schien China wieder ins Gespräch kommen zu wollen: Antony Blinken war kurz davor, als erster US-Außenminister seit 2018 nach Peking zu reisen - da verhagelte der über den USA segelnde chinesische Spionageballon die geplante Annäherung.

Umso wichtiger ist der chinesischen Außenpolitik Europa. Peking ist seit jeher daran gelegen, dass die Allianz zwischen den USA und Europa nicht zu stark wird, dass die Länder der EU eine eigenständige, im besten Falle freundlichere China-Politik verfolgen. Und so versucht sich Peking an einer Charmeoffensive: Bundeskanzler Olaf Scholz wurde im vergangenen November mit einer Wirtschaftsdelegation in Peking empfangen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant seine eigene Reise. Und dieses Wochenende fliegt Wang Yi, Chinas höchstrangiger Außenpolitiker, zur Münchner Sicherheitskonferenz ein.

Beide Seiten belegen sich noch immer mit Sanktionen

Das Gesicht dieser Charmeoffensive in Brüssel ist der 57-jährige Fu Cong, der im Dezember sein Amt als neuer Botschafter bei der EU antrat. Fu spricht fließend Englisch und warb hinter den Kulissen schon eifrig für die Sache Pekings und für nicht weniger als einen Neustart in den EU-China-Beziehungen. Vergangene Woche stellte Fu Cong sich auf einer Veranstaltung des European Policy Centre in Brüssel erstmals öffentlich Fragen. "China ist zurück auf der Weltbühne", verkündete er.

Einen konkreten Vorschlag für die EU hatte er auch: Beide Seiten sollten ihre Sanktionen doch einfach gleichzeitig aufheben und "nach vorne schauen". Ganz so einfach wird das nicht. Die EU hatte im März 2021 Sanktionen gegen China verhängt; Hauptgrund waren die schweren Menschenrechtsverletzungen gegen Muslime in der Region Xinjiang, wo Schätzungen der UN zufolge vor allem vom Jahr 2017 an mehr als eine Million Uiguren in Umerziehungslagern verschwanden. Das EU-Parlament spricht in einer Resolution vom Sommer 2022 erst von einem "ernsthaften Risiko des Genozids" am Volk der Uiguren. Solange es in Xinjiang keine Besserung der Lage gibt, kann Brüssel es sich kaum leisten, die Sanktionen aufzuheben, da mag China-Botschafter Fu Cong die Vorwürfe noch so oft als "Lügen" abtun.

In einer bizarren Wendung wurde nun bekannt, dass China plant, neben seinem Außenpolitikchef Wang Yi diese Woche noch einen zweiten Politiker auf Goodwill-Tour nach Europa zu schicken: den Uiguren Erkin Tuniyaz, ausgerechnet. Tuniyaz ist seit September 2021 Gouverneur der Region Xinjiang, er arbeitet schon seit vier Jahrzehnten für den Parteiapparat in der Region. Tuniyaz soll diese Woche London besuchen und dann vom 19. bis 21. Februar in Brüssel Gespräche führen. In Brüssel wird er von Beamten des Europäischen Auswärtigen Dienstes EEAS empfangen.

EU-Gast Tuniyaz ließ die Umerziehungslager ausbruchssicher machen

Der Aufschrei ist jetzt schon groß. Xinjiang-Experte Adrian Zenz wies auf eine Rede von Erkin Tuniyaz vom 6. Juli 2018 hin, in der er die Verwalter der Umerziehungslager anwies, diese "absolut sicher" auszubauen, sodass Insassen nicht fliehen könnten. Tuniyaz steht persönlich auf den Sanktionslisten der USA, nicht aber auf denen der EU. Dolkun Isa, Präsident des in München ansässigen Weltkongresses der Uiguren, nannte Tuniyaz der SZ gegenüber einen der "Architekten der Unterdrückungspolitik": "Das Vereinigte Königreich und die EU sollten ihn stattdessen sanktionieren und ihn für seine Mitschuld am Völkermord an den Uiguren zur Rechenschaft ziehen."

Der grüne Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer, der selbst auf der Sanktionsliste der VR China steht, sieht einen "Propagandabesuch", für den selbst der Empfang durch niederrangige Beamte "zu viel der Ehre" sei. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borell, meint Bütikofer, traue sich nicht, "dem ungebetenen Gast einfach die Tür zu weisen".

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International (AI) warnen davor, dass China den Besuch "für Propagandazwecke" ausnutzen wolle. EU-Vertreter sollten sich nicht für Treffen einspannen lassen, mit denen China "seine Gräueltaten in Xinjiang weißwaschen" wolle. In London hat eine Gruppe britischer Parlamentarier schon die strafrechtliche Verfolgung des anreisenden Gouverneurs gefordert.

Neuer EU-Bericht: China und Russland desinformieren gemeinsam

Auch der erste Bericht über Desinformations- und Einmischungskampagnen durch ausländische Akteure, den der EEAS letzte Woche veröffentlichte, dürfte China nicht gefallen: Der Bericht machte Russland als Haupt-Übeltäter aus, sieht aber China als Nummer zwei. Der Bericht drückte nicht nur seine Sorge über "den Export chinesischer Zensurpolitik" aus, etwa durch "Einschüchterung" kritischer Stimmen innerhalb Europas, sondern stellte im Gefolge des Ukraine-Krieges auch einen "zunehmenden Gleichklang" chinesischer und russischer Desinformation fest: "Chinesische staatlich kontrollierte Medien und offizielle Social-Media-Kanäle haben ausgewählte Kreml-freundliche Verschwörungsnarrative verstärkt."

Und doch haben die EU und China sich auf einen ersten Schritt der Annäherung geeinigt: Beide Seiten wollen Berichten zufolge noch diese Woche ihren zuletzt ausgesetzten "Menschenrechtsdialog" wieder aufnehmen. Vor dem Schritt hatten im vorigen Jahr noch zehn Menschenrechtsorganisationen in einem gemeinsamen offenen Brief gewarnt. Der Dialog habe in den vergangenen 37 Runden zu keiner Besserung der Lage in China geführt, schrieben sie, im Gegenteil: Er habe sich aus europäischer Sicht als gut gemeint, aber nutzlos erwiesen, eine Wiederaufnahme drohe, "ein PR-Coup für die chinesische Regierung" zu werden. Europaabgeordneter Reinhard Bütikofer erwartet eine "sterile Angelegenheit": Viele Details des angeblichen Dialogs seien offenbar schon im Vorfeld abgesprochen. Anders als früher ist diesmal auch keine Beteiligung von Europaparlamentariern geplant.