Im Mittelpunkt des ersten Tages des CDU -Bundesparteitags in Berlin steht die Rede und Wiederwahl von Friedrich Merz als Parteivorsitzender. Zu Beginn seiner Rede kündigt Merz intensive Diskussion um ein neues Grundsatzprogramm für den nächsten Tag an. Mit diesem Programm sei man "bereit, wieder Regierungsverantwortung für Deutschland zu übernehmen", sagt er.

Denn, sagt der CDU-Vorsitzende: "Deutschland kann es besser", müsse aber "endlich wieder gut regiert werden". Im Anschluss verweist er auf die jüngsten Erfolge seiner Partei, etwa bei verschiedenen Oberbürgermeisterwahlen. Die CDU habe einen Plan für die Zukunft, so Merz: "Die CDU ist wieder da".

Union : Merz bekräftigt CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss mit Linken und AfD "Diese Parteitagsbeschlüsse gelten", sagt der CDU-Chef mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Die neue Partei von Sahra Wagenknecht betrachtet Merz hingegen wohl nicht als ernst zu nehmenden Gegner.

Weiter sagt er: "Die verlorene Bundestagswahl 2021 war schmerzhaft." Aber der Gang in die Opposition habe der Union die Zeit verschafft, die sie gebraucht habe. Man habe sich grundlegende Fragen gestellt, darunter: Was christdemokratische Politik in diesem Jahrzehnt ausmache, oder was der Partei heute Grundwerte wie Freiheit oder Solidarität bedeuteten. Die Zeit heute verlange andere Antworten als zur Zeit der letzten Verabschiedung des letzten Grundsatzprogramms 2007, so der Vorsitzende.

Merz gilt in der Union derzeit als weitgehend unangefochten. In der Partei wird damit gerechnet, dass die Delegierten vor den Wahlen in Europa und in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Einigkeit demonstrieren und ihn mit einem starken Ergebnis wählen werden.

Vor zwei Jahren hatte Friedrich Merz bei einem digitalen Parteitag und bei der anschließenden, rechtlich notwendigen Briefwahl mehr als 95,33 Prozent der Stimmen bekommen. Allerdings waren die Voraussetzungen damals andere. Merz hatte zuvor die Mitgliederbefragung über den Vorsitz mit großem Vorsprung gewonnen - auch viele Skeptiker fühlten sich bemüßigt, für ihn zu stimmen.

Der CDU-Parteitag findet drei Tage lang in Berlin statt. Die 1001 Delegierten entscheiden über das Grundsatzprogramm und wählen eine neue Parteispitze. Abgestimmt wird dabei auch über die künftigen Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Parteispitze. Vize-Vorsitzende sind bisher Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, der Umweltpolitiker Andreas Jung aus Baden-Württemberg sowie Silvia Breher aus Niedersachsen. Fünfter stellvertretender Vorsitzender war bisher der Nordrhein-Westfale Carsten Linnemann, seit seiner Berufung zum Generalsekretär ist dieser Posten vakant.