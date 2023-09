Von Mike Szymanski, Berlin

Die Marine hat schon wieder Probleme mit ihrer neuen Fregatte Baden-Württemberg. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung musste die Teilnahme des Schiffes an der Rüstungsmesse DSEI in London in der nächsten Woche wegen technischer Schwierigkeiten abgesagt werden. Derzeit liegt das Schiff nach Angaben eines Marinesprechers in ihrem Heimathafen Wilhelmshaven. "Die Befundung läuft." Konkrete Angaben konnte er am Mittwoch noch nicht machen, bestätigte aber, dass der London-Termin nicht stattfinden werde. "Ich gehe davon aus, dass das nichts mehr wird."