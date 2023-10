Es geht um einen angeblichen Kuss eines Soldaten, ein vielleicht etwas voreiliges Urteil und einen Minister, der deshalb in der Kritik steht. Über das, was am 16. September gegen 22 Uhr im VIP-Bereich der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf passiert sein soll, gehen die Aussagen und Meinungen auseinander. Und zwar sehr weit.

Klar ist, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) offenbar sein Vertrauen in den bisherigen Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr, Generalmajor Markus Kurczyk, verloren hat. Der Zwei-Sterne-General der Luftwaffe sieht seinen Ruf ruiniert, eine lange militärische Karriere liegt in Trümmern - und ist vorbei.

Am Freitag wurde Kurczyk nach Informationen der Süddeutschen Zeitung in Bonn die vom Bundespräsidenten ausgefertigte Urkunde zur Versetzung in den Einstweiligen Ruhestand überreicht - auf Pistorius' Antrag. Das wurde der SZ vom Ministerium bestätigt. Pistorius hatte ihm dies am 6. Oktober telefonisch schon angekündigt - aber erst jetzt wurde der Schritt rechtskräftig.

Ein Kuss auf die Wange und zwei leichte Schläge auf das Gesäß

Kurczyk hat vor wenigen Tagen entschieden, seine Sicht der Dinge in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) darzulegen. Das ist passiert: Mit einer spektakulären Schlussfeier sind gerade in Düsseldorf die Invictus Games, die Spiele für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten zu Ende gegangen. Kurczyk - in Uniform - ist mit Frau und Sohn dort, nach eigenen Angaben ist er ergriffen von der Stimmung. Im VIP-Bereich hätten sich 50 bis 60 Leute aufgehalten, darunter auch die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) und mehrere Generale. Er sei mit seinem elfjährigen Sohn umhergegangen und habe freudig Bekannte begrüßt.

Sie hätten sich umarmt, wie sich Männer eben umarmten, berichtet Kurczyk in der NZZ. Er bestreitet, dass zu viel Alkohol an dem Abend im Spiel gewesen sein könnte. Auch darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. Anwesend war auch ein Oberleutnant, den Kurczyk aus dienstlichen Zusammenhängen kennt. Auch ihn begrüßte er.

Aber wie, das ist nun der Gegenstand des weiter laufenden Disziplinarverfahrens. Basierend auf der Aussage des mutmaßlich betroffenen Oberleutnants hält die Wehrdisziplinaranwaltschaft für den Bereich des Generalinspekteurs der Bundeswehr Kurczyk als konkreten Vorwurf vor, er habe dem Oberleutnant am 16. September 2023 gegen 22.10 Uhr in der Business-Lounge der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf "ohne dessen ausdrückliches Einverständnis und gegen dessen Willen einen Kuss auf die Wange sowie zwei leichte Schläge auf das Gesäß sowie ca. 20 Minuten nach dem ersten Kuss am gleichen Ort einen weiteren Kuss auf die Wange" gegeben.

Ob der Opferschutz verletzt wurde, wird auch juristisch erörtert

Der General selber bestreitet das energisch, spricht von einer Umarmung, die er angesichts dessen, was folgte, "unheilvoll" nennt. Es steht hier Aussage gegen Aussage, Zeugen des Abends müssen nun befragt werden. Natürlich hat aber gerade der für innere Führung der Truppe zuständige Kommandeur auch eine große Vorbildfunktion - er soll an dem Abend distanzlos und übergriffig aufgetreten sein. Es geht im Prinzip um den Vorwurf einer sexuellen Belästigung, die der Beschuldigte selbst so überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Aber auch die andere Seite macht in diesen Tagen einiges durch, weil es in der Bundeswehr und anderswo ein offenes Geheimnis ist, um welchen Soldaten es geht. Ob der Opferschutz verletzt wurde, wird auch juristisch erörtert.

Öffentlich ins Rollen kam die Affäre durch eine Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums vom 23. September 2023: "Generalinspekteur Carsten Breuer hat heute den Kommandeur des Zentrums Innere Führung Generalmajor Markus Kurczyk vorläufig von seinen Aufgaben entbunden. Der Chef des Stabes im Zentrum Innere Führung, Thomas Berger, wird die Aufgaben des Kommandeurs in Koblenz bis auf Weiteres übernehmen."

Der Fall ist für den Minister heikel

Eine Erklärung wird nicht gegeben, zudem ist Kurczyks Vorname falsch geschrieben. In ersten Presseberichten ist aber sehr schnell vom Vorwurf der sexuellen Belästigung die Rede - der Spiegel berichtet, ein Soldat habe erklärt, Kurczyk solle versucht haben, "ihn gegen seinen Willen zu küssen". Wurde etwas durchgestochen?

Zwei Tage nach der Pressemitteilung ist Pistorius im Baltikum unterwegs, in Lettland und Estland. Dort ist der Fall Tuschelthema, es gehe hier auch um das nicht immer spannungsfreie Verhältnis zu einer Interessenvertretung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, inter- und andersgeschlechtliche Angehörige der Bundeswehr.

Für den Minister ist der Fall heikel. Pistorius ist stark in das Amt gestartet und stieg zum beliebtesten Politiker des Landes auf. Aber zuletzt häuften sich die Probleme, er holte statt der erhofften zehn Milliarden mehr nur ein Plus von 1,7 Milliarden Euro für den Haushalt 2024 raus, was bereits durch Lohnsteigerungen komplett aufgefressen wird. Dann gab es den Ärger um mögliche große Verzögerungen beim Milliardenprojekt des Einbaus von digitalen Funkgeräten in tausende Bundeswehrfahrzeuge - Pistorius kritisierte dafür den eigenen Laden mit deutlichen Worten.

Einen Fragenkatalog lässt das Ministerium unbeantwortet

Nun mutmaßen seine internen Kritiker, dass er im aktuellen Fall auch versucht, mit energischem Handeln Schaden von sich selbst abzuwenden, weil der konkrete Vorwurf schnell öffentlich geworden ist. Kurczyk ist jedoch immerhin seit 40 Jahren bei der Bundeswehr, hat in Afghanistan gedient und ist Träger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr. "Das Verteidigungsministerium hat mich zum Spielball von verantwortungslosen Hinweisgebern und skandalsuchenden Redakteuren gemacht", sagte er der NZZ.

Auch die SZ hat Kontakt zu Kurczyk aufgenommen, er will aber über die in der NZZ getätigten Aussagen und zur Verfügung gestellten Informationen hinaus nichts weiter öffentlich sagen. Einen Fragenkatalog über Pistorius' Beweggründe lässt das Ministerium unbeantwortet. Man könne sich aus rechtlichen Gründen "nicht zu möglichen disziplinaren Ermittlungen und diesbezüglichen Einzelheiten" äußern, sagt ein Sprecher auf SZ-Anfrage.

Der Bundespräsident könne jedoch nach Paragraph 50 des Soldatengesetzes entscheiden, "Berufsoffiziere der dort genannten Dienstgrade jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen." Dies geschehe grundsätzlich auf Antrag des Bundesministers der Verteidigung. Das kann ohne Angabe von Gründen geschehen - und ist seit Jahrzehnten entsprechend umstritten, weil es Generale abhängig macht von den jeweils politisch Handelnden - das hat bereits wiederholt Verwaltungsgerichte beschäftigt.

Seit September gilt eine neue Regelung für den Umgang mit Sexualität

Pistorius machte erst am Freitag bei einem Besuch der Führungsakademie der Bundeswehr generell deutlich: "Zeitenwende bedeutet auch, mutig voranzugehen und Führungsverantwortung zu zeigen." Seit September ist für die Bundeswehr eine neue Regelung für den "Umgang mit Sexualität und sexualisiertem Fehlverhalten" in Kraft - sie spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle.

"Sie stellt unmissverständlich klar, dass es bei sexualisiertem Fehlverhalten im dienstlichen Umfeld keine Toleranz gibt", sagt die an jenem Abend in Düsseldorf ebenfalls anwesende Wehrbeauftragte Eva Högl auf SZ-Anfrage. Die Gefahr vorschneller Vorverurteilungen sehe sie nicht: "Im Gegenteil: Durch die Regelung wird die Handlungssicherheit von Vorgesetzten gestärkt und die Sensibilität für sexualisiertes Fehlverhalten erhöht, was auch eine wichtige, präventive Wirkung haben kann."

Der CDU-Außen- und Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter dagegen betont, bei solchen Vorwürfen gelte es besonders sensibel und auch diskret vorzugehen und diese vollständig aufzuklären, "ehe man voreilig ein Urteil fällt". Eine Beurlaubung bis zur Klärung sei ein sinnvoller Weg, eine frühzeitige Versetzung in den Ruhestand - ohne die Aufklärung abzuwarten - halte er allerdings für kein gutes Zeichen von Führung. Auch und gerade bei solchen Anschuldigungen gelte die Unschuldsvermutung, so Kiesewetter.

Falsche Anschuldigungen oder vorschnelle Verurteilungen können bei solchen Vorwürfen in der Bundeswehr die Zerstörung einer Karriere bedeuten. "Zudem verstärkt eine vorschnelle Verurteilung eher Misstrauen in der Truppe und schwächt die Kameradschaft", betont Kiesewetter und meint mit Blick auf Pistorius: "Das zeigt eher Führungsschwäche, nicht Stärke."