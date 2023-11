Ausbildung ukrainischer Soldaten:"Es ist ein Geben und Nehmen"

Seit genau einem Jahr gibt es diese Ausbildung nun, zum Beispiel an Kampf- und Schützenpanzern, dem Flugabwehrpanzer Gepard und dem in der Ukraine ebenfalls sehr erfolgreich eingesetzten Luftverteidigungssystem Iris-T-SLM. Damit kein Beteiligter identifiziert werden kann, sind in den Videos zu der Mission alle Soldaten vermummt, auch die auf deutscher Seite.

Drohnen und digitale Kriegsführung - das sind die Lernfelder

Das "Special Training Command" hat seinen Sitz im brandenburgischen Strausberg bei Berlin und steuert von dort die Arbeit der EU-Trainingsmission für die Ukraine. Bei einer Zwischenbilanz im Verteidigungsministerium wirkt Marlow zufrieden mit dieser Arbeit - bei der auch die Bundeswehr einiges lernen konnte. Sie profitiert vor allem bei den Themen Drohnenkrieg und Drohnenabwehr, die im Verteidigungskrieg der Ukraine gegen den Aggressor Russland eine gewichtige Rolle spielen. In der digitalen Kriegsführung setzen die Ukrainer ebenfalls Maßstäbe, etwa wenn sie die Munitionsmengen für bestimmte Waffensysteme je nach Zielentfernung per App berechnen. Auch die russische Seite fordert zu Lernschritten heraus, indem sie durch das "Jamming", das Fehlleiten GPS-gesteuerter ukrainischer Waffen, Sorgen bereitet. So bekommen auch die Ausbilder selbst tiefere Einblicke in neue Kriegsführungsmethoden und -taktiken. "Es ist ein Geben und Nehmen", sagt Marlow. Er hofft, dass in den rund 200 Trainingsmodulen bis Ende des Jahres ungefähr 10 000 ukrainische Soldaten geschult werden.

"Wir bilden nur das aus, was die Ukrainer bei uns nachfragen." Und die Ukrainer wollen schnellstmöglich zurück in die Heimat an die Front, weshalb die Schulungen in wenigen Wochen statt Monaten durchgezogen werden. "Die Ukrainer sagen, sie brauchen sechs Wochen Grundausbildung und dann vielleicht noch mal sechs Wochen weiterführendes Training, bevor die Soldaten in den Krieg geschickt werden." Diese sechs Wochen liefen dann aber nicht im Sinne der Arbeitszeiterfassung der Bundeswehr ab, sondern seien Sechs-Tage-Wochen à zwölf Stunden täglich, sagt Marlow. Das entspreche ungefähr "drei Monaten nach unserer Zeitrechnung".

Eumam UA ist die erste Ausbildungsmission auf europäischem Boden, 24 europäische Nationen nehmen teil, bis Ende 2024 sollen rund 30 000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten aus- und weitergebildet werden. Dabei besteht eine der Herausforderungen darin, genug Dolmetscher zu finden. Rund 400 sind in Deutschland derzeit im Einsatz, vor allem Bundeswehrangehörige, die Russisch oder Ukrainisch oder beides sprechen. Ukrainer einzusetzen, die nach Deutschland geflüchtet sind und schon Deutsch können, scheitert oft an den notwendigen Sicherheitsüberprüfungen.

Auf einen ukrainischen Soldaten kommen 1,7 Betreuer

Sanitäter, Techniker, Scharfschützen, Pioniere, Panzer- und Artilleriebesatzungen - im Schnitt werden rund 600 Ukrainer pro Tag in Deutschland ausgebildet. Hinzu kommen Stabs- und Truppenausbildungen sowie Schulungen von Offizieren für die Führungsebene. Etwa 1000 Mitarbeiter der Bundeswehr sind als Ausbilder, Sprachmittler sowie in der logistischen und administrativen Unterstützung tätig. Der "Betreuungsschlüssel" liegt damit bei 1,7 : 1.

Durch die hohen Verluste der Ukraine mit Zehntausenden Toten kommen zunehmend auch Zivilisten zum Training nach Deutschland. Das verschiebt die Akzente. Wo es zunächst vor allem um Verteidigung ging, stehen jetzt offensive Operationen im Vordergrund, beispielsweise für den Kampf im Wald und in Stellungssystemen.

Generalleutnant Marlow stellt sich im Zuge der Mission inzwischen auch diese Frage: "Wie würden wir das eigentlich machen? Wie generieren wir Personalersatz und bilden ihn aus, wenn wir in einer ähnlichen Situation wären?" Dahinter steht die nicht zuletzt von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) angestellte Überlegung, ob auch Deutschland selbst im Fall der Fälle kriegstüchtig wäre. Dazu zählt für Marlow, "dass wir uns die Frage beantworten: Wie und wo bilden wir die Dinge aus, die wir jetzt für die Ukraine machen?"