Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Es ist mal wieder so weit. Im Bundesverfassungsgericht wird an diesem Freitag ein Richter verabschiedet, nämlich Andreas Paulus, einst gewählt auf Vorschlag der FDP; seine zwölfjährige Amtszeit ist zu Ende. Zugleich wird sein Nachfolger begrüßt, der schon vor ein paar Wochen gewählt wurde, ebenfalls auf dem FDP-Ticket. Er heißt Heinrich Amadeus Wolff, Professor an der Universität in Bayreuth. Ein Liberaler geht, ein Liberaler kommt, das Gericht bleibt, wie es ist. Könnte man meinen.