Von Michael Bauchmüller

Wie es sich anfühlt, in Karlsruhe zu triumphieren, das weiß Linus Steinmetz ziemlich gut. Er saß beim Zahnarzt, als das Telefon klingelte, knapp zweieinhalb Jahre ist es her. Steinmetz, damals 17 Jahre alt, musste erst mal die Praxis verlassen und sich draußen auf eine Bank setzen. Ein "total absurder Moment" sei das gewesen, sagt er. Aber auch ein wahnsinnig schöner, der zeige, was Einzelne bewirken könnten. Und deshalb versucht Steinmetz, mittlerweile 20, es gleich noch einmal.